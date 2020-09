WISeKey erhält Auftrag vom deutschen Gesundheitstechnologieunternehmen Digital Diagnostics AG zur Sicherung des digid cantisense™ SARS-CoV-2-Tests





Genf (Schweiz) – 14. September 2020 – WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“, SIX: WIHN / Nasdaq: WKEY), ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und IoT, ist vom deutschen Gesundheitstechnologieunternehmen digid - Digital Diagnostics AG beauftragt worden, den digid cantisense™ SARS-CoV-2-Test zu sichern.

Mit der Cybersicherheits- und Identitätsmanagementtechnologie von WISeKey werden die Daten, die von einem neuartigen Sensorgerät des deutschen Gesundheitstechnologieunternehmens Digital Diagnostics AG stammen, das für Soforttests auf das neue SARS-Coronavirus verwendet werden kann, digital zertifiziert und verschlüsselt. Der digid cantisense™ SARS-CoV-2-Test wird so zu einem Labor im Hosentaschenformat und kann in vier Schritten überall vor Ort von Ärzten für Allgemeinmedizin, Sanitätern und Pflegepersonal ohne viel Vorwissen verwendet werden.

Der neue Schnelltest erkennt Antigene von SARS CoV-2 direkt. Im Vergleich zu bisher bekannten Schnelltests reagiert er viel besser und führt zu einer eindeutigen elektronischen „JA“- oder „NEIN“-Bestätigung in Bezug auf das Vorhandensein des Virus in der Testflüssigkeit. Die Ergebnisse sind innerhalb von fünf Minuten verfügbar. Der zeitaufwändige Transport der Proben zum Labor ist nicht mehr erforderlich.

Die neue digitale Diagnoseplattform ermöglicht die schnelle Prüfung von Millionen von Menschen und damit die Echtzeitüberwachung der Ausbreitung der Krankheit in der Bevölkerung. Durch die Vernetzung des digitalen Sensors mit einer sicheren Datenbank können neue regionale Hotspots der Virusverbreitung in Echtzeit erkannt und sofort eingedämmt werden.

„Dieser neue Erfolg bekräftigt das übergeordnete Ziel von WISekey, im Markt für künstliche Intelligenz der Dinge („AIoT“) für den Gesundheitssektor Fuß zu fassen. Dieses neue Segment, das WISeKey im Kalenderjahr 2021 voraussichtlich einen Umsatz von über 10 Millionen US-Dollar bringen wird, gleicht den Verlust von IoT-Einnahmen aus und maximiert kurzfristig den Umsatz, während gleichzeitig erhebliche Marktchancen im Gesundheitssektor geschaffen werden. KI spielt eine wachsende Rolle in IoT-Anwendungen und -Bereitstellungen. Sowohl Investitionen in als auch Übernahmen von Startups, die KI und IoT zusammenführen, sind in den letzten zwei Jahren gestiegen. Der Wert darin, KI zur WISeKey-Plattform hinzuzufügen, liegt in der Fähigkeit, schnell Erkenntnisse aus Daten zu sammeln. Maschinelles Lernen, eine KI-Technologie, ermöglicht die automatische Erkennung von Mustern und die Erkennung von Anomalien in den Daten, die intelligente Sensoren und Geräte erfassen, wie Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Vibration und Schall (sowie den zuvor genannten Test von digid)“, so Carlos Moreira, CEO und Gründer von WISeKey.

Die mittelfristig angelegte Strategie für die digitale Transformation von WISeKey besteht darin, seine Technologieplattform über langfristige Beziehungen mit strategischen Partnern zu nutzen, und bietet eine große Anzahl von hochkarätigen Kunden, die hohen Bedarf an Cybersicherheitslösungen haben, wie zum Beispiel in den Bereichen KI, digitale Identität und Datenschutz, sichere mobile Kommunikation, sicheres Cloud-Computing, IoT, sichere Halbleiter, Blockchain und anderen innovativen Technologien, die von WISeKey angeboten werden. Die AIoT-Technologie von WISeKey setzt sich aus der bahnbrechenden Kombination der branchenführenden Produkte dieser Kooperationen zusammen: der KI-basierten Wissensautomatisierungs- und Datenplattform von arago sowie der Cybersecurity- und IoT-Technologien von WISeKey.

