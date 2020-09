RIMOUSKI, Québec, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS continue activement le déploiement de ses réseaux à très haute vitesse dans les régions du Québec, pour rejoindre 25 000 foyers additionnels de 45 communautés éloignées et à faible densité des régions administratives du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord et de la Gaspésie. Cet ambitieux projet permet de stimuler l’économie des régions, tout en donnant les outils numériques nécessaires aux familles et entreprises locales afin qu’elles puissent adapter leur quotidien à l’accélération des activités et comportements numériques provoquée par la pandémie de COVID-19.



« Les 6 000 membres de l’équipe TELUS de la province sont particulièrement fiers de la confiance dont lui témoignent les gouvernements du Canada et du Québec depuis de nombreuses années, et nous tenons à souligner leur contribution active à déployer les services haute vitesse en région », souligne François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Québec. « Nous partageons avec nos clients de la province plus de 90 ans d’histoire. Issue de l’acquisition de QuébecTel et d’entrepreneurs québécois, notre entreprise a toujours gardé la même vision: celle d’être profondément ancrée dans les communautés locales qu’elle dessert tout en accordant la priorité à ses clients. Avec ténacité, innovation et esprit d’équipe, nous poursuivons activement le déploiement accéléré de nos réseaux aux quatre coins du Québec, et sommes impatients de participer, avec nos investissements privés, à la relance économique de notre province. »

Au cours des deux dernières décennies, TELUS a investi près de 27 milliards de dollars dans l’économie du Québec, incluant dans ses infrastructures, ses licences de spectre et ses activités, afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial avec un accent particulier à desservir les régions. Ceci inclut en outre un investissement de 300 millions de dollars depuis 2013 pour le déploiement de son réseau PureFibre dans l’Est de la province. Grâce à la collaboration de longue date de l’entreprise avec les gouvernements du Québec et du Canada et leur contribution financière de 72 millions de dollars, 99 pour cent des familles et entreprises du territoire titulaire de TELUS au Québec auront accès à un service haute vitesse d’ici 2021, dont 93 pour cent avec un lien direct à la fibre optique.

« Les investissements que nous avons faits dans nos réseaux au cours des dernières décennies se sont avérés être d’une importance capitale durant cette période difficile et éprouvante alors que les citoyens comptent sur une connectivité fiable et rapide pour garder le contact avec leurs proches, consulter un professionnel de la santé à distance ou continuer leurs études et activités professionnelles en ligne », souligne Marie-Christine D’Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et Expérience client au Québec. « Notre réseau PureFibre avait les vitesses et la robustesse nécessaires pour encaisser une hausse importante d’utilisation d’Internet à la maison de 40 pour cent durant le confinement. Maintenant et pour le futur, il accompagnera nos clients afin que nous puissions tous prospérer en restant unis et connectés. »

Voici quelques détails liés aux projets de TELUS et qui permettront de contribuer à la vitalité économique des municipalités de la grande région de Québec et de l’Est de la province, tout en comblant le fossé numérique en région:

Réseau PureFibre : TELUS déploie son réseau PureFibre jusqu’aux maisons et entreprises de 35 communautés éloignées et à faible densité des MRC de L’Islet, de La Matapédia, de La Matanie, de Minganie, de Montmagny et du Rocher-Percé, ainsi que dans les communautés de Natashquan, Saint-Elzéar, Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Simon.



: TELUS déploie son réseau PureFibre jusqu’aux maisons et entreprises de 35 communautés éloignées et à faible densité des MRC de L’Islet, de La Matapédia, de La Matanie, de Minganie, de Montmagny et du Rocher-Percé, ainsi que dans les communautés de Natashquan, Saint-Elzéar, Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Simon. Basse-Côte-Nord : TELUS poursuit cette année l’ambitieux déploiement de son réseau sans fil 4G LTE sur le vaste territoire sans route de la Basse-Côte-Nord. Près de 10 communautés de la région, dont Harrington Harbour, Kegaska, La Romaine et Tête-à-la-Baleine, ont accès à la téléphone mobile ainsi qu’à Internet haute vitesse, avec une expérience de navigation similaire à celle offerte en centre urbain. L'ensemble des 14 villages de la région seront reliés à la route numérique d’ici 2021.



