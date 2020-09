Communiqué de presse

Hors séance boursière - Informations réglementées*

Bruxelles, le 17 septembre 2020 – 17h45

Koenraad Debackere entame son mandat de Président du Conseil d'administration de

KBC Groupe le 1er novembre 2020

Lors de sa réunion du 17 septembre 2020, le Conseil d'administration de KBC Groupe a nommé M. Koenraad Debackere au poste de Président du Conseil d'administration de KBC Groupe, KBC Bank et KBC Assurances, en remplacement de M. Thomas Leysen, qui a terminé son mandat à l'Assemblée générale du 7 mai 2020.

Le 1er novembre, Koenraad Debackere transférera ses fonctions d'Administrateur général de la KU Leuven à son successeur, M. Wim Desmet. Depuis l'Assemblée générale du 7 mai 2020, Philippe Vlerick, en tant que Vice-président du Conseil d'administration de KBC Groupe, assure temporairement la présidence.

La nomination de Koenraad Debackere au poste d'administrateur non exécutif et de Président du Conseil d'administration de KBC Groupe SA a été approuvé par la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne.

Koenraad Debackere (°1961 à Gand, Belgique) a étudié à l'Université de Gand (Belgique) et au MIT (Cambridge, USA). Il est porteur d'un master et d'un doctorat en électromécanique (M.Sc.) et en sciences de gestion (M.Sc. & Ph.D.).

Il est professeur à la faculté d'économie et de gestion d'entreprises de la KU Leuven. Il est également professeur invité dans diverses universités européennes et est, en tant qu’Administrateur général, membre du Conseil d’administration de la KU Leuven. Il exerce des mandats d'administrateur auprès de différentes firmes technologiques, ainsi que des fonds d'investissement Gemma Frisius Fonds NV, Essenscia Innovation Fund NV et LRM NV.

Jusqu'à l'Assemblée générale du 7 mai 2020, Koenraad Debackere occupait le poste d'administrateur non exécutif chez KBC Groupe SA et KBC Assurances.

Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec:

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate/Porte-parole du groupe KBC

Tél. : +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.



KBC Groupe SA

Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles

Viviane Huybrecht

Directeur Communication Corporate/

Porte-parole

Tél. 02 429 85 45



Service presse

Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens

Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer

Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé







E-mail : pressofficekbc@kbc.be Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur www.kbc.com

Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group

Restez au courant de nos solutions innovantes





Pièce jointe