WISeAI integriert Halbleiter, MEMS, intelligente Sensoren, IoT-Systeme, künstliche Intelligenz und eine Datencloud, um Kunden ein einzigartiges Angebot bereitzustellen, dass Innovationen und die digitale Transformation vorantreibt. Mithilfe der Cybersicherheitstechnologie und des IoT-Netzwerks von WISeKey werden Daten in HIRO gesammelt, wo sie verarbeitet und in einer hochsicheren Umgebung in Echtzeit in automatisiert umsetzbare Erkenntnisse transformiert werden können.

AIoT ist das Gehirn, das das Nervensystem des Netzwerks von IoT-Objekten im WISeKey-Ökosystem antreibt, das derzeit über 1,6 Milliarden IoT-Geräte verbindet, die mit VaultIC von WISeKey gesichert sind. Mit der Einführung von 5G wird das Ökosystem in der Zukunft viel schneller wachsen, da 5G die Verbindung aller Objekte, Personen und Maschinen ermöglicht. AIoT wird KI in die zentralen Infrastrukturkomponenten des Ökosystems einbetten, zu dem der Vertrauensanker, Halbleiter und Edge-Computing gehören. Spezielle APIs werden verwendet, um die Interoperabilität zwischen Komponenten auf Geräte-, Software- und Plattformebene bereitzustellen und den System- und Netzwerkbetrieb zu optimieren. Über AIoT verarbeitete Daten werden dann gesammelt und zugänglich gemacht, um Wert zu gewinnen und Marktinformationen und -kenntnisse für Kunden zu verbessern. AIoT ermöglicht auch die sichere Automatisierung von Maßnahmen und Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten und ermöglicht es dem IoT, unabhängig mit minimaler menschlicher Unterstützung zu arbeiten, im Gegensatz zur aktuellen Marktlage, bei der alle Maßnahmen im Voraus anhand vordefinierter Szenarien codiert werden müssen.

Durch die Verwendung von KI-Algorithmen und die durch AIoT implementierte vorausschauende Wartung können IoT-Geräte auf der Grundlage von Analysen und kundendefiniertem Wissen dynamisch Maßnahmen bestimmen, um Entscheidungen zu treffen und sich selbst zu programmieren, was zu geringeren Betriebs- und Wartungskosten für Anbieter führt.



Mikroelektromechanisches System (MEMS)

Der cantisense™ SARS-CoV-2-Test der Digital Diagnostics AG basiert auf Auslegern, die in einen Mikrochip in Sandkorngröße integriert sind. Diese nanomechanischen Ausleger aus Silizium sind extrem dünn und können mit nur geringem Kraftaufwand gebogen werden. Dies macht sie zu hochempfindlichen biochemischen Sensoren. Im Falle des digid cantisense™ SARS-CoV-2-Tests sind die Ausleger mit einer Einfangschicht aus Antikörpern beschichtet. Diese Antikörper binden sich an die SARS-CoV2-Viren, die während des oben beschriebenen Testprozesses auf den Chip aufgebracht werden. Wenn sich das neuartige Coronavirus an die Fallenschicht bindet, führen Änderungen der Oberflächenspannung zu einer mechanischen Biegung, die ein elektrisches Signal auf dem Chip erzeugt.

Über Digital Diagnostics AG

Die Digital Diagnostics AG ist ein deutsches Gesundheitstechnologieunternehmen, das zurzeit eine bahnbrechende digitale Diagnoseplattform entwickelt, deren Grundlage eine proprietäre cantisense™-Biosensortechnologie und ein Ökosystem mobiler Anwendungen ist, um eine KI-basierte Echtzeitdiagnose von Biodaten von Mensch und Tier zu ermöglichen.

Über arago

Die arago GmbH, Eschersheimer Landstraße 526, 60433 Frankfurt am Main (AG Frankfurt, HRB 100909), ist ein deutsches privates Technologieunternehmen, dessen Ziel es ist, Unternehmenskunden weltweit durch Automatisierungsfunktionen im Wissensbereich die Vorteile der künstlichen Intelligenz anbieten zu können. Das Unternehmen wurde 1995 in Frankfurt am Main gegründet und nutzt moderne Technologien wie Inferenz und maschinelles Lernen, um jeden Geschäftsprozess automatisch betreiben zu können.