TELUS poursuit cette année l’ambitieux déploiement de son réseau sans fil 4G LTE sur le vaste territoire sans route de la Basse-Côte-Nord. Près de 10 communautés de la région, dont Harrington Harbour, Kegaska, La Romaine et Tête-à-la-Baleine, ont accès à la téléphone mobile ainsi qu’à Internet haute vitesse, avec une expérience de navigation similaire à celle offerte en centre urbain. L'ensemble des 14 villages de la région seront reliés à la route numérique d’ici 2021. Réseau sans fil : TELUS bonifiera la portée, la vitesse et la fiabilité de son réseau sans fil, grâce à une mise à niveau de ses infrastructures avec les dernières technologies LTE. L’entreprise ajoute également de nouveaux sites de télécommunication dans les communautés de Baie-Comeau, Saints-Anges, Saint-Lazare, Saint-Mathieu-de-Rioux et Sept-Îles, dans le secteur de Moisie. De plus, TELUS a soumis différents projets à l’attention du CRTC et de son programme de Fond pour la large bande avec la visée de bonifier la couverture sans fil dans plusieurs régions du Québec. Les secteurs incluent en outre certains tronçons des routes 299, 132 et 195 dans la Matapédia et la Gaspésie, les communautés de Notre-Dame-de-Montauban, Rivière-à-Pierre et Sainte-Thècle, ainsi que plusieurs municipalités et sections de route le long de la 138, en Minganie.



TELUS bonifiera la portée, la vitesse et la fiabilité de son réseau sans fil, grâce à une mise à niveau de ses infrastructures avec les dernières technologies LTE. L’entreprise ajoute également de nouveaux sites de télécommunication dans les communautés de Baie-Comeau, Saints-Anges, Saint-Lazare, Saint-Mathieu-de-Rioux et Sept-Îles, dans le secteur de Moisie. De plus, TELUS a soumis différents projets à l’attention du CRTC et de son programme de Fond pour la large bande avec la visée de bonifier la couverture sans fil dans plusieurs régions du Québec. Les secteurs incluent en outre certains tronçons des routes 299, 132 et 195 dans la Matapédia et la Gaspésie, les communautés de Notre-Dame-de-Montauban, Rivière-à-Pierre et Sainte-Thècle, ainsi que plusieurs municipalités et sections de route le long de la 138, en Minganie. Câble de fibre optique sous-marin bonifiant la sécurité des services de télécommunication sur la Côte-Nord : Grâce à un investissement conjoint de 15 millions de dollars de TELUS et du gouvernement du Canada, l’entreprise de télécommunication déploiera d’ici 2023 un nouveau câble de fibre optique sous-marin entre Sept-Îles et la Gaspésie qui permettra de bonifier la fiabilité et sécurité des services de télécommunication sur la Côte-Nord. Advenant un bris sur le réseau de transport principal, le câble sous-marin assurera une continuité des services haute vitesse pour les communautés situées entre Baie-Comeau et Blanc-Sablon.

À l’échelle du pays, TELUS a investi près de 200 milliards de dollars dans ses infrastructures, ses licences de spectre et ses activités, afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial. L’entreprise s’est également engagée à investir 40 milliards de dollars de plus au cours des trois prochaines années afin de stimuler l’innovation et le développement du secteur numérique, autant dans les zones urbaines que rurales. Aujourd’hui, 99 pour cent des familles et entreprises partout au Canada ont accès au réseau 4G LTE de TELUS, et celui-ci a été de nombreuses fois primé par des firmes de partout dans le monde dont Opensignal, Ookla, J.D. Power, PCMag et Tutela. Ces distinctions s’ajoutent à celles obtenues par des organisations externes pour l’excellence du service à la clientèle de TELUS au Québec, dont SQM (Service Quality Measurement), Protégez-Vous et l’Association marketing Québec avec le prix Flèches d’or.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur les plans, intentions et événements futurs, qui sont prospectifs. Ils ont trait aux montants, aux priorités et aux retombées prévues des investissements que TELUS compte faire dans son infrastructure, y compris le pourcentage de la population et le nombre de foyers qui auront accès aux réseaux à chacune des échéances indiquées. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu’elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. Les lecteurs sont donc avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs (p. ex., les décisions réglementaires et les faits nouveaux concernant les résultats de la mise aux enchères du spectre de 3 500 MHz et du spectre des ondes millimétriques par Innovation, Sciences et Développement économique Canada en 2020 et en 2021 et autres mesures ou décisions réglementaires touchant la répartition du spectre ou se rapportant à certains pays ou fournisseurs, l’environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, notre capacité à atteindre nos objectifs opérationnels et financiers, notre capacité à réaliser des activités de financement et les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur notre réseau, notre technologie, nos infrastructures, les membres de notre équipe, nos activités et notre chaîne d’approvisionnement) pourraient faire en sorte que les dépenses réelles en immobilisations et en exploitation, ainsi que les retombées de ces dépenses, diffèrent considérablement de ce qui était anticipé dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué et les énoncés prospectifs qu’il contient sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport annuel de TELUS de 2019, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s’appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

