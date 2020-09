GLOBAL BIOENERGIES CONTINUE D’AMELIORER SES RESULTATS FINANCIERS

Perte nette du Groupe de -6,9 M€ sur le premier semestre 2020, à comparer à la perte de -7,6M€ de S1 2019 et à celle de -8,8M€ de S1 2018.

Trésorerie brute de 11,3 M€ au 30 juin 2020

Evry, le 17 septembre 2020 – Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes du premier semestre 2020, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Nous n’avons relâché aucun effort pour poursuivre la diminution de notre cash burn, et ce malgré une mutation chaque fois plus affirmée et plus précise vers la cosmétique, ayant forcément induit de nouvelles dépenses. A ce titre, ces derniers mois ont été riches en enseignements, et la Société est désormais entourée d’une équipe de consultants cosmétiques experts dans leur métiers respectifs, portés par l’innovation radicale que nous sommes à même de proposer au domaine. On ambitionne aujourd’hui de réaliser d’ici quelques mois un chiffre d’affaires tiré de nos capacités de production actuelles, au travers d’un test marché de grande ampleur. L’équipe est plus que jamais déterminée à jouer cette carte le plus sérieusement possible, tout en maintenant le burn rate sous contrôle d’ici là. »

·Compte de résultat du Groupe

Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 Comptes consolidés au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 Produits d’exploitation 1 728 1 427 746 Charges d’exploitation 8 603 8 974 9 309 Effectif moyen (Groupe) 56,7 61,2 68,5 Résultat d’exploitation -6 876 -7 546 -8 564 EBITDA -5 300 -5 718 -6 601 Résultat financier -128 -154 -323 Résultat exceptionnel 67 119 80 Impôts sur les bénéfices (CIR) NA* NA* NA* Résultat net -6 937 -7 580 -8 807

* Note : par convention, le Groupe n’enregistre pas de Crédit d’Impôt Recherche lors des situations semestrielles à fin juin.

Le résultat d’exploitation, l’EBITDA, le résultat financier et le résultat net sont tous améliorés comparativement à 2018 et 2019.

Les produits d’exploitation sont toujours majoritairement constitués des cinq subventions européennes obtenues en 2017 et 2018 associées aux projets de diversification des ressources utilisables pour le procédé Isobutène.

Les charges d’exploitation connaissent des variations notoires comparativement aux exercices précédents. Ainsi, les « Dépenses de personnel » n’occupent plus leur position historique de premier poste de dépense du Groupe du fait de l’accélération des « Efforts d’industrialisation », lesquels incluent, avec le poste « Autres dépenses », les charges inhérentes au déploiement cosmétique (études et consulting, mise en place d’une équipe formulation, tests réglementaires, définition des procédés permettant d’atteindre les standards du domaine…). L’ensemble des autres postes est en réduction.

Données en k€ - Groupe S1 2020 S1 2019 S1 2018 Détail des charges d’exploitation Personnel 2 223 2 715 2 678 Industrialisation 2 420 1 967 1 888 Laboratoire 585 681 694 Locations et maintenance 511 519 540 Propriété intellectuelle 270 305 407 Amortissements 1 576 1 828 1 963 Autres 1 018 958 1 138 Total 8 603 8 974 9 309

·Bilan du Groupe

Actif en k€ 30/06/20 31/12/19 30/06/19 Passif en k€ 30/06/20 31/12/19 30/06/19 Immobilisations incorporelles 1 228 1 226 1 223 Capital 436 436 436 Immobilisations corporelles 3 062 4 452 6 017 Prime d’émission 90 351 90 351 90 358 Immobilisations en cours 128 76 - Report à nouveau -81 292 -68 550 -68 563 Immobilisations financières 1 069 1 065 1 065 Résultat -6 937 -12 741 -7 580 Subventions d’équipement 128 213 298 ACTIF IMMOBILISE 5 487 6 820 8 305 CAPITAUX PROPRES 2 686 9 708 14 949 PROVISIONS 98 192 88 Stock + Créances 1 589 3 913 3 962 Avances conditionnées et emprunts 8 829 9 646 8 348 Disponibilités 11 264 16 553 20 279 Fournisseurs 2 380 2 640 2 851 VMP 296 320 497 Dettes fiscales et sociales 1 251 1 088 1 036 Charges constatées d’avance 361 342 331 Autres dettes et PCA 3 752 4 674 6 102 ACTIF CIRCULANT 13 509 21 128 25 069 DETTES et PCA 16 212 18 048 18 338 TOTAL ACTIF 18 996 27 948 33 374 TOTAL PASSIF 18 996 27 948 33 374

Les immobilisations corporelles continuer de diminuer du fait (i) d’investissements matériels limités à 0,2M€, principalement dédiés à l’optimisation du démonstrateur de Leuna et à la mise en place de l’activité de formulation cosmétique et (ii) des amortissements enregistrés dont 1,4M€ pour le seul démonstrateur de Leuna.

Les disponibilités au 1er juillet 2020 s’établissent à 11,3M€ contre 16,6 M€ au premier janvier.

L’ensemble du poste « Dettes et Produits Constatés d’Avance » diminue de 1,8M€ comparativement au 31 décembre dernier.

Cette diminution est surtout imputable aux progrès réalisés dans le cadre des 5 projets financés par des subventions européennes, et ce malgré 1,3M€ d’encaissements au cours du semestre pour les 4 projets ayant débuté en 2018, suite à la validation des premières étapes-clés respectives.

