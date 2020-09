DURHAM, Caroline du Nord, et PARIS, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Precision BioSciences, Inc. (Nasdaq : DTIL), une société biotechnologique en phase clinique développant des traitements par correction génique in vivo et à base de cellules CAR T allogéniques avec sa plateforme d'édition de génomes ARCUS®, en collaboration avec Servier, une société pharmaceutique mondiale indépendante, a annoncé aujourd'hui que les sociétés avaient ajouté deux cibles supplémentaires pour le cancer hématologique au-delà de la protéine CD19 ainsi que deux cibles de tumeurs solides à son accord de développement et de licence commerciale concernant son traitement à base de cellules CAR T.



« L'ajout de ces nouvelles cibles s'appuiera sur la collaboration fructueuse de plusieurs années entre Precision et Servier qui stimule le développement de PBCAR0191, notre principal candidat à base de cellules CAR T allogéniques ciblant la protéine CD19 », a déclaré Matt Kane, PDG et co-fondateur de Precision BioSciences. « Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec Servier et d'appliquer notre ingénierie cellulaire exclusive en une étape ainsi que nos stratégies uniques de fabrication et de développement de traitements à base de cellules CAR T allogéniques afin d'étendre potentiellement la portée des traitements CAR T "prêts à l'emploi" au-delà des cancers hématologiques pour atteindre les tumeurs solides. »

En vertu des termes de l'accord de développement et de licence commerciale existant entre Servier et Precision, Servier a sélectionné deux cibles hématologiques et deux cibles tumorales solides au-delà de celles déjà présentes dans le pipeline de traitements à base de cellules CAR T allogéniques de Precision. Precision a l'intention de tirer parti de sa plateforme exclusive d'édition de génomes ARCUS et de son expertise en développement et fabrication de traitements à base de cellules CAR T pour les activités de recherche et développement au stade précoce, y compris le dépôt de nouveaux médicaments expérimentaux (IND) par le biais de la fabrication du matériel d'essai clinique initial pour une étude de phase 2. Servier a le droit d'opter pour le développement et la commercialisation à un stade avancé, et Precision a le droit de participer au développement et à la commercialisation de tout produit sous licence résultant de la collaboration par le biais d'une option de co-développement et de co-promotion 50/50 aux États-Unis. Avec l'ajout de ces nouvelles cibles, Precision prévoit de recevoir des paiements échelonnés en 2020 et 2021. Precision est également éligible pour les étapes relatives aux frais d'option, cliniques, réglementaires et commerciales en plus des redevances sur les ventes de produits.

« Chez Servier, nous faisons équipe dans un but précis : nos patients. Nous sommes ravis d'ajouter quatre cibles supplémentaires au-delà de la protéine CD19 à notre collaboration avec Precision BioSciences dans le cadre de notre engagement envers l'oncologie », a déclaré Patrick Therasse, directeur adjoint de l'oncologie RD mondiale chez Servier. « Nous sommes impatients d'utiliser sa plateforme d'édition de génomes ARCUS avec ces nouvelles cibles pour développer potentiellement plusieurs traitements innovants à base de cellules CAR T allogéniques pour les patients présentant une variété de malignités solides et hématologiques. »

À propos de PBCAR0191

PBCAR0191 est un récepteur d'antigène chimérique (CAR T) allogénique expérimental candidat ciblant la protéine CD19 dans le cadre d'une étude multicentrique, non randomisée, ouverte, à assignations parallèles, avec augmentation des doses et expansion des doses de phase 1/2a, pour le traitement de patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire (R/R) ou de leucémie aiguë lymphoblastique à précurseurs B (LAL-B) R/R. La cohorte LNH comprend des patients atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM), un sous-type agressif de LNH, pour lequel Precision a reçu à la fois les désignations de Médicament orphelin et de Produit bénéficiant d'une procédure accélérée de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. De plus amples informations sur l'étude sont disponibles à l'adresse www.clinicaltrials.gov, sous le numéro d'identification d'étude NCT03666000.

