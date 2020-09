VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2020. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, PDG, a déclaré : « Malgré les huit semaines de suspension de la production dans la mine d'or Selinsing depuis le 18 mars 2020 conformément à l'ordonnance de contrôle des mouvements (« MCO ») émise par le gouvernement malaisien face à la pandémie de Covid-19, l'exercice 2020 a généré des flux de trésorerie positifs, contribuant principalement à un prix record de l'or et à une amélioration des taux de récupération. Le fonds de roulement est suffisant pour soutenir le même niveau de capacité d'opérations et la passation de marchés a été gérable avec des changements dynamiques mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement. »

Mme Zhai a ajouté : « La direction avance résolument en ce qui concerne le financement du projet Sulphide et en engageant activement les parties intéressées. Nous restons concentrés sur nos stratégies de développement d'entreprise pour saisir les opportunités avantageuses d'une future production durable, y compris l'entrée sur le marché des concentrés d'or de sulfure à l'aide de notre usine planifiée de traitement du sulfure Biox®. »

Faits saillants de l'exercice 2020 :

19 401 oz d'or vendues pour 29,97 millions USD (2019 : 16 505 oz d'or vendues pour 20,99 millions USD) ;

Prix moyen réalisé de l'or par once (« oz ») de 1 563 USD/oz (2019 : 1 260 USD/oz) ;

Coût au comptant par once de 878 USD/oz (2019 : 713 USD/oz) ;

Coût total de maintien par once (« AISC ») de 1 136 USD/oz (2019 : 1 040 USD/oz) ;

17 360 oz d'or produites (2019 : 15 763 oz) ;

Marge brute de 12,94 millions USD (2019 : 9,23 millions USD) ;

Programme d'essai minier Peranggih complété par des récupérations d'or moyennes encourageantes ;

Zone d'intérêt de Mentique découverte à l'ouest de la minéralisation de Peranggih.

Le programme de forage à Murchison a confirmé la minéralisation ciblée identifiée par l'étude de la structure géologique ;

Pleine capacité de production maintenue pendant la suspension de la production de Selinsing causée par la pandémie de COVID-19.

Faits saillants de la production et financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2020





Three months ended June 30, Year ended June 30, 2020 2019 2020 2019 Production Ore mined (tonnes) 42,331 45,076 263,074 166,940 Waste removed (tonnes) 463,228 829,286 2,887,441 3,201,817 Ore processed (tonnes) 68,961 229,416 675,708 934,843 Average mill feed grade (g/t) 1.06 0.75 1.11 0.80 Processing recovery rate (%) 67% 72% 71% 69% Gold production (1) (oz) 2,311 3,577 17,360 15,763 Gold sold (oz) 3,282 3,623 19,401 16,505 Financial (in thousands of US dollars) $ $ $ $ Revenue 5,404 5,210 29,971 20,993 Gross margin from mining operations 2,653 2,204 12,944 9,227 Net income before other items 704 759 4,509 2,907 Net loss (1,273) (1,115) (275) (499) Cash flows generated from operations 657 (242) 6,273 2,139 Working capital 18,786 24,519 18,786 24,519 Loss per share before other items – basic (US$/share) 0.00 0.00 0.00 0.00 Loss per share – basic (US$/share) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)





Three months ended June 30, Year ended June 30, 2020 2019 2020 2019 Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,684 1,337 1,563 1,260 Cash cost per ounce (3) Mining 233 174 223 159 Processing 454 539 507 456 Royalties 143 106 136 92 Operations, net of silver recovery 8 11 12 6 Total cash cost per ounce 838 830 878 713 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 1 1 1 1 Operation expenses 179 - 40 - Corporate expenses 6 (1 ) 6 6 Accretion of asset retirement obligation 12 14 9 12 Exploration and evaluation expenditures 45 47 32 43 Sustaining capital expenditures 174 383 170 265 Total all-in sustaining cost per ounce 1,255 1,274 1,136 1,040

(1) Lingots d'or bons pour livraison selon la London Bullion Market Association (« LBMA »), net de doré en transit et ajustement de raffinage.

(2) Exclusion de la livraison prépayée d'or à des fins de comparaison.

(3) Le coût au comptant total comprend les coûts de production, notamment d'exploitation minière, de traitement, d'entretien des installations de gestion des résidus et d'administration des camps, les redevances et les coûts d'exploitation tels que les frais de stockage, d'arrêt temporaire de la production minière, de développement communautaire et de propriété, déduction faite des crédits de sous-produits. Le coût au comptant exclut l'amortissement, la déplétion, les dépenses de désactualisation, les dépenses en capital, les dépenses d'exploration et les dépenses d'administration d'entreprise.