A noter que la Société a bénéficié des différentes mesures déployées par ses partenaires bancaires en réaction à la crise induite par l’épidémie Covid-19, et notamment du report des échéances de remboursement de prêts. Il convient par ailleurs de préciser que sur les 8,8M€ du poste « Avances conditionnées et emprunts », 5,2M€ sont des avances dont le remboursement est conditionné au succès du projet ISOPROD financé par l’ADEME, succès notamment évalué au travers d’un déploiement commercial défini par la concession de licences correspondant à plusieurs usines.

Les dettes courantes (fournisseurs et dettes fiscales/sociales) sont stables : la diminution des dettes fournisseurs étant compensée par le report de charges URSSAF dont la Société a pu bénéficier, toujours en réaction à la crise Covid-19.

·Tableau de flux de trésorerie

FLUX DE TRESORERIE (k€) S1 2020 S1 2019 S1 2018 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -4 252 -5 195 3 266 Résultat net -6 937 -7 580 -8 807 Dotations aux amortissements, provisions et variation du BFR 2 684 2 385 12 072 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -243 -66 -869 Flux de trésorerie provenant des activités de financement -663 15 408 336 Augmentation de capital nette des frais imputés sur prime d’émission - 16 334 186 Subventions d’équipement - - - Avances ou prêts perçus - - 1 087 Avances ou prêts remboursés 663 932 923 Apport comptes courants d’associés - 6 -15





·Faits marquants du semestre et évènements récents

Le premier semestre 2020 restera marqué, à l’échelle internationale, par l’émergence de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 et à ses répercussions diverses sur les sociétés et les économies. L’activité du Groupe n’aura pas fait exception. Les sites du pilote et du démonstrateur de Pomacle et Leuna n’ont subi aucune réduction d’activité, mais la Société a dû solliciter le recours à l’activité partielle entre le 16 mars et le 10 avril 2020 pour les salariés du laboratoire d’Evry dont la protection ne pouvait être assurée dans la configuration habituelle des activités, et pour qui le télétravail n’était pas possible. Le volume d’heures chômées sur cette période de quatre semaines n’a finalement été limité qu’à 2.800 heures, correspondant à un niveau d’activité d’environ 60%. L’activité a pu reprendre à un rythme normal dès le 14 avril 2020, après que les mesures visant à assurer la sécurité des salariés ont été définies, adoptées et appliquées en concertation avec les représentants du personnel.

En conséquence des incertitudes liées à la dégradation de la situation macro-économique et adoptant une attitude de précaution considérée comme nécessaire du fait d’une activité toujours déficitaire, la Société a annoncé le 30 avril 2020 envisager un projet de licenciement collectif pour motif économique. Le projet communiqué aux représentants du personnel visait un plan de moins de 10 personnes. Après avoir consulté et recueilli l’avis de ces derniers, la Société a finalement procédé, début juin 2020, au licenciement de 7 salariés.

En dépit des moments difficiles vécus au travers des évènements et décisions relatés ci-dessus, le semestre a été le témoin de progrès considérables dans l’appréhension du marché cosmétique et du rôle joué par les dérivés d’isobutène. Cette exploration profonde et minutieuse du domaine aboutit in fine à l’identification d’opportunités commerciales spécifiques qui peuvent être mises en œuvre à court terme.

L’exploration a commencé par la mise en place d’une activité de formulation cosmétique, devant permettre d’encore mieux comprendre le métier et d’en saisir progressivement les rouages précis. Le déploiement de cette nouvelle activité, inédite au sein du laboratoire, s’est traduit par le recrutement de deux salariés et l’accompagnement d’une consultante expérimentée. L’installation de cette activité, réalisée à moindre coût, a été fondamentale pour se projeter plus avant dans l’univers cosmétique. Elle permet notamment une meilleure prise dans les échanges tissés avec les interlocuteurs qui jalonnent la chaîne de valeur s’étirant des ingrédients jusqu’à la réalisation des produits finis.

La Société a ensuite mandaté une étude pour précisément cerner l’utilisation faite des dérivés d’isobutène dans la cosmétique, ainsi que les marchés associés et les dynamiques attendues sur les prochaines années. Les rapports qui ont été livrés illustrent l’importance jouée par ces molécules et augurent surtout la possibilité de tester le marché à partir de petites quantités produites, et donc à court terme.

Consécutivement, la Société a donc réfléchi aux moyens qu’elle devait mettre en œuvre pour insérer sa proposition de mise à disposition de dérivés d’isobutène d’origine naturelle dans le marché sans même attendre qu’une usine plus grande soit érigée. Il a notamment fallu définir les étapes qui sépareraient encore l’isobutène produit par la Société des standards et prérequis spécifiques au domaine. A cet égard, la Société a mandaté un certain nombre de sociétés d’ingénierie pour l’accompagner dans cette démarche.

***

Postérieurement à la date de clôture, la Société a annoncé le 25 août 2020 la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux. La Société s’est ainsi doté d’un outil complémentaire pour renforcer sa structure financière et la liquidité du titre. Les fonds obtenus complèteront les besoins de financement relatifs à la production et à la commercialisation, dans le domaine de la cosmétique, de dérivés de l’isobutène renouvelable produit par Global Bioenergies.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