À propos de la plateforme de cellules CAR T allogéniques de Precision

Precision fait progresser un pipeline de traitements à base de cellules CAR T allogéniques optimisées pour le phénotype cellulaire, en tirant parti de processus de fabrication exclusifs à pleine échelle. La plateforme est conçue pour maximiser le nombre de patients pouvant potentiellement bénéficier du traitement à base de cellules CAR T. Precision sélectionne soigneusement des cellules T de haute qualité dérivées de donneurs sains comme matériel de départ, puis utilise sa technologie unique d'édition de génomes ARCUS pour modifier les cellules par le biais d'un processus d'ingénierie en une seule étape. En insérant le gène CAR dans le locus du récepteur des cellules T (TCR), ce processus active le CAR tout en éjectant le TCR, créant un produit uniforme pouvant être fabriqué de manière fiable et rapide, et conçu de manière à prévenir la maladie du greffon contre l'hôte. Precision optimise ses candidats pour le traitement à base de cellules CAR T pour l'expansion des cellules immunitaires dans le corps en maintenant une forte proportion de cellules CAR T à mémoire centrale et naïves tout au long du processus de fabrication et dans le produit final.

À propos de Precision BioSciences, Inc.

Precision BioSciences, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique dédiée à l'amélioration de la vie (DTIL) avec sa nouvelle plateforme exclusive d'édition de génomes ARCUS®. ARCUS est une plateforme d'édition de génomes hautement spécifique et polyvalente qui a été conçue en ayant à l'esprit la sécurité, l'administration et le contrôle thérapeutiques. Utilisant ARCUS, le pipeline de la société se compose de plusieurs candidats cliniques d'immunothérapie à base de cellules CAR T « prêts à l'emploi » et de plusieurs candidats de traitement par correction génique in vivo pour potentiellement guérir les maladies génétiques et infectieuses lorsqu'il n'existe pas de traitement adéquat connu. De plus amples informations sur Precision BioSciences sont disponibles à l'adresse www.precisionbiosciences.com .

