September 18, 2020 02:00 ET

Global Bioenergies adapte son Conseil d’administration et se prépare à la commercialisation dès 2021

Evry, le 18 septembre 2020

Global Bioenergies (ALGBE - FR0011052257) annonce la nomination d’un nouvel administrateur : Nicolas Cordier, ancien Président-Directeur Général de Make Up For Ever, filiale du groupe LVMH. Il succède à Philippe Marlière, co-fondateur de la Société, qui quitte le Conseil d’administration au terme de son mandat pour s’engager dans de nouvelles activités.

John Pierce, Président du Conseil d’administration, déclare : « Le Conseil remercie Philippe Marlière pour son rôle clé dans la conception des approches technologiques qui ont construit les bases de la Société, et lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles activités. Et bienvenue à Nicolas Cordier : le centre de gravité de la Société se déplace vers la commercialisation de produits dans le domaine de la cosmétique, et le Conseil d’administration s’ajuste en ce sens. »

Corinne Granger, qui avait été cooptée par le Conseil d’Administration en début d’année, a vu son mandat ratifié par l’assemblée générale. Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de la Société, a vu son mandat d’administrateur renouvelé pour une durée de 6 ans.

Marc Delcourt ajoute : « Notre niveau de production actuel est déjà suffisant pour faire basculer dans la naturalité plusieurs millions d’unités de produits cosmétiques par an, représentant une valeur de marché estimée à 40 millions d’euros. La Société va maintenant s’attacher à extraire une valeur importante de cette production. L’enjeu à court terme est de franchir avec succès la phase dédiée aux études toxicologiques sur les ingrédients que nous prévoyons de commercialiser dès 2021, via différents canaux que nous explorons depuis quelques temps déjà. Ces études sont en cours et ont pour objet de vérifier l’innocuité de nos produits dans toutes les applications visées. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

