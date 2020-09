MONTRÉAL, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq: DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, annonce que la Cour supérieure du Québec a émis aujourd'hui une ordonnance établissant les procédures de réclamation pour les créanciers de la Société en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). L'ordonnance fixe, entre autres, à 17 h (heure de l'Est) le 6 novembre 2020 l'heure à laquelle les créanciers de DAVIDsTEA et de DAVIDsTEA (USA) Inc., sa filiale américaine en propriété exclusive, doivent soumettre leurs réclamations à PwC, le contrôleur désigné par la Cour. La Cour a également prolongé la suspension de toutes les procédures contre la Société actuellement en vigueur jusqu'au 15 décembre 2020.



L'ordonnance de la Cour et les documents connexes seront disponibles à www.pwc.com/ca/davidstea.

La Société continuera à fournir des mises à jour tout au long du processus de restructuration en vertu de la LACC lorsque les événements le justifieront.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA est un important détaillant de marque et un distributeur de gros en pleine croissance de thés de spécialité, qui offre une sélection exclusive et différenciée de thés en feuilles, de thés préemballés, de sachets de thé et de cadeaux et accessoires liés au thé sur notre plateforme de commerce électronique au www.davidstea.com/ca_fr et par l'intermédiaire de 18 magasins de détail détenus et exploités par la Société au Canada. Une sélection de produits Les Thés DAVIDsTEA est également disponible dans plus de 2 500 supermarchés et pharmacies à travers le Canada. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.