– L’étude a satisfait au critère d’évaluation principal, soit la réduction du temps de guérison

– Des analyses supplémentaires sont en cours dans le but de comprendre la portée d’autres données sur les résultats cliniques

– Lilly poursuit son étude de phase III à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo sur le baricitinib

TORONTO, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le lundi 14 septembre, Eli Lilly and Company et Incyte ont annoncé le dévoilement des premières données recueillies dans le cadre de l’étude sur le traitement adaptatif de la COVID-19 (ACTT-2) commanditée par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), lequel fait partie des National Institutes of Health (NIH). L’ACTT-2, une étude portant sur plus de 1 000 patients, a commencé le 8 mai à évaluer l’efficacité et l’innocuité d’une dose de 4 mg de baricitinib administrée en association avec le remdésivir comparativement au remdésivir utilisé seul chez des patients hospitalisés atteints de la COVID-19.

L’association baricitinib-remdésivir a satisfait au critère d’évaluation principal, c’est-à-dire la réduction du temps de guérison, comparativement au remdésivir.

Les chercheurs de l’étude ont noté une réduction d’environ un jour du temps de guérison médian dans l’ensemble de la population de patients traités par le baricitinib en association avec le remdésivir par rapport à ceux traités par le remdésivir. Cette constatation était statistiquement significative. La guérison était définie comme le fait, pour le participant, d’être en assez bonne santé pour obtenir son congé de l’hôpital (c’est-à-dire ne plus avoir besoin d’oxygène d’appoint ou de soins médicaux continus à l’hôpital) ou de ne plus être hospitalisé au jour 29. L’étude a également satisfait à un des principaux critères secondaires pour ce qui est de la comparaison des résultats des patients au jour 15 à l’aide d’une échelle ordinale en 8 points, allant de la guérison complète à la mort.

Un comité indépendant de surveillance des données et de l’innocuité qui supervise l’étude à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée s’est réuni régulièrement tout au long de l’étude pour examiner les données sur l’innocuité. Des analyses supplémentaires sont en cours dans le but de comprendre la portée d’autres données sur les résultats cliniques, y compris les données sur la mortalité et l’innocuité. Le NIAID devrait publier tous les détails de l’étude dans une revue à comité de lecture.

« Au sein de notre organisation, les relations sont étroites, et nous travaillons vraiment en équipe pour contribuer à la découverte de plusieurs options de traitement contre la COVID-19, y compris le rôle potentiel du baricitinib. Les résultats préliminaires de l’étude ACTT-2 nous enchantent, et nous sommes impatients de pouvoir analyser l’ensemble des données, qui nous permettront de comprendre en profondeur l’action du baricitinib sur la COVID-19 », a déclaré le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales chez Eli Lilly Canada. « Nous remercions sincèrement le NIAID d’avoir inclus le baricitinib dans cette étude importante, de même que les participants, les chercheurs et les collaborateurs pour leur temps et leur dévouement. »

En se fondant sur les données tirées de l’ACTT-2, Lilly a l’intention de discuter de la possibilité de demander une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et d’examiner avec d’autres organismes de réglementation, y compris Santé Canada, la mise en place de mesures semblables à l’égard du baricitinib pour le traitement des patients hospitalisés atteints de la COVID-19. Si l’utilisation du produit est autorisée au Canada, Lilly proposera que le baricitinib soit offert via les circuits commerciaux et travaillera de concert avec les hôpitaux et les gouvernements afin d’assurer l’accès des patients au traitement. Lilly continuera d’assurer un approvisionnement suffisant pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) et veillera à ce que le baricitinib demeure accessible au Canada et dans les autres pays où il est approuvé. Au Canada, le baricitinib est approuvé pour le traitement des patients atteints de PR, à raison d’une dose quotidienne de 2 mg.

Lilly examinera les données de l’étude ACTT-2 en collaboration avec le NIAID et évaluera leurs répercussions éventuelles sur son étude COV-BARRIER, une étude de phase III à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo qu’elle a entreprise en juin pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du baricitinib par rapport au traitement de fond chez des adultes hospitalisés atteints de la COVID-19 aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine.

De plus, Lilly apporte son appui à des essais en cours entrepris par des chercheurs et se tenant dans un ou plusieurs centres en Europe et en Amérique du Nord, y compris l’étude SAIL-004 menée en Nouvelle-Écosse, au Canada, auprès de patients hospitalisés atteints de la COVID-19.

À propos des efforts de Lilly pour lutter contre la COVID-19

Lilly fait appel à toute son expertise scientifique et médicale pour s’attaquer à la pandémie de coronavirus partout dans le monde. On étudie actuellement les médicaments existants de Lilly afin d’évaluer leur potentiel dans le traitement des complications de la COVID-19, et l’entreprise collabore avec deux entreprises partenaires dans le but de découvrir de nouveaux anticorps thérapeutiques contre la COVID-19. Lilly compte également faire l’essai d’anticorps, tant en monothérapie qu’en traitements d’association (parfois appelés cocktails bactériophagiques), comme traitements potentiels contre la COVID-19.

À propos d’OLUMIANT®

Au Canada, OLUMIANT (baricitinib) est indiqué en association avec le méthotrexate (MTX) pour atténuer les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée ou sévère chez les patients adultes qui ont obtenu une réponse insatisfaisante à un ou plusieurs antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM). OLUMIANT peut être utilisé en monothérapie en cas d’intolérance au MTX1.

OLUMIANT, croit-on, perturberait l’activité de protéines appelées janus kinases (protéines JAK). Normalement, les protéines JAK contribuent à activer le système immunitaire au besoin. Le système immunitaire provoque alors de l’enflure et une sensibilité. Cette réaction est appelée « inflammation ». Il existe quatre protéines JAK connues : JAK1, JAK2, JAK3 et TYK2. Les cytokines JAK dépendantes ont été mises en cause dans la pathogenèse d’un certain nombre de maladies inflammatoires et auto-immunes2. OLUMIANT est doté d’une plus grande puissance inhibitrice à l’égard des protéines JAK1, JAK2 et TYK2 qu’à l’égard de la protéine JAK3; toutefois, en ce qui concerne l’efficacité thérapeutique, la pertinence de l’inhibition des protéines JAK reste encore à déterminer.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d’offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d’un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd’hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s’efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d’en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d’une collaboration de recherche avec des chercheurs de l’Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l’oncologie, du diabète, de l’auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse www.lilly.ca/fr .

À propos d’Incyte

Incyte, une société biopharmaceutique présente dans le monde entier et dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Delaware, s’est donné pour mission de trouver des solutions à des besoins médicaux prépondérants non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour en savoir plus sur Incyte, nous vous invitons à consulter son site Web à l’adresse Incyte.com et à la suivre sur Twitter, à l’adresse twitter@Incyte.

