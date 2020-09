MONTRÉAL, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'une entente d'achat d'actifs (l'« Entente ») pour la vente de sa participation de 25 % dans le projet Monster Lake (la « Participation minoritaire ») à IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). Le projet Monster Lake comprend les propriétés Monster Lake, Winchester et Lac à l'eau jaune situées dans le camp minier de Chibougamau au Québec. IAMGOLD versera à TomaGold 8,5 M$ en contrepartie de la Participation minoritaire, soit 500 000 $ en espèces et 8,0 M$ en actions ordinaires de IAMGOLD sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur les 10 jours de transactions sur le TSX précédant la date de signature. IAMGOLD détient actuellement une participation de 75 % dans le projet Monster Lake.



« Il s'agit d'une excellente transaction pour TomaGold, car elle nous permettra de recentrer nos efforts sur l'exploration minière avec une position financière combinée en espèces et en actions de plus de 10 M$, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec Monster Lake, en prenant un projet d'exploration aurifère prometteur et en le développant en un gisement d'or à haute teneur avec l'aide de notre partenaire de coentreprise, IAMGOLD. »

La clôture de la vente de la Participation minoritaire est sujette à l'approbation des actionnaires de TomaGold lors d'une assemblée spéciale qui se tiendra en novembre 2020 (l'« Assemblée »). L'entente devra également être approuvée par les actionnaires minoritaires conformément au Règlement 61-101, selon laquelle les votes liés aux actions de TomaGold détenues par IAMGOLD et certaines personnes seront exclus. Les actions de TomaGold détenues par IAMGOLD sont exclues du fait qu'elle possède plus de 10 % des actions émises et en circulation de TomaGold.

La vente de la Participation minoritaire est également assujettie à d'autres conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX (pour TomaGold) et des bourses de Toronto et de New York (pour IAMGOLD).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans huit propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac à l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur, Obalski et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

