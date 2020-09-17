此轮融资的资金将用于公司自主研发治疗神经系统疾病的创新药物临床研究；



公司目前已在美国成立了子公司，建立临床开发团队和商业化拓展业务。

美国加州红木城和中国武汉, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (XWPharma,曾用名XW Laboratories),一家专注于自主研究和开发治疗中枢神经系统疾病创新药物研发公司，今天宣布公司完成4000万美元C轮融资。此轮融资由Panacea Venture 领投，华创毅达生医基金、东方弘泰资本和三一创新跟投。现有投资方强生制药创投（JJDC）、中经合集团、药明康德和KTB Network也参加了此轮投资。

此轮融资的资金将用于公司管线中两个头部项目XW10172和XW10508的临床开发。XW10172是GABA B 受体激动剂，用于治疗嗜睡症及神经退行性疾病(如帕金森病)引发的睡眠障碍；XW10508是基于谷氨酸NMDA受体拮抗和AMPA受体激活双向促动作用的临床候选化合物，将被用于治疗重度抑郁症和慢性疼痛疾病。

Panacea Venture创始人兼执行合伙人黄瑞瑨表示：“凯瑞康宁团队在药物分子设计、临床前研究、临床开发和产品商业化方面都有非常成功的经验，公司利用其独特的神经科学药物研发平台已开发出一系列新颖和极具潜力的新化合物分子实体（NCE），并能够在早期开发阶段降低每个项目的风险。”

凯瑞康宁同时宣布任命Leonard Blum为公司总裁兼首席执行官。 凯瑞康宁原首席执行官、公司创始人及董事长向家宁博士将担任首席科学官，并继续负责公司在亚洲地区的运营业务。

“Leonard在把同类最佳药物（best-in-class）成功商业化并成为市场主导产品方面有十分丰富的经验，”向博士表示，“我们很高兴Leonard加入我们团队，带领凯瑞康宁在美国地区扩展公司业务，完成创新药开发、注册和市场投放全过程，给患者提供最佳治疗选择。”

对加入凯瑞康宁，Blum表示：“凯瑞康宁拥有高效的创新药物研发平台，利用其独特的技术和丰富的经验，提高药物分子成药性，目前公司已有多个化合物有望成为同类最佳药物候选化合物，展示了凯瑞康宁研发平台巨大的潜力，满足患有严重神经系统疾病患者的迫切需求。”

Blum有30多年国际生物制药企业工作经验。在加入凯瑞康宁之前，Blum曾在Omeros Corporation、Theravance，Inc.和ICOS Corporation（后被礼来制药收购）任职首席商务官；早期在默克公司工作期间，曾担任美国及海外地区负责人,负责20多个医药品牌在美国及海外地区的市场开发、监管审批、项目合作、产品营销等，并主导过不同疾病领域多种重磅炸弹药物的上市。其中希爱力(他达拉非片CIALIS®)从产品上市、产品生命周期规划和市场开发方面都取得了极大的成功，并选编入哈佛商学院的典型案例教材。Blum获得普林斯顿大学学士学位和斯坦福大学工商管理硕士学位，曾入选为苏黎世大学的富布赖特学者。

关于Panacea Venture

Panacea Venture是一家专注在全球范围内投资及孵化生命科学和医疗领域的研发创新型的高技术壁垒的早期及成长期的公司，我们希望通过突破性的技术和发明来解决未满足的医疗需求，提高患者的生活质量。

关于凯瑞康宁

凯瑞康宁(XWPharma，曾用名XW Laboratories)是一家专注于研究和开发治疗中枢神经系统疾病的药物研发公司。凯瑞康宁发挥其独特的药物研发平台优势开发具有差异性创新药物以满足中枢神经系统疾病患者的需求。XW10172是一个在临床阶段开发的每日一次的长效GABA B 受体激动剂，其主要功能是调节病人睡眠时间周期，从而达到治疗嗜睡症和包括帕金森病等神经退行性疾病引起的睡眠障碍。XW10508是基于谷氨酸NMDA受体拮抗和AMPA受体激活双向促动作用并具有潜在滥用威慑性能的每日一次口服临床候选化合物，将被用于治疗重度抑郁症和慢性疼痛。

联系人：

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Senior Director, Strategy & Operations

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Josh Rappaport

Stern IR

josh.rappaport@sternir.com

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