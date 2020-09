ROUYN-NORANDA, Québec, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires avoir commencé le programme de cinq forages sur la propriété Laguerre-Knutson-Raven River gold détenue à 100% par Globex et localisée dans les cantons McVittie et Hearst, à l’entrée de la ville de Larder Lake, Ontario.



Le programme comprend trois forages ciblant la zone aurifère Knutson en profondeur pour laquelle des analyses antérieures sur des tranchées avaient retourné:

Veine 1: 0,42 oz Au /tc sur une épaisseur de 5,3 pieds et une longueur de 160 pieds;

Veine 2: 0,25 oz Au /tc sur une épaisseur de 5,9 pieds et une longueur de 90 pieds.

Deux forages supplémentaires seront effectués dans la partie nord de la zone aurifère Laguerre pour laquelle Sudbury Contact Mines Ltd. a rapporté une ressource historique (non conforme NC 43-101) de 56 680 tonnes courtes à une teneur de 0,128 oz Au/tc. Dans les années 1940, Laguerre Gold Mines Ltd. a creusé un puits de 778 pieds comprenant 3 niveaux sur la zone aurifère. De plus, ils ont réalisé 2 443 pieds de galerie sur les différents niveaux en plus de compléter 4 240 pieds de forage. Le forage complété par la suite par Sudbury Contact dans les années 1970 et 1980, dans l’extension en profondeur de la zone, a intersecté de la minéralisation aurifère erratique.

La propriété comprend aussi la zone aurifère de Raven River pour laquelle Raven River Gold Mines (1939) ont rapporté une ressource historique (non conforme NC 43-101) de 11 millions de tonnes courtes à une teneur de 0,05 oz Au/tc. Le programme de forage en cours ne testera pas cette zone.

(Note: Le calcul de ressources est historique et préliminaire, préparé avant l’implémentation de la réglementation 43-101, n’a pas été vérifié par Globex et ses géologues, de ce fait, il n’est pas considéré fiable).

Voir la carte ci-dessous.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

54 631 852 actions ordinaires en circulation



