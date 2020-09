Odico A/S

September 17, 2020 11:22 ET

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 26-2020

Odense, den 17. september 2020





Kapitalisering og kommerciel acceleration af Odico A/S





Selskabet har som mange andre virksomheder, der sælger investeringsgoder, oplevet at salget i de seneste kvartaler er gået langsommere end forventet, som følge af Corona pandemien.

Derfor vil Selskabet forventeligt i den kommende tid skulle tilføres yderligere kapital. Som følge heraf overvejer selskabet nu forskellige kapitalkilder og har i den forbindelse entreret med en rådgivningsvirksomhed.

Samtidig hermed ønsker selskabet at sikre tilstrækkelig finansiering til at selskabet kan træde ind i en ny fase, hvor de produkter, der nu er markedsklar, kan blive fulgt op af en mere offensiv salgsstrategi. Selskabet vil i nær fremtid færdigudvikle sin offensive kommercielle plan for de kommende år.

Derefter vil bestyrelsen træffe beslutning om selskabets finansiering af dets næste fase med fokus på kommerciel ekspansion.

Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.





Odico A/S

Oslogade 1

5000 Odense C

www.odico.dk

Certified Adviser

EY

Christian Ejlskov, tlf. + 45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200, 5100 Odense C

