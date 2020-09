MONTRÉAL, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX: DBO), un chef de file mondial en matière d'expériences immersives et haptiques, a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.



Tous les candidats à l'élection des membres du conseil d’administration qui ont été proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 3 août 2020 ont été élus à titre d'administrateurs lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la société.

Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT EN FAVEUR % DE VOTE POUR ABSTENTIONS % D’ABSTENTION Sébastien Mailhot 62 832 712 97,43 % 1 655 439 2,57 % Brigitte Bourque 60 936 210 94,49 % 3 551 941 5,51 % Luc Martin 60 940 712 94,50 % 3 547 439 5,50 % Denis Chamberland 60 947 712 94,51 % 3 540 439 5,49 % Louis P. Bernier 60 913 712 94,46 % 3 574 439 5,54 % Robert D. Copple 60 929 712 94,48 % 3 558 439 5,52 %

Suite à l’assemblée annuelle, D-BOX a le plaisir d’annoncer la nomination de Denis Chamberland à titre de président du conseil d’administration. M. Chamberland s’est joint au conseil en février 2020.

Denis Chamberland est actuellement conseiller au président et fondateur de Rodeo FX, un studio de renom, spécialisé dans les effets spéciaux. Entrepreneur ambitieux reconnu, M. Chamberland a été chef de la direction et associé de Ricardo Media jusqu’en 2017. Il a également cofondé, au début de sa carrière, le cabinet Chamberland Hodge qui a fusionné avec RSM Richter en 2009, devenant ainsi l’une des plus grandes firmes indépendantes de comptabilité et de services-conseils au Canada. Avec son expérience de gestion, M. Chamberland siège à de nombreux conseils d’administration. Il est un membre indépendant du conseil de la SAQ, en plus d’être le président du conseil d’administration de Gastronomia Inc.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-BOX.com

Pour de plus amples informations, veuillez joindre :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

David Montpetit

Chef des Finances

450 442-3003, poste 296

dmontpetit@d-box.com

Steve Li

Vice-président, Relations investisseurs et stratégies corporatives

450 442 3003, poste 403

sli@d-box.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43ccf4ae-dcc1-47ed-bc15-01527cb995a0