(4) Le coût total de maintien par once inclut les coûts totaux au comptant, les dépenses d'exploitation et ajoute les dépenses de maintien du capital, les dépenses administratives d'entreprise pour la mine d'or Selinsing, y compris la rémunération en actions, les coûts d'exploration et d'évaluation, et la désactualisation des obligations de mise hors service des actifs. Certaines autres dépenses en espèces, y compris les paiements fiscaux et les coûts d'acquisition, ne sont pas incluses.

Analyse de la production de l'exercice 2020

Production d'or de 17 360 oz, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 15 763 oz de l'année précédente. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des taux d'extraction et de l'or contenu dans les anciens résidus et le minerai sulfuré lixiviable, et à la baisse du minerai d'oxyde de très faible teneur par rapport à l'année dernière, cela étant compensé par une diminution de l'alimentation de l'usine.





Le minerai traité a diminué pour atteindre 675 708 t, comparativement à 934 843 t l'an dernier. La diminution de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable à une diminution du minerai d'oxyde de très faible teneur stocké et du minerai d'oxyde en cours d'extraction, et à la suspension de la production causée par le COVID-19. L'impact négatif a été compensé par une teneur moyenne de l'alimentation de l'usine qui a augmenté pour atteindre 1,11 g/t par rapport à 0,80 g/t, et porté le taux de récupération de traitement moyen annuel à 71 %, par rapport à 69 % l'année précédente, malgré la baisse des récupérations généralement obtenues à partir des matériaux de minerai de transition.





Le coût au comptant par once a augmenté de 23 % pour atteindre 878 USD/oz par rapport à 713 USD/oz l'année dernière. L'augmentation est principalement attribuable à des réactifs supplémentaires, au temps de traitement et à l'énergie nécessaire à la lixiviation des matériaux sulfurés.





Les stocks de minerai ont considérablement diminué, principalement en raison de l'impact négatif de la baisse du taux d'extraction au cours de l'année précédente, qui n'a pas encore été compensée. D'importantes installations minières ont été utilisées au cours de l'exercice 2019 pour fournir des matériaux empruntés aux déchets miniers en vue du développement des résidus. La pandémie de COVID-19 n'a pas aidé à atteindre cet objectif. La Société a déployé des efforts pour améliorer l'équilibre des stocks.

Analyse financière de l'exercice 2020

Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires de 29,97 millions USD pour l'exercice, comparativement à 20,99 millions USD pour l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des ventes d'or a été dérivé de la vente de 16 750 oz (2019 : 15 300 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 563 USD par once (2019 : 1 260 USD par once) et la livraison de 2 651 oz (2019 : 1 205 oz) pour remplir les obligations prépayées d'or à un prix d'or London Fix PM moyen de 1 429 USD par once (2019 : 1 429 oz).





Les coûts de production totaux ont augmenté de 45 % pour atteindre 17,03 millions USD, comparativement à 11,77 millions USD l'année dernière. L'augmentation des coûts de production a reflété la différence de calendrier des ventes d'or et de la hausse des coûts d'extraction et de traitement par rapport à l'année dernière.





La marge brute pour l'exercice s'est élevée à 12,94 millions USD avant les dépenses d'exploitation ainsi que l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie. Cela représente une augmentation de 40 % par rapport à 9,23 millions USD l'année dernière. L'augmentation de la marge brute est attribuable à une augmentation des ventes d'or et à une hausse du prix moyen réalisé de l'or, mais a été compensée par des coûts d'extraction et de traitement plus élevés.





La perte nette pour l'exercice s'est élevée à 0,28 million USD, soit zéro USD par action, comparativement à une perte nette de 0,50 million USD, soit zéro USD par action, l'année dernière. La variation positive a été causée par des revenus plus élevés issus des activités minières, compensés par une dépréciation et un amortissement plus élevés et des dépenses fiscales plus importantes.





Au 30 juin 2020, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 10,13 millions USD, soit une augmentation de 0,78 million USD par rapport au solde de 9,34 millions USD détenu au 30 juin 2019. Au 30 juin 2020, la Société disposait d'un fonds de roulement positif de 18,79 millions USD (30 juin 2019 : 24,52 millions USD). La diminution du fonds de roulement est le résultat du retrait du minerai stocké à hauteur de 5,29 millions USD.





La trésorerie utilisée dans les activités d'investissement pour l'année s'est élevée à 5,47 millions USD (2019 : 7,81 millions de dollars), représentées par 4,06 millions de dollars investis dans Selinsing pour le développement de projets de sulfures et la modernisation d'installations de stockage de résidus (2019 : 5,86 millions de dollars), ainsi que 1,26 million de dollars et 0,15 million de dollars investis dans les projets d'exploration et d'évaluation de Murchison et les projets d'exploration et d'évaluation de Mengapur, respectivement (2019 : 1,64 million USD et 0,31 million USD, respectivement).

Développement

Mine d'or Selinsing

Au cours de l'exercice clos au 30 juin 2020, les initiatives de développement se sont concentrées sur des projets à la mine d'or Selinsing, à savoir l'optimisation du projet aurifère de sulfure, la construction d'une installation de stockage de résidus (« ISR ») et le développement minier pour la production aurifère.

