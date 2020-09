WISeKey sélectionné par la société de technologies de la santé allemande Digital Diagnostics AG pour sécuriser son test digid cantisense™ SARS-CoV-2





Genève, le 14 septembre 2020 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN / Nasdaq : WKEY), une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité et de l'Internet des objets, a été choisie par la société allemande de technologies de la santé digid ( Digital Diagnostics AG ) pour sécuriser son test digid cantisense™ SARS-CoV-2.





Les solutions de cybersécurité et de gestion d'identité de WISeKey sont utilisées pour certifier et chiffrer les données issues d'un nouveau type de capteur élaboré par la société de technologies de la santé allemande Digital Diagnostics AG qui peut être utilisé pour réaliser des tests immédiats de dépistage du nouveau coronavirus du SARS. Le test digid cantisense™ SARS-CoV-2prend la forme d'un laboratoire de poche qui peut être utilisé en quatre étapes n'importe où directement sur le terrain par des médecins généralistes, des ambulanciers et du personnel infirmier, sans beaucoup de connaissances préalables.

Ce nouveau test rapide détecte directement les antigènes du SARS-CoV-2. Par rapport aux tests rapides précédents, il réagit beaucoup mieux et produit une réponse électronique claire concernant la présence du virus dans le liquide testé : « OUI » ou « NON ». Les résultats sont disponibles en cinq minutes ; le transport chronophage des échantillons au laboratoire n'est donc plus nécessaire.

La nouvelle plateforme de diagnostic numérique permet de tester rapidement des millions de personnes et ainsi de surveiller en temps réel la propagation de la maladie au sein de la population. En connectant le capteur numérique à une base de données sécurisée, les nouveaux foyers de contamination locaux peuvent être identifiés en temps réel et immédiatement maîtrisés.

« Cette nouvelle victoire renforce l'objectif premier de WISeKey : entrer sur le marché de l'intelligence artificielle des objets (« AIoT ») dans le secteur de la santé. Ce nouveau segment, qui devrait apporter plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires à WISeKey en 2021, compense la perte de revenus du secteur de l'Internet des objets (IoT) et maximise les revenus à court terme, tout en créant des opportunités de marché importantes dans le secteur des soins de santé. L'IA joue un rôle croissant dans les applications et le déploiement de l'IoT. Les investissements et les acquisitions dans les startups qui associent l'IA et l'IoT ont tous deux augmenté au cours des deux dernières années. La valeur ajoutée de l'IA à la plateforme de WISeKey vient de sa capacité à collecter rapidement des informations à partir des données. L'apprentissage automatique, une technologie d'intelligence artificielle, permet de détecter automatiquement les schémas récurrents et les anomalies dans les données recueillies par les capteurs et appareils intelligents, comme la température, la pression, l'humidité, la qualité de l'air, les vibrations et le son (tout comme le test digid en question). » a déclaré Carlos Moreira, PDG et fondateur de WISeKey.

La stratégie de transformation numérique à moyen terme de WISeKey consiste à tirer parti de sa plateforme technologique par le biais de relations durables avec des partenaires stratégiques, afin d'attirer un volume stable de clients hauts de gamme présentant une forte demande de solutions de cybersécurité telles que l'IA, la gestion d'identité et la confidentialité numérique, la communication mobile sécurisée, le cloud computing sécurisé, l'IoT, les semi-conducteurs sécurisés, la blockchain et d'autres technologies innovantes offertes par WISeKey. La technologie AIoT de WISeKey est issue d'une association révolutionnaire de leurs produits leaders de l'industrie : la plateforme de données et d'automatisation des connaissances basée sur l'IA d'arago et les technologies de cybersécurité et d'IoT de WISeKey.

WISeAI intègre des semi-conducteurs, des capteurs intelligents, des systèmes IoT, de l'intelligence artificielle et un cloud de données pour fournir aux clients une offre unique permettant de stimuler l'innovation et la transformation numérique. Grâce à la technologie de cybersécurité et au réseau IoT de WISeKey, les données seront collectées dans HIRO où elles pourront être traitées et, grâce à l'automatisation, utilisées en temps réel dans un environnement hautement sécurisé.

