OHSWEKEN, Ontario, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président du conseil d’administration d’Indspire a annoncé aujourd’hui que Mike DeGagné, président et vice-chancelier de l’Université du Yukon, sera le nouveau président et chef de la direction du plus grand organisme de bienfaisance dirigé par des Autochtones et axé sur les Autochtones au Canada.



« Indspire a enregistré une croissance phénoménale au cours des 15 dernières années, souligne David Tuccaro, président du conseil d’administration. Il compte parmi les dix meilleurs organismes de bienfaisance au pays, ayant distribué l’an dernier un montant sans précédent de 17,8 millions de dollars sous forme de bourses d’études, de bourses d’excellence et de primes à plus de 5 000 étudiants des Premières Nations, inuits et métis. Je suis très heureux que nous ayons trouvé un leader possédant les compétences et l’expérience de Mike DeGagné pour nous guider à travers les prochaines étapes de notre développement. »

Indspire est le deuxième plus important bailleur de fonds pour ce qui est de soutenir l’éducation post-secondaire des Autochtones, après le gouvernement fédéral. Roberta Jamieson, l’actuelle présidente et chef de la direction d’Indspire, affirme que M. DeGagné est la personne tout indiquée pour diriger Indspire. « Mike est depuis longtemps un leader en matière d’éducation des Autochtones, d’abord à titre de président et vice-chancelier de l’Université Nipissing, puis de l’Université du Yukon. Indspire lui a d’ailleurs remis son prix du Service public en 2018. Sa détermination à autochtoniser l’éducation aidera Indspire à réaliser son objectif de faire qu’en l’espace d’une génération, chaque étudiant autochtone obtienne un diplôme. »

Un Ojibway de la Première Nation Animakee Wa Zhing 37, M. DeGagné dit que la chance de diriger Indspire est une occasion unique dans une vie. « De telles fonctions tirent profit de ce que j’ai fait jusqu’à maintenant et me permettent de l’appliquer à l’échelle nationale. J’entends renforcer la voix d’Indspire en tant que source d’information et de soutien faisant autorité en matière d’éducation des Autochtones. »

Dans le cadre de l’annonce aujourd’hui, David Tuccaro, président du conseil d’administration d’Indspire, a fait l’éloge de la présidente et chef de la direction sortante Roberta Jamieson, qui avait annoncé en mars qu’elle planifiait quitter la barre d’Indspire. « Roberta a transformé Indspire, et grâce à son travail le montant total accordé en bourses d’études et en bourses d’excellence est aujoud’hui huit fois plus élevé. Indspire finance aussi des programmes de mentorat indispensables à la réussite des étudiants autochtones. À preuve, 90 % des boursiers d’Indspire obtiennent un diplôme. Grâce à sa passion et à son engagement, Roberta a non seulement transformé Indspire, elle a révolutionné l’éducation des Autochtones partout au Canada. »