La modernisation de l'usine de sulfures devrait prendre 18 mois, en incluant les activités de mise en service. Le forage métallurgique a été effectué dans les puits de Selinsing et Buffalo Reef pour étudier la lixiviabilité du minerai de sulfure transitoire dans le circuit actuel de CIL en ajoutant du nitrate de plomb et en le mélangeant à du minerai de très faible teneur.

Après l'achèvement de la construction du remblai principal de l'ISR à 533,3 m RL à la mine d'or Selinsing, qui a augmenté la capacité de production de l'ISR pour l'exercice 2020, un plan pour la deuxième phase de l'élévation de l'ISR à 535,5 m RL a été finalisé afin de répondre aux exigences de production fiscales 2021 avec l'usine de traitement d'oxyde actuelle. La planification de la construction a été initiée au cours de l'année, mais son achèvement a été reporté en raison de la suspension de l'exploitation causée par le COVID-19. La construction est en cours et a atteint environ 68,9 % du total de la construction de l'ISR à 535,5 m RL. La planification préliminaire de l'étape finale de l'élévation de l'ISR à 540 m RL a commencé au cours de l'année, dans le but de satisfaire la capacité de production aurifère de sulfure, ayant été suspendue jusqu'à la fin du financement.

La construction de la route de transport par camion a été principalement achevée au cours du deuxième trimestre, avec 14 nouveaux ponceaux sur une longueur de 10 km depuis la limite du tènement nord de Selinsing jusqu'au sud du tènement de Peranggih. Le puits d'essai pour l'exploitation minière en vrac a débuté en janvier 2020, s'est achevé en février 2020 puis s'est poursuivi avec l'extension de l'exploitation minière du puits d'essai en mars 2020. Le forage de contrôle de teneur a repris à Peranggih en mai 2020.

Exploration

Malaisie

Pendant l'exercice clos au 30 juin 2020, une campagne d'échantillonnage du sol qui a été menée dans la zone de Peranggih entre décembre 2018 et mars 2019 a permis de délimiter une surface de 1,8 km sur 0,8 km d'anomalie du sol aurifère située à 1 km à l'ouest du gisement de Peranggih sur une structure de tendance parallèle nord-ouest sud-est, avec une valeur maximale de 103 ppb. Cette découverte a été nommée zone d'intérêt de Mentique. Un échantillonnage du sol intercalaire, un creusement de tranchées et une cartographie géologique sont prévus à Mentique afin de contribuer à la création d'une cible de forage et de déterminer la nature de la minéralisation dans cette zone.

Australie

À Murchison, l'exploration s'est concentrée sur la réalisation d'une étude de ciblage structurel 3D, puis sur l'exécution d'un programme de forage. Le programme de forage a testé des cibles en profondeur proches de sites miniers ayant fait l'objet de précédentes extractions aux puits ouverts NOA 1 et NOA 2, Alliance, New Alliance et Yagahong, ainsi que pour tester la cible régionale NOA 9.

Une étude structurelle 3D a été réalisée, identifiant des cibles en profondeur à Gabanintha et Burnakura. L'étude a été finalisée, a confirmé du potentiel en profondeur à proximité de sites miniers, et a mis en évidence la prospectivité régionale. Cette étude a été utilisée pour affiner les cibles de forage dans le cadre du programme de forage achevé ultérieurement à Burnakura et Gabanintha.

Le programme de forage a débuté le 26 février 2020 et la première phase de ce programme de forage s'est achevée le 12 mars 2020. Pendant la première phase du forage, au total, 4 trous pour 839 m de RC ont été forés à Burnakura et 6 trous pour 1 265 m ont été forés au projet Gabanintha. En outre, 23 trous pour 603 m d'AC ont été forés sur la cible régionale NOA 9. En raison de volumes élevés d'eau à Burnakura, plusieurs des trous RC les plus profonds prévus à Alliance et NOA 1 et 2 ont été reportés et achevés dans une deuxième phase de forage. La deuxième phase de forage a commencé le 23 avril 2020 et s'est achevée le 8 mai 2020 à l'aide d'une foreuse RC pour les pré-orifices et d'une foreuse diamantaire pour les résidus. Au total, 4 trous, dont 738 m de RC et 397 m de résidus DD, ont été forés au cours de la deuxième phase. Les trous étaient largement espacés dans le but de trouver de nouvelles ressources significatives plutôt que de petits écarts par rapport au forage existant. Les structures géologiques et la minéralisation ont généralement été recoupées où l'on s'y attendait.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui exploite la mine d'or Selinsing détenue à 100 % en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait progresser plusieurs projets d'exploration et de développement, notamment le projet de cuivre et de fer de Mengapur, dans l'État de Pahang en Malaisie, et les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.