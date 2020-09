CALGARY, Alberta, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle a été recertifiée au niveau Or dans le cadre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) du Canadian Council for Aboriginal Business (CCAB). Le prix a été présenté au Business Recovery Forum virtuel du CCAB, où Suncor a été reconnue pour son engagement continu à collaborer avec les Autochtones au Canada.



« Nous nous engageons à en apprendre davantage sur notre histoire commune et à chercher des occasions de collaboration et de partenariats avec les Autochtones, souligne Mark Little, président et chef de la direction, Suncor. Nous sommes honorés d'être reconnus pour le travail que nous avons réalisé jusqu'à présent, et nous voulons poursuivre le parcours de réconciliation. »

« Le dévouement de Suncor envers la prospérité des Autochtones et à créer des relations mutuellement bénéfiques est inspirant, indique Tabatha Bull, présidente et chef de la direction, Canadian Council for Aboriginal Business. Grâce à son engagement en matière d'approvisionnement auprès des Autochtones, Suncor a injecté des milliards de dollars dans l'économie autochtone. »

Depuis qu'elle a reçu l'accréditation de niveau Or en 2017, Suncor s'est efforcée de répondre aux recommandations du CCAB et a fait progresser ses meilleures pratiques à l'échelle de l'entreprise. Parmi les exemples de progrès accomplis, notons la création d'un espace d'apprentissage virtuel des Autochtones, lequel offre des occasions pour tous les employés d'approfondir leur apprentissage, et l’amélioration du programme pour étudiants autochtones de l'entreprise et de Horizons, un réseau de ressources autochtones pour les employés.

Depuis 1999, Suncor a dépensé 6 milliards de dollars auprès d'entreprises autochtones, dont 836 millions de dollars en 2019, représentant 8 % des dépenses totales de la chaîne d'approvisionnement dans toute l'entreprise. Aux fins de comparaison, Suncor a dépensé 830 millions de dollars dans le développement et la mise en œuvre de technologies et dans les technologies numériques en 2019. L’entreprise a maintenant 49 ententes de ventes au détail et de ventes en gros Petro-Canada avec les communautés autochtones à l’échelle du pays.

PAR est un programme de certification qui confirme le rendement des entreprises dans le cadre des relations avec les Autochtones. À l'aide d'un outil de gestion et de rapports en ligne, le programme appuie les efforts des participants à améliorer les communautés autochtones de façon progressive, ainsi que leur engagement envers la prospérité de ces dernières. Les entreprises membres du CCAB au sein du programme de certification PAR développent un cadre de travail qui leur permet d'obtenir une certification en matière de relations avec les Autochtones de niveau Bronze, Argent ou Or. En tant que principal programme de responsabilité sociale d'entreprise, un niveau élevé d'assurance est fourni par l'intermédiaire d'un processus de vérification tiers indépendant des rapports d'entreprise sur les résultats et les initiatives mesurables dans quatre domaines de rendement : mesures de leadership, emploi, expansion commerciale et relations avec les collectivités. Ces rapports vérifiés sont ensuite examinés par un jury indépendant composé de leaders commerciaux autochtones qui assignent le niveau de certification final.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Suncor travaille avec les communautés autochtones de l'ensemble du Canada pour accroître leur participation dans le développement énergétique. L’une des façons d’y arriver est d’offrir des occasions de développement commercial. Suncor s'est associée à la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew pour le développement du Parc de stockage Est et avec la Première Nation Aamjiwnaang pour le projet de parc éolien Adelaide. Suncor est également un partenaire en capitaux dans PetroNor, un distributeur des ventes en gros exploité par les Cris de la baie James, et détient des ententes commerciales avec les Premières Nations qui sont propriétaires de 48 stations-service de marque Petro-Canada.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com

