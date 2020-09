WISeKey fue seleccionada por la empresa alemana de tecnología sanitaria, Digital Diagnostics AG, para asegurar su prueba de detección del SARS CoV-2, digid cantisense™





Ginebra, 14 de septiembre del 2020: WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN/Nasdaq: WKEY), una de las principales empresas de ciberseguridad y del Internet de las cosas fue seleccionada por la empresa alemana de tecnología sanitaria digid - Digital Diagnostics AG , para asegurar su prueba de detección del SARS CoV-2, digid cantisense™.





La administración de identidad y ciberseguridad de WISeKey se utiliza para encriptar y certificar digitalmente los datos originados por un nuevo tipo de dispositivo sensor de la empresa alemana de tecnología sanitaria, Digital Diagnostics AG , que se puede utilizar para realizar pruebas inmediatas para el síndrome respiratorio agudo grave provocado por el nuevo coronavirus. La prueba de detección del SARS CoV-2, digid cantisense™ se convierte en un laboratorio de bolsillo y médicos generales, paramédicos y personal de enfermería pueden utilizarla en cuatro pasos en cualquier lugar de las instalaciones sin necesidad de tener demasiado conocimiento previo.

La nueva prueba rápida detecta directamente antígenos del SARS Cov-2. En comparación con las pruebas rápidas conocidas anteriormente, reacciona mucho mejor y conduce a un informe electrónico claro que indica “YES” (Sí) o “NO” (No) con respecto a la presencia del virus en el líquido de prueba. Los resultados están disponibles en un plazo de cinco minutos; ya no es necesario el transporte de las muestras al laboratorio que lleva mucho tiempo.

La nueva plataforma de diagnóstico digital permite realizar pruebas rápidas de millones de personas y, por lo tanto, permite supervisar en tiempo real la propagación de la enfermedad dentro de la población. Mediante la conexión del sensor digital a una base de datos segura, los nuevos puntos de críticos regionales de la propagación del virus se pueden reconocer en tiempo real y contenerse inmediatamente.

“Esta nueva victoria refuerza el objetivo general de WISeKey, que es establecer un punto de apoyo en el mercado de la inteligencia artificial de las cosas (“AIoT”, por sus siglas en inglés) para el sector de la salud. Este nuevo segmento, que según las proyecciones debería generar más de USD 10 millones en ingresos para WISeKey en el año natural del 2021, compensa la pérdida de ingresos del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y maximiza los ingresos a corto plazo, mientras que crea importantes oportunidades de mercado en el sector de la salud. La inteligencia artificial (IA) desempeña un papel cada vez más importante en las aplicaciones e implementaciones del IoT. Tanto las inversiones como las adquisiciones en empresas emergentes que fusionan la IA y el IoT han aumentado durante los últimos dos años. El valor de agregar IA a la plataforma WISeKey es su capacidad para recopilar información rápidamente a partir de los datos. El aprendizaje automático, una tecnología de IA, aporta la capacidad de identificar automáticamente patrones y detectar anomalías en los datos que reúnen los dispositivos y sensores inteligentes, tales como temperatura, presión, humedad, calidad del aire, vibración y sonido (y la prueba de digid anterior)”, señaló Carlos Moreira, director ejecutivo y fundador de WISeKey.

La estrategia de transformación digital a mediano plazo de WISeKey es aprovechar su plataforma tecnológica a través de relaciones duraderas con socios estratégicos, diseñadas para ofrecer un flujo de clientes de alto perfil que tienen una alta demanda de soluciones de ciberseguridad, como IA, identidad y privacidad digitales, comunicación móvil segura, computación en la nube segura, IoT, semiconductores seguros, cadena de bloques y otras tecnologías innovadoras que ofrece WISeKey. La tecnología AIoT de WISeKey es el resultado de la innovadora combinación de sus productos líderes en la industria: automatización del conocimiento basado en la IA y plataforma de datos de arago, además de las tecnologías de ciberseguridad y del IoT de WISeKey.

WISeAI integra semiconductores, sistemas microelectromecánicos, sensores inteligentes, sistemas del IoT, inteligencia artificial y una nube de datos para entregar a los clientes una oferta única a fin de impulsar la innovación y la transformación digital. Mediante el uso de la tecnología de ciberseguridad y la red del IoT de WISeKey, se recopilarán datos en HIRO, donde se puedan procesar y utilizar en tiempo real en un entorno altamente seguro a través de la automatización.

