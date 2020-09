Les éditeurs Saaswedo et Memobox, experts reconnus sur le marché de la gouvernance des télécoms et du TEM finalise leur rapprochement. À cette occasion, la marque et l’entité juridique Memobox disparaissent. Les prestations et produits de Memobox seront désormais portés par Saaswedo et les collaborateurs de Memobox rejoignent Saaswedo..

Cette annonce est avant tout la conclusion d’un processus d’intégration réussi qui a permis aux deux sociétés de faire converger leurs plateformes technologiques et de réunir efficacement leurs équipes techniques et commerciales dans une structure unique. Au niveau opérationnel, rien ne changera pour les clients de Memobox qui continueront d’utiliser leurs solutions habituelles et de communiquer avec leurs interlocuteurs, consultants et chefs de projets. Christophe FORNES, fondateur de Memobox, continuera d’occuper le poste de Directeur commercial au sein de Saaswedo.

Christian COR, co-fondateur de Saaswedo « Nous sommes fiers d’annoncer la finalisation de cette fusion qui met en évidence notre capacité à avoir réalisé une opération génératrice de valeur pour nos clients. Nos équipes réunies sous la bannière Saaswedo bénéficient de toutes les ressources nécessaires pour accompagner durablement nos clients dans leurs différents projets de TEM. En quelques années, grâce à notre rapprochement, nous avons pu répondre aux attentes de près de nombreux nouveaux clients dans tous les secteurs d’activités en France comme à l’international. »