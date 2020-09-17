此輪融資的資金將用於公司自主研發治療神經系統疾病的創新藥物臨床研究；



公司目前已在美國成立子公司，建立臨床開發團隊和商業化拓展業務。

美國加州紅木城和中國武漢, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (XWPharma,原名XW Laboratories),是一家專注於自主研究和開發治療中樞神經系統疾病創新藥物的研發公司，今天宣布公司完成4,000萬美元C輪融資。此次融資由Panacea Venture 領投，華創毅達生醫基金、東方弘泰資本和三一創新跟投。現有投資方嬌生製藥創投（JJDC）、中經合集團、藥明康德和KTB Network也參加了此輪投資。

此輪融資的資金將用於公司研發產品線中兩個領先項目XW10172和XW10508的臨床開發。XW10172是GABA B 受體激動劑，用於治療嗜睡症及神經退行性疾病(如帕金森氏症)引發的睡眠障礙；XW10508是基於谷氨酸NMDA受體拮抗和AMPA受體活化雙向促動作用的臨床候選化合物，將被用於治療重度憂鬱症和慢性疼痛疾病。

Panacea Venture創始人兼執行合夥人黃瑞瑨表示：“凱瑞康寧團隊在藥物分子設計、臨床前研究、臨床開發和産品商業化方面都有非常成功的經驗，公司利用其獨特的神經科學藥物研發平臺已開發出一系列新穎和極具潛力的新化合物分子實體（NCE），並能夠在早期開發階段降低每個項目的風險。”

凱瑞康寧同時宣布任命Leonard Blum爲公司總裁兼總經理。 凱瑞康寧原總經理、公司創始人暨董事長向家寧博士將擔任首席科學官，並繼續負責公司在亞洲地區的運營業務。

“Leonard在把同類最佳藥物（best-in-class）成功商業化並成爲市場主導産品方面有十分豐富的經驗，”向博士表示，“我們很高興Leonard加入我們團隊，帶領凱瑞康寧在美國地區擴展公司業務，完成創新藥開發、註册和市場拓展，給患者提供最佳治療選擇。”

對加入凱瑞康寧，Blum表示：“凱瑞康寧擁有高效的創新藥物研發平臺，利用其獨特的技術和豐富的經驗，提高藥物分子成藥性，目前公司已有多個化合物有望成爲同類最佳的候選藥物，展示了凱瑞康寧研發平臺巨大的潛力，滿足患有嚴重神經系統疾病患者的迫切需求。”

Blum有30多年國際生物製藥企業工作經驗。在加入凱瑞康寧之前，Blum曾在Omeros Corporation、Theravance，Inc.和ICOS Corporation（被禮來製藥收購）任職首席商務官；在此前於默克公司擔任美國及海外地區負責人,負責20多個醫藥品牌在美國及海外地區的市場開發、監管審理、項目合作、産品營銷等，並主導過不同疾病領域多種重量級藥物的上市。其中希愛力(他達拉非片CIALIS®)從産品上市、産品生命週期規劃和市場開發方面都取得了巨大的成功，並選編入哈佛商學院的典型案例教材。Blum獲得普林斯頓大學學士學位和史丹佛商學研究所碩士學位，曾入選爲蘇黎世大學的傅布萊特學者。

關於Panacea Venture

Panacea Venture是一家專注在全球範圍內投資及孵化生命科學和醫療領域的研發創新型的、高技術壁壘的早期及成長期的公司，我們希望通過突破性的技術和發明來解决未滿足的醫療需求，提高患者的生活質量。

關於凱瑞康寧

凱瑞康寧(XWPharma，原名XW Laboratories)是一家專注於研究和開發治療中樞神經系統疾病的藥物研發公司。凱瑞康寧發揮其獨特的藥物研發平臺優勢開發具有差異性創新藥物，以滿足中樞神經系統疾病患者的需求。XW10172是一個在臨床階段開發的每日一次的長效GABA B 受體激動劑，其主要功能是調節病人睡眠時間周期，從而達到治療嗜睡症和包括帕金森氏症等神經退化性疾病所引起的睡眠障礙。XW10508是基於谷氨酸NMDA受體拮抗和AMPA受體活化雙向促動作用，並具有潛在濫用威懾性能的每日一次口服臨床候選藥物，將被用於治療重度憂鬱症和慢性疼痛。

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