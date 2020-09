OTTAWA, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, à l’occasion des Journées du bénévolat de TELUS ( JDBT ), diverses activités Des outils pour les jeunes se tiennent partout au pays, notamment sur la Colline du Parlement. Des députés et leur équipe, aidés d’ambassadeurs de TELUS, donnent de leur temps pour remplir des sacs à dos de fournitures scolaires destinés à des enfants dans le besoin. Au lieu de tenir une telle activité cette année, TELUS remettra 13 000 trousses Des outils pour les jeunes à des écoles qui en ont besoin, avec l’aide de députés et dans certaines de leurs circonscriptions respectives. TELUS est fière d’avoir distribué plus de 163 000 trousses Des outils pour les jeunes partout au pays depuis 2006.



« La rentrée scolaire peut être difficile pour bien des familles, en particulier les plus vulnérables. La présente année scolaire comporte son lot d’inquiétudes supplémentaires en raison des défis pour les parents et élèves liés à la pandémie de COVID-19, a souligné Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Pour alléger un peu le fardeau des familles, nous offrons aux enfants des familles les plus défavorisées, dans le cadre du programme Des outils pour les jeunes, des sacs à dos remplis de fournitures scolaires essentielles et des masques à l’effigie des animaux-vedettes TELUS. Merci du fond du cœur aux ambassadeurs de TELUS, qui, depuis longtemps, nous appuient dans cette démarche consistant à aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel, ainsi qu’à créer un monde simplement meilleur pour toutes les familles canadiennes. »

Chaque sac à dos contient des feuilles lignées, des cahiers, un étui à crayons, des crayons de couleur, des crayons à mine, des stylos à bille, des gommes à effacer, une règle, ainsi qu’un document TELUS Averti , qui offre conseils et ressources sur l’utilisation sécuritaire d’Internet. Cette année, nous y avons également inclus un masque réutilisable pour jeunes à l’effigie des animaux-vedettes de TELUS afin de contribuer à freiner la propagation de la COVID-19. Les masques en tissu réutilisables présentant les animaux adorables et les thèmes naturels de TELUS sont offerts en tailles pour jeunes et pour adultes, jusqu’à épuisement des stocks. Faits d’une couche extérieure en polyester recyclé à 100 pour cent et d’un intérieur en coton biologique à 100 pour cent, ces masques répondent aux lignes directrices établies par le comité consultatif des questions médicales de TELUS.

Chaque année, les Journées du bénévolat de TELUS réunissent les membres de l’équipe et les retraités, ainsi que leurs proches et leurs amis qui ont envie de faire collectivement des actions qui auront une incidence positive sur les collectivités. Dans le cadre de l’édition virtuelle de cette année, des membres de l’équipe actuels et retraités, des membres du conseil d’administration, de même que leurs proches et amis de partout au pays et dans le monde, ont travaillé comme bénévoles afin d’apporter une contribution sincère et durable visant à améliorer la vie des Canadiens. Cette année, l’équipe TELUS cumule plus de 600 000 heures de bénévolat et cherche à franchir le cap du million d’heures d’ici la fin de l’année.

Depuis mars, TELUS s’est engagée à investir 150 millions de dollars pour fournir du soutien aux citoyens au Canada et à l’étranger durant la pandémie. Ces fonds comprennent 20 millions de dollars pour l’achat de technologies et équipements médicaux, et visent également à appuyer les initiatives de sécurité alimentaire, d’aide aux personnes âgées isolées, de formation à distance et de santé mentale. Voici un aperçu du financement accordé jusqu’à maintenant :

Nous permettons aux citoyens les plus vulnérables de rester connectés, y compris les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée. Dans le cadre du programme Mobilité pour l’avenir, TELUS a fourni gratuitement à des centaines d’organismes canadiens plus de 14 000 appareils mobiles avec un forfait à 0 $, soit un don d’une valeur estimée à plus de 8,75 millions de dollars.

Nous avons collaboré avec les commissions scolaires afin d’offrir le service Internet haute vitesse à 10 $ par mois aux familles et aux étudiants dans le besoin.

Nous offrons des masques en tissu réutilisables présentant les animaux adorables et les thèmes naturels de TELUS en tailles pour jeunes et pour adultes, à telus.com ainsi que dans certaines boutiques TELUS à l’échelle canadienne. Tous les profits sont versés à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin d’appuyer les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 partout au pays. À ce jour, TELUS a amassé plus de 300 000 $ pour la Fondation.

Pour en savoir plus sur les moyens que prend TELUS afin de redonner aux collectivités à l’échelle du pays, visitez telus.com/communautaire .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.



Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).