La AIoT es el cerebro que potenciará el sistema nervioso de la red de objetos del IoT que operan en el ecosistema de WISeKey, que actualmente se conecta a más de 1600 millones de dispositivos IoT protegidos con VaultIC de WISeKey. Con la introducción del 5G, el ecosistema continuará creciendo a una velocidad mucho más rápida, ya que el 5G permitirá la conexión de cada objeto, persona y máquina. La AIoT integrará la IA en los componentes básicos de la infraestructura del ecosistema, incluida la raíz de confianza, los semiconductores y la computación de borde. Las API especializadas se utilizan para proporcionar interoperabilidad entre los componentes en el dispositivo, el software y el nivel de plataforma a fin de optimizar las operaciones de red y de sistema. Luego, los datos procesados a través de la AIoT se recopilan y se ponen a disposición a fin de extraer el valor y mejorar la inteligencia de mercado y el conocimiento para los clientes. La AIoT también permite la automatización segura de acciones y decisiones comerciales basadas en datos en tiempo real y permite que la IoT funcione de manera independiente con un mínimo de soporte humano, a diferencia del estado actual del mercado, que requiere que todas las acciones se codifiquen por adelantado según situaciones predefinidas.

Con el uso de algoritmos de IA y el mantenimiento predictivo implementado a través de la AIoT, los dispositivos del IoT tendrán la capacidad de determinar de forma dinámica las acciones que se deben tomar y programar de forma independiente según el análisis y el conocimiento definido por el cliente, lo que dará como resultado menores costos de operación y mantenimiento para los proveedores.



Sistema microelectromecánico (MEMS)

La prueba para la detección del SARS CoV-2, AG cantisense™ de Digital Diagnostics se basa en voladizos que se integran en un microchip del tamaño de un grano de arena. Estos voladizos nanomecánicos hechos de silicona son extremadamente delgados y se pueden doblar con una pequeña cantidad de fuerza ejercida. Esto los convierte en sensores bioquímicos altamente sensibles. En la prueba para la detección del SARS CoV-2, digid cantisense™, los voladizos están recubiertos con una capa de captura de anticuerpos. Estos anticuerpos unen las partículas contaminadas con SARS CoV-2 que se aplican al chip durante el proceso de prueba descrito anteriormente. Cuando el nuevo coronavirus se une a la capa de captura, los cambios en la tensión superficial conducen a una curva mecánica que genera una señal eléctrica en el chip.

Acerca de Digital Diagnostics AG

Digital Diagnostics AG es una empresa alemana de tecnología sanitaria que actualmente desarrolla una innovadora plataforma de diagnóstico digital basada en la tecnología de biosensores patentada, cantisense™, y un ecosistema de aplicaciones móviles para posibilitar el diagnóstico en tiempo real basado en la IA de datos biológicos humanos y animales.

Acerca de arago

arago GmbH, Eschersheimer Landstraße 526, 60433 Fráncfort del Meno (AG Frankfurt, HRB 100909) es una empresa alemana privada de tecnología cuyo objetivo es proporcionar los beneficios de la inteligencia artificial a los clientes empresariales de todo el mundo a través de la automatización de conocimientos. Fundada en Fráncfort del Meno 1995, la empresa utiliza tecnologías modernas como inferencia y aprendizaje automático con el fin de operar automáticamente cualquier proceso empresarial.

About WISeKey:

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) is a leading global cybersecurity company currently deploying large scale digital identity ecosystems for people and objects using Blockchain, AI and IoT respecting the Human as the Fulcrum of the Internet. WISeKey microprocessors secure the pervasive computing shaping today’s Internet of Everything. WISeKey IoT has an install base of over 1.5 billion microchips in virtually all IoT sectors (connected cars, smart cities, drones, agricultural sensors, anti-counterfeiting, smart lighting, servers, computers, mobile phones, crypto tokens etc.). WISeKey is uniquely positioned to be at the edge of IoT as our semiconductors produce a huge amount of Big Data that, when analyzed with Artificial Intelligence (AI), can help industrial applications to predict the failure of their equipment before it happens.

Our technology is Trusted by the OISTE/WISeKey’s Swiss based cryptographic Root of Trust (“RoT”) provides secure authentication and identification, in both physical and virtual environments, for the Internet of Things, Blockchain and Artificial Intelligence. The WISeKey RoT serves as a common trust anchor to ensure the integrity of online transactions among objects and between objects and people. For more information, visit www.wisekey.com .

