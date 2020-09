September 18, 2020 03:24 ET

September 18, 2020 03:24 ET

MEDDELELSE NR. 47 - 18. SEPTEMBER 2020





Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 31, oplyses det hermed, at Dampskibsselskabet NORDEN A/S besidder i alt 2.048.367 aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, svarende til 5,03% af aktiekapitalen og stemmerne.

Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

Anne-Louise Dam-Rasmussen, Head of Communications, tlf.: +45 3273 0624

Vedhæftet fil