Section longitudinale de la veine principale du gisement Corner Bay indiquant les zones où le gisement est ouvert. Le dyke de diorite est vertical et la veine principale plonge d'environ 75 degrés vers l'ouest (hors de la page). Par conséquent, le dyke divise le corps minéralisé avec la partie supérieure à l'est du dyke et la partie plus profonde à l'ouest. Il y a une minéralisation de chaque côté du dyke à des niveaux respectifs.

Section longitudinale de la veine principale du gisement Corner Bay indiquant les zones où le gisement est ouvert. Le dyke de diorite est vertical et la veine principale plonge d'environ 75 degrés vers l'ouest (hors de la page). Par conséquent, le dyke divise le corps minéralisé avec la partie supérieure à l'est du dyke et la partie plus profonde à l'ouest. Il y a une minéralisation de chaque côté du dyke à des niveaux respectifs.

TORONTO, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV: DCMC) est heureuse d'annoncer deux autres intersections de son programme de forage 2020 sur le gisement Corner Bay situé dans le camp minier de Chibougamau, à environ 45 kilomètres par route de Chibougamau, au Québec. Les résultats d'aujourd'hui font suite aux trous de forage annoncés le 3 mars et le 22 avril 2020. Les deux trous prolongent le gisement Corner Bay d'environ 125 mètres vers le sud sur une longueur en aval-pendage d'environ 300 mètres. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur.



Faits saillants des forages

CB-20-18 : 6,3 mètres à 3,03 % Cu, 0,11 g/t Au et 6,6 g/t Ag (ép.v. d'environ 4,0 mètres)

CB-20-19 : 6,45 mètres à 4,10 % Cu, 0,38 g/t Au et 13,2 g/t Ag (ép.v. d'environ 3,7 mètres)

Ernest Mast, président et chef de la direction de Doré Copper, a déclaré : « Ces deux dernières intersections à Corner Bay démontrent l'excellente continuité de la minéralisation et confirment le potentiel d'un prolongement supplémentaire vers le sud, latéralement et en profondeur. De plus, le gisement Corner Bay est ouvert dans de nombreuses autres directions qui seront testées au cours de 2020 et au début de 2021. Nous prévoyons mettre à jour l'estimation actuelle des ressources minérales d'ici le premier semestre de 2021 afin de soutenir un éventuel redémarrage du camp en étoile en utilisant notre usine actuelle de 2 700 tpj avec Corner Bay comme source principale d'alimentation de l'usine. »

Programme de forage sur Corner Bay

Les intersections dans les trous CB-20-18 et CB-20-19 ont prolongé le gisement principal du côté ouest du dyke de diorite de 125 mètres supplémentaires vers le sud et sur une longueur en aval-pendage d'environ 300 mètres (voir le Tableau 1 et la Figure 1). Ces sondages font suite aux résultats de 2020 annoncés le 3 mars et le 22 avril, dont le CB-20-17 qui a recoupé 7,0 mètres à 9,08 % Cu et 0,41 g/t Au (voir le Tableau 2 pour les résultats antérieurs).

Tableau 1. Faits saillants des résultats de forage 2020 de la propriété Corner Bay

Trou2 De

(m) À

(m) Largeur1

(m) Cu

(%) Au

(g/t) Ag

(g/t) CB-20-18 1 021,9 1 028,2 6,30 3,03 0,11 6,6 CB-20-19 1 160,75 1 167,2 6,45 4,10 0,38 13,2 Incluant 1 164,85 1 167,2 2,35 6,10 0,74 15,3











Les épaisseurs vraies sont estimées à 63 % pour le CB-20-18 et à 58 % pour le CB-20-19. Le trou CB-20-18 a été foré avec un azimut de 90 degrés et une inclinaison de -66 degrés. Le trou CB-19 a été foré avec un azimut de 84 degrés et une inclinaison de -70 degrés.

Les résultats à ce jour du programme de forage 2020 à Corner Bay démontrent le potentiel d'expansion vers le sud et la plongée vers le bas, ainsi que sous le dyke vers le nord et en amont-pendage (voir la Figure 2).

Tableau 2. Intersections antérieures du programme de forage en cours

Trou De

(m) À

(m) Largeur1

(m) Cu

(%) Au

(g/t) Ag

(g/t) CB-19-08 899,3 902,2 2,9 1,52 0,11 7,3 CB-20-12 850,6 852,85 2,25 3,21 0,11 18,8 CB-20-13 862,5 863,1 0,6 1,89 0,10 4,0 907,4 910,1 2,7 1,40 0,05 7,3 CB-20-14 805,7 806,7 1,0 0,79 0,14 6,0 CB-20-15 1 066,15 1 073,6 7,45 2,38 0,12 4,2 Incluant 1 068,95 1 072,6 3,65 3,65 0,18 6,2 CB-20-16 1 187,95 1 195,2 7,25 2,46 0,59 5,0 CB-20-16W1 1 156,0 1 158,3 2,3 2,67 0,17 6,2 CB-20-17 974,0 981,0 7,0 9,08 0,41 30,6 Incluant 976,0 980,75 4,75 11,07 0,48 36,1



































Épaisseurs vraies estimées à 60-65% de la longueur du trou.

