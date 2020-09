Selskabsmeddelelse



Nr. 27/2020



København, 18. september 2020



Scandinavian Tobacco Group A/S udsteder EUR 300 millioner erhvervsobligationer

Denne meddelelse og indholdet heraf må ikke udleveres, offentliggøres eller distribueres, direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion, hvor udlevering, offentliggørelse eller distribution ville være ulovlig. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at fremsætte tilbud om at købe nogen værdipapirer i Scandinavian Tobacco Group A/S eller STG Global Finance B.V. i USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion.

STG Global Finance B.V., et helejet datterselskab til Scandinavian Tobacco Group A/S, har gennemført prisning af en udstedelse af en 5-års usikret erhvervsobligation garanteret af Scandinavian Tobacco Group A/S med en hovedstol på EUR 300 millioner, forfald i september 2025 og en kuponrente på 1,375 %. Udstedelsen blev overtegnet lidt over to gange.

Moody´s Investor Services har rated obligationen Baa3, svarende til ratingen af Scandinavian Tobacco Group A/S.

Obligationen udstedes den 24. september 2020 og bliver børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S. P

rovenuet anvendes til refinansiering af et eksisterende bridge lån i koncernen.

Danske Bank, Nordea Abp og Nykredit har været joint bookrunners på transaktionen

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com









