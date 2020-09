September 17, 2020 11:45 ET

September 17, 2020 11:45 ET

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 17 september 2020 – 17u45 uur

Koenraad Debackere begint op 1 november 2020 zijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep

Tijdens zijn vergadering van 17 september 2020 heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep de heer Koenraad Debackere benoemd tot Voorzitter van de Raad van bestuur van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen, in opvolging van Thomas Leysen die zijn mandaat beëindigde op de Algemene Vergadering van 7 mei 2020.

Koenraad Debackere draagt op 1 november zijn functies als Algemeen Beheerder van de KU Leuven over aan zijn opvolger, de heer Wim Desmet. Sinds de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 nam Philippe Vlerick, als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, het voorzitterschap tijdelijk waar.

De benoeming van Koenraad Debackere als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur KBC Groep NV werd goedgekeurd door de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank.

Koenraad Debackere (°1961 in Gent, België) studeerde aan de Universiteit Gent (België) en MIT (Cambridge, VS). Hij behaalde master- en doctoraatsdiploma’s in Elektrotechniek-Werktuigkunde (M.Sc.) en Managementwetenschappen (M.Sc. & Ph.D.).

Hij is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven. Hij bekleedde ook gastfuncties aan verschillende Europese universiteiten en was als Algemeen Beheerder ook bestuurslid van de KU Leuven. Hij bekleedde bestuursmandaten bij verschillende technologiebedrijven, en tevens bij de investeringsfondsen Gemma Frisius Fonds NV, Essenscia Innovation Fund NV en LRM NV.

Koenraad Debackere was tot de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 niet-uitvoerend bestuurder bij KBC Groep NV en KBC Verzekeringen.