L'AIoT est le cerveau qui alimentera le système nerveux du réseau d'objets IoT opérant dans l'écosystème WISeKey qui relie actuellement plus de 1,6 milliard d'appareils IoT sécurisés avec WISeKey VaultIC. Avec l'introduction de la 5G, l'écosystème continuera de croître à un rythme beaucoup plus rapide, car cette technologie permettra de connecter chaque objet, chaque personne et chaque machine. L'AIoT permettra d'intégrer l'IA dans les principaux composants de l'infrastructure de l'écosystème, y compris la racine de confiance (RoT), les semi-conducteurs et l'informatique en périphérie de réseau. Des API spécialisées sont ensuite utilisées pour assurer l'interopérabilité entre les composants au niveau de l'appareil, du logiciel et de la plateforme, afin d'optimiser l'exploitation du système et du réseau. Les données traitées via l'AIoT sont ensuite collectées et rendues accessibles pour en extraire de la valeur et améliorer les informations et la connaissance du marché pour les clients. L'AIoT permet également l'automatisation sécurisée des actions et des décisions commerciales basées sur des données en temps réel, et facilite le fonctionnement indépendant de l'IoT avec une intervention humaine minimale, contrairement à l'état actuel du marché qui exige que toutes les actions soient codées à l'avance en fonction de scénarios prédéfinis.

Grâce à l'utilisation d'algorithmes d'IA et à la maintenance prédictive mise en œuvre via l'AIoT, les appareils IoT auront la capacité de déterminer de manière dynamique les actions liées à des prises de décisions avec une programmation automatique en fonction des analyses et des connaissances définies par le client, ce qui se traduira par une réduction des coûts d'exploitation et de maintenance pour les fournisseurs.



Système micro-électromécanique (MEMS)

Le test AG cantisense ™ SARS-CoV-2 de Digital Diagnostics repose sur des cantilevers intégrés à une micropuce de la taille d'un grain de sable. Ces cantilevers nanomécaniques en silicone sont extrêmement fins et peuvent être pliés avec une force minime, constituant donc des capteurs biochimiques très sensibles. Dans le test digid cantisense ™ SARS-CoV-2, les cantilevers sont recouverts d'une couche permettant de piéger les anticorps. Ces anticorps fixent le SARS CoV2 à la puce pendant le processus de test décrit ci-dessus. Lorsque le nouveau coronavirus est fixé à la couche supérieure des cantilevers, les changements de tension de la surface entraînent une courbure mécanique qui génère un signal électrique sur la puce.

À propos de Digital Diagnostics AG

Digital Diagnostics AG est une société allemande de technologies de la santéqui développe actuellement une plateforme de diagnostic numérique révolutionnaire basée sur la technologie propriétaire du biocapteur cantisense ™ et un écosystème d'applications mobiles pour permettre un diagnostic en temps réel basé sur l'IA des biodonnées humaines et animales.

À propos d'arago

arago GmbH, Eschersheimer Landstraße 526, 60433 Francfort-sur-le-Main (AG Frankfurt, HRB 100909) est une société technologique privée allemande qui cherche à faire bénéficier les entreprises du monde entier de technologies d'intelligence artificielle grâce à l'automatisation des connaissances. Fondée à Francfort-sur-le-Main en 1995, la société utilise des technologies modernes telles que l'inférence et l'apprentissage automatique pour exécuter automatiquement n'importe quel processus métier.

About WISeKey:

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) is a leading global cybersecurity company currently deploying large scale digital identity ecosystems for people and objects using Blockchain, AI and IoT respecting the Human as the Fulcrum of the Internet. WISeKey microprocessors secure the pervasive computing shaping today’s Internet of Everything. WISeKey IoT has an install base of over 1.5 billion microchips in virtually all IoT sectors (connected cars, smart cities, drones, agricultural sensors, anti-counterfeiting, smart lighting, servers, computers, mobile phones, crypto tokens etc.). WISeKey is uniquely positioned to be at the edge of IoT as our semiconductors produce a huge amount of Big Data that, when analyzed with Artificial Intelligence (AI), can help industrial applications to predict the failure of their equipment before it happens.

Our technology is Trusted by the OISTE/WISeKey’s Swiss based cryptographic Root of Trust (“RoT”) provides secure authentication and identification, in both physical and virtual environments, for the Internet of Things, Blockchain and Artificial Intelligence. The WISeKey RoT serves as a common trust anchor to ensure the integrity of online transactions among objects and between objects and people. For more information, visit www.wisekey.com .