À propos de Servier

Servier est une société pharmaceutique mondiale régie par une fondation à but non lucratif, dont le siège est situé en France (Suresnes). Avec une forte présence internationale dans 149 pays et un chiffre d'affaires total de 4,6 milliards d'euros en 2019, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde entier. Entièrement indépendant, le groupe investit en moyenne 25 % de son chiffre d'affaires total (hors médicaments génériques) chaque année dans la recherche et le développement et utilise tous ses bénéfices pour son développement. La croissance de l'entreprise est stimulée par la recherche constante d'innovation de Servier dans cinq domaines d'excellence (maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neurodégénératives, cancer et diabète), ainsi que par ses activités dans le domaine des médicaments génériques de haute qualité. Servier propose également des solutions de santé électronique (eHealth) au-delà du développement de médicaments. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.servier.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les déclarations concernant les attentes de la société à propos des paiements échelonnés impliquant les cibles supplémentaires identifiées dans le cadre de son accord avec Servier, les cibles pour l'essai clinique de la société impliquant PBCAR0191 et les résultats des traitements à base de cellules CAR T de la société, y compris, sans limitation, le traitement potentiel des cancers hématologiques et des tumeurs solides. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « viser », « anticiper », « croire », « pourrait », « s'attendre à », « devrait », « prévoir », « a l'intention de », « estimer », « cible », « mission », « objectif », « peut », « fera », « ferait », « devrait » « pourrait », « but », « potentiel », « projet », « prédire », « envisager », « possibilité », ou leur forme négative et les termes et expressions similaires.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, croyances et hypothèses actuelles de la direction et sur les informations dont nous disposons actuellement. De tels énoncés sont assujettis à un certain nombre d'incertitudes, d'hypothèses et de risques connus et inconnus, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs importants, y compris, mais sans s'y limiter : notre capacité à devenir rentables ; notre capacité à obtenir un financement suffisant et les exigences dans le cadre de nos instruments de dette actuels et les effets des restrictions y afférentes ; les risques associés à la levée de capitaux supplémentaires ; nos dépenses d'exploitation et notre capacité à prévoir quelles seront ces dépenses ; notre historique d'exploitation limité ; le succès de nos programmes et de nos produits candidats auxquels nous consacrons nos ressources ; notre capacité limitée ou incapacité à évaluer l'innocuité et l'efficacité de nos produits candidats ; notre dépendance envers notre technologie ARCUS ; l'initiation, le coût, le calendrier, les progrès, l'atteinte des jalons et les résultats des activités de recherche et développement, des études précliniques ou en serre et des essais cliniques ou sur le terrain ; la perception du public au sujet de la technologie d'édition de génomes et de ses applications ; la concurrence dans les domaines de l'édition de génomes, biopharmaceutiques, biotechnologiques et de la biotechnologie agricole ; notre capacité ou celle de nos collaborateurs à identifier, développer et commercialiser des produits candidats ; les poursuites et pénalités en cours et potentielles à notre encontre ou à l'encontre de nos collaborateurs en lien avec notre technologie et nos produits candidats ; le paysage réglementaire américain et étranger applicable à notre développement, et au développement par nos collaborateurs, de produits candidats ; notre capacité ou la capacité de nos collaborateurs à obtenir et maintenir l'approbation réglementaire de nos produits candidats, et toutes restrictions, limites et/ou tous avertissements connexes dans le label d'un produit candidat agréé ; notre capacité ou celle de nos collaborateurs à faire progresser les produits candidats vers des essais cliniques ou sur le terrain, et à parvenir à une conception, une mise en œuvre et une réalisation réussies de ces derniers ; les problèmes potentiels de fabrication liés au développement ou à la commercialisation de n'importe lequel de nos produits candidats ; notre capacité à obtenir un approvisionnement adéquat en cellules T auprès de donneurs éligibles ; notre capacité à obtenir l'efficacité d'exploitation prévue sur notre site de fabrication ; les retards ou les difficultés dans notre capacité et celle de nos collaborateurs à recruter des patients ; les modifications des données intermédiaires « de premier ordre » et initiales que nous annonçons ou publions ; si nos produits candidats ne fonctionnent pas comme prévu ou causent des effets secondaires indésirables ; les risques associés aux réglementations applicables sur les soins de santé, la protection des données, la confidentialité et la sécurité, et notre conformité à celles-ci ; le taux et le degré d'acceptation sur le marché de n'importe lequel de nos produits candidats ; le succès de nos accords de collaboration existants, et notre capacité à conclure de nouveaux accords de collaboration ; nos relations actuelles et futures et notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris les fournisseurs et les fabricants ; notre capacité à obtenir et maintenir la protection de la propriété intellectuelle pour notre technologie et n'importe lequel de nos produits candidats ; les litiges potentiels liés à la violation ou au détournement des droits de propriété intellectuelle ; notre capacité à gérer efficacement la croissance de nos opérations ; notre capacité à attirer, conserver et motiver les cadres et le personnel clés ; les conditions du marché et économiques ; les effets des défaillances de systèmes et des atteintes à la sécurité ; les effets des catastrophes naturelles et provoquées par l'homme, des urgences de santé publique et autres effets catastrophiques naturels de la pandémie de COVID-19, ou toute pandémie, épidémie ou éruption de maladie infectieuse ; les dépenses d'assurance et l'exposition à des passifs non assurés ; les effets des règles fiscales ; les risques liés à la propriété de nos actions ordinaires et les autres facteurs importants examinés dans la rubrique « Risk Factors » (facteurs de risque) de notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close au 30 juin 2020, sachant que ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre via nos autres documents déposés auprès de la SEC, qui sont accessibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur la page consacrée aux investisseurs et aux médias (Investor & Media) de notre site Internet à l'adresse investor.precisionbiosciences.com.

Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi applicable l'exige, nous n'envisageons pas de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de circonstances nouvelles ou pour toute autre raison.

