Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.9.2020 klo 13.00

Verkkokauppa.com Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Verkkokauppa.comissa

Verkkokauppa.com Oyj on 18.9.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosentin rajan 17.9.2020.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kokonaisosuus Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä % (A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 8,58 % - 8,58 % 45 065 130 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - - -

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI4000049812 3 865 932 - 8,58 % - YHTEENSÄ A 3 865 932 - 8,58 % -

Lisätietoja:

Mikko Forsell, Talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555





