MONTREAL, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Fresche Solutions présente de nouvelles capacités avec ses solutions automatisées pour accélérer la transformation des applications RPG en PHP, ouvrant la voie à une innovation numérique plus rapide. Les solutions automatisées de Fresche permettent aux clients d’adopter des systèmes modernes agiles et des langages ouverts en convertissant RPG en PHP ou Java, et CA 2E (Synon) en Java. L'ajout de la conversion automatisée de RPG à PHP permet aux entreprises de maintenir leur avantage compétitif associé à l’usage des technologies IBM i tout en relevant les défis inhérents au niveau de la disponibilité des ressources techniques et de la capacité de maintenir des applications patrimoniales. PHP est l'un des principaux choix des clients IBM i puisque le langage est pleinement supporté en mode natif sur la plateforme. C’est un langage accessible pour développer du code de qualité et facile à maintenir par des développeurs RPG ou des développeurs PHP qui n'ont aucune expérience avec IBM i.



Les entreprises sont constamment à la recherche de moyens rapides et efficaces pour offrir des expériences numériques novatrices et transformatrices à leurs clients et employés. Pour celles dont les applications patrimoniales s’exécutent sur des serveurs Power Systems sous IBM i, cela implique souvent plusieurs technologies et des architectures mixtes composés de modules patrimoniaux et solutions plus modernes. Cette approche devient de plus en plus complexe à mesure que ces entreprises adoptent des technologies ouvertes, Web, infonuagiques ou propulsées par l’intelligence artificielle ou encore des stratégies de traitement multifil. Fresche reconnaît que les applications patrimoniales ne sont pas seulement des actifs supportant des processus d’affaires critiques, mais qu'elles représentent souvent un avantage compétitif et un facteur de différenciation. Fresche est en mesure d’assister les entreprises dans leurs projets de modernisation avec des experts qualifiés en transformation, des outils automatisés uniques, une méthodologie éprouvée et des approches flexibles pour développer une stratégie adaptée aux contraintes budgétaires, tout en minimisant les risques de livraison.

Au cours des dernières années, Fresche a réalisé d’importants investissements dans le développement d’une nouvelle génération de solutions automatisées intelligentes proposées dans des modèles de livraison incrémentals et des modèles financiers flexibles. Ces solutions apportent un haut degré d’automatisation et s’accompagnent de services pour garantir une mise en œuvre réussie. Ces solutions automatisées permettent de convertir des applications monolithiques pour leur donner une structure de code moderne facile à maintenir. La suite X-Analysis de Fresche permet d’effectuer une analyse complète des systèmes à convertir pour documenter précisément les applications, les structures de données et les règles d’affaires.

X-Analysis offre des fonctions automatisées de test des composantes systèmes allant de la base de données à l’interface utilisateur. Ces solutions combinées fournissent des applications modernisées à un coût – et à un risque – inférieur à la réécriture ou au remplacement des logiciels, tout en préservant les investissements passés dans les systèmes supportant les processus d’affaire critique et la mission de l’entreprise.

Selon Nick Hampson, gestionnaire principal des produits chez Fresche, les solutions de transformation offertes par l’entreprise sont conçues pour être évolutives et adaptables permettant la compatiblilité avec plusieurs langages de programmation. Ces solutions supportent aujourd’hui les deux plus grandes cibles de transformation en termes de langage de programmation, soit de RPG à PHP ou Java et de Synon à Java. Fresche travaille activement à supporter d’autres langages de programmation sources et cibles. Les entreprises reconnaissent la proposition de valeur qu’offre IBM i pour Power Systems, notamment son architecture robuste avec base de données intégrée hautement évolutive, fiable et sécurisée. Cette plateforme a aussi le plus faible coût total de possession tout en nécessitant un minimum de personnel pour les opérations.

Fresche se différencie des autres entreprises de modernisation de trois façons. D’abord, par l’adaptabilité de ses solutions automatisées – elles sont modulaires et évolutives pour permettre à moindre coût, de supporter de nouveaux langages (sources et cibles). De plus, le personnel chez Fresche est formé d’experts en transformation qui possèdent une expertise reconnue autant au niveau affaires que technologie. Finalement, Fresche a développé une approche éprouvée pour supporter ses clients dans la justification des investissements en incluant les perspectives affaires et techniques à la réalisation des projets de transformation jusqu’à la mise en production.

Marcel Sarrasin, directeur des produits chez Fresche, déclare que la conversion des langages de programmation est un élément majeur de la transformation numérique. « La pandémie de 2020 force les entreprises à s’adapter rapidement, un véritable défi pour celles qui dépendent de systèmes patrimoniaux. Cela met en évidence l'importance d'avoir une technologie informatique moderne permettant une grande agilité pour réduire le temps d’adaptation au contexte d’affaire. Nous offrons une approche incrémentale unique qui offre des gains rapides, démontre la valeur commerciale et aligne la technologie de l'information avec les parties prenantes de l'entreprise. Notre approche examine de nombreuses options pouvant servir à transformer ou moderniser les applications, comme l’interface utilisateur, les bases de données, la logique d’affaires et les solutions de développement Web. Les systèmes patrimoniaux sont souvent des avantages concurrentiels, et s’en servir comme fondation pour la transformation numérique est une façon intelligente d’innover. Une transformation accélérée est la première étape pour les clients qui souhaitent tirer avantage des nouvelles technologies, des solutions agiles et de l’innovations. L’ajout de la conversion de RPG à PHP offre aux entreprises une autre solution pour moderniser leurs applications. Nos clients IBM i sont tous à différents stades de leur transformation, et nous leur offrons des solutions et des services pour les aider à chaque étape. »

À propos de Fresche Solutions

Fresche offre des solutions de modernisation et de gestion pour applications qui facilitent la conversion numérique d’entreprises qui dépendent de systèmes IBM i. Grâce à ses outils automatisés et à ses professionnels chevronnés, Fresche use d’innovation afin d’offrir à ses clients des méthodes audacieuses et inégalées pour moderniser et mieux gérer leur entreprise et leur technologie de l'information.

Nos professionnels allient esprit d’innovation et expertise en technologies et en affaires pour alimenter la transformation et la croissance de nos clients, puis des leurs. Nous transformons les meilleurs actifs informatiques du client pour tirer le plein potentiel des solutions numériques – Web, mobile, infonuagique, intelligence artificielle – accélérant ainsi la mise en marché et réduisant les risques et les coûts. Avec Fresche, la modernisation est accessible à tous les utilisateurs d’IBM i dans le monde, peu importe leur budget.

Comptant plus de 300 employés connectés numériquement partout dans le monde et disposant d’un vaste réseau de partenaires d’affaires, Fresche apporte collectivement à ses clients les meilleures solutions pour stimuler l'innovation et le succès informatique.

Pour en savoir plus sur l’entreprise, rendez-vous au www.freschesolutions.com



