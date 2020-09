August 2020 Sales price

Group sales prices development as follows

Q1 2017 1,24 EUR/kg live weight (Jan 1,23 EUR – Feb 1,24 EUR – Marts 1,26 EUR)

Q2 2017 1,41 EUR/kg live weight (Apr 1,43 EUR – May 1,41 EUR – June 1,39 EUR)

Q3 2017 1,30 EUR/kg live weight (July 1,32 EUR – Aug 1,30 EUR – Sept 1,29 EUR)

Q4 2017 1,13 EUR/kg live weight (Oct 1,17 EUR – Nov 1,12 EUR – Dec 1,11 EUR)

Q1 2018 1,09 EUR/kg live weight (Jan 1,07 EUR – Feb 1,08 EUR – Marts 1,12 EUR)

Q2 2018 1,17 EUR/kg live weight (April 1,18 EUR – May 1,15 EUR – June 1,18 EUR)

Q3 2018 1,19 EUR/kg live weight (July 1,19 EUR, August 1,18 EUR, September 1,19)

Q4 2018 1,10 EUR/kg live weight (Oct 1,11 EUR – Nov 1,12 EUR – Dec 1,07 EUR)

Q1 2019 1,05 EUR/kg live weight (Jan 1,01 EUR – Feb 1,03 – Marts 1,10 EUR)

Q2 2019 1,32 EUR/kg live weight (Apr 1,29 EUR – May 1,36 EUR – June 1,29 EUR)

Q3 2019 1,28 EUR/kg live weight (July 1,31 EUR and August 1,29 EUR, September 1,25)

Q4 2019 1,28 EUR/kg live weight (Oct 1,26 EUR – Nov 1,28 EUR – Dec 1,30 EUR)

Q1 2020 1,31 EUR/kg live weight (Jan 1,30 EUR – Feb 1,30 EUR– Marts 1,32 EUR)

Q2 2020 1,14 EUR/kg live weight (April 1,23 EUR – May 1,07 EUR – June 1,15 EUR)

Q3 2020 July 1,14 EUR and August 1,13

Germany have mid-September had outbreak of ASF in their wild boar population, which have impacted prices in Germany negative. Idavang expect this will have an negative impact on pigs sold in Lithuania going forward, but not the full negative price effect as in Germany.