Figure 1. Vue de la section longitudinale du secteur sud de la zone principale de Corner Bay en dessous du dyke, y compris les deux intersections les plus récentes.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8adb998b-f1c5-4e51-8c10-46c10315f0f1/fr

Figure 2. Section longitudinale de la veine principale du gisement Corner Bay indiquant les zones où le gisement est ouvert. Le dyke de diorite est vertical et la veine principale plonge d'environ 75 degrés vers l'ouest (hors de la page). Par conséquent, le dyke divise le corps minéralisé avec la partie supérieure à l'est du dyke et la partie plus profonde à l'ouest. Il y a une minéralisation de chaque côté du dyke à des niveaux respectifs.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62718ec0-ad62-4038-bda9-08118d589e08/fr

Les ressources minérales de Corner Bay consistent en une ressource indiquée de 1,35 million de tonnes (Mt) à 3,01 % Cu et 0,29 g/t Au (contenant 89,8 millions de livres (Mlb) de cuivre et 13 000 onces d'or) et une ressource présumée de 1,66 Mt à 3,84 % Cu et 0,27 g/t Au (contenant 140,3 Mlb de cuivre et 15 000 onces d'or), en supposant une teneur de coupure de 1,5 % Cu et un prix du cuivre de 3,25 $ US la livre (Source: Technical Report on the Corner Bay and Cedar Bay Projects, Northwest Québec, Canada, dated June 15, 2019, prepared by Luke Evans, M.Sc., P.Eng.).

Propriétés Cedar Bay et Joe Mann

Les autres propriétés de la Société qui sont activement explorées dans le cadre du programme de forage actuel sont les propriétés Cedar Bay et Joe Mann, cette dernière faisant l'objet d'une option. Dans les deux cas, la Société vise les extensions à haute teneur en or et/ou en cuivre des gisements situés sous les chantiers existants, le long des minéralisations connues et sur les structures parallèles aux principales zones minières. Le forage a commencé à Joe Mann, tel que décrit dans le communiqué de presse de la Société du 30 juillet 2020.

Forage et contrôle de la qualité

La Société utilise Miiken Drilling comme entrepreneur en forage. Miiken est une coentreprise entre Forages Chibougamau Ltée, la communauté des Premières nations d'Oujé-Bougoumou et la communauté des Premières nations de Mistissini, toutes deux situées dans le territoire d'Eeyou Istchee.

La préparation des échantillons et les analyses ont été effectuées chez SGS lab à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons ont été pesés, séchés, broyés à 75 % passant 2 mm, divisés en 250 g, pulvérisés à 85 % passant 75 microns. Les échantillons ont ensuite été testés par pyroanalyse pour l'Au (30 g) et par fusion au peroxyde de sodium ICP-MS pour 34 éléments.

L'AQ/CQ est effectué à l'interne par les géologues de Doré Copper, sous la supervision du gérant de l'exploration. Les échantillons de contrôle (blancs et standards - 4 % du total des échantillons avec 2 % de duplicatas de carottes) qui ont été insérés dans les lots d'échantillons sont vérifiés par rapport à leurs valeurs certifiées et sont considérés comme réussis s'ils se situent à moins de 3 écarts types de la valeur certifiée. Les duplicatas sont évalués les uns par rapport aux autres afin de déterminer la distribution de la minéralisation (pépite). Si les échantillons de contrôle présentent des écarts importants, nous demandons que le lot entier soit à nouveau analysé.

Andrey Rinta, P. Geo., gérant de l'exploration de la Société et une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101, a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Doré Copper

Doré Copper Mining Corp. est une société d'exploration et de développement de cuivre-or située dans la région de Chibougamau au Québec, Canada. Doré Copper a consolidé un vaste portefeuille de propriétés dans le prolifique camp minier du Lac Doré/Chibougamau, qui a produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 3,2 M d’onces d'or. De plus, la Société a acquis une option sur la mine d'or à haute teneur Joe Mann (production de 1,17 M d’onces à 8,26 g/t Au). Le portefeuille de propriétés comprend 12 anciennes mines productrices, des gisements et des zones cibles de ressources dans un rayon de 60 kilomètres autour de l'usine Copper Rand de la Société d'une capacité de 2 700 tpj.

L'objectif actuel de la Société est d'accroître les ressources minérales et de redévelopper les gisements à haute teneur Corner Bay (Cu-Au), Cedar Bay (Au-Cu) et Joe Mann (Au). Le programme de forage de 35 000 mètres entièrement financé par la Société pour 2020 et début 2021 devrait permettre d'actualiser les estimations des ressources minérales et de réaliser une évaluation économique préliminaire (EEP) en 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Doré Copper, veuillez visiter le site Web de la Société à www.dorecopper.com ou consulter les documents déposés par Doré Copper sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ernest Mast Laurie Gaborit Président et chef de la direction Vice-présidente, relations avec les investisseurs Téléphone : (416) 792-2229 Téléphone : (416) 219-2049 Courriel : emast@dorecopper.com Courriel : lgaborit@dorecopper.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prédictions, des projections et des prévisions et sont souvent, mais non toujours, identifiés par l'utilisation de mots tels que « chercher », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « prévoir », « s'attendre », « potentiel », « projeter », « cibler », « échéancier », « budget » et « avoir l'intention », ainsi que des énoncés selon lesquels un événement ou un résultat « peut », « sera », « devrait » ou « pourrait » se produire ou être atteint et d'autres expressions similaires, y compris leur forme négative. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant le moment et la capacité de la Société à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, ainsi que les plans, les activités et les perspectives de la Société et de ses propriétés, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les résultats d'exploration réels, les changements dans les paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être peaufinés, les prix futurs des métaux, la disponibilité du capital et du financement à des conditions acceptables, les conditions générales de l'économie, du marché ou des activités, les risques non assurés, les changements réglementaires, les retards ou l'incapacité d'obtenir les approbations réglementaires requises, les urgences en matière de santé, les pandémies et d'autres risques liés à l'exploration ou autres risques décrits dans le présent document et, de temps à autre, dans les documents déposés par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que ces mesures, ces événements ou ces résultats diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.