VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS est fière de reconnaître les nombreux prix et titres qui ont été décernés au cours des derniers mois à TELUS International, une équipe qui crée des expériences client novatrices de premier ordre propulsées par des solutions numériques de prochaine génération.

« Décernés par des organisations tierces bien reconnues, ces prix mettent en valeur l’engagement de longue date de TELUS International de fournir une expérience client exceptionnelle et des solutions de transformation numérique à nos clients aux quatre coins de la planète, et ce, avant et pendant la pandémie mondiale, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Toutes ces marques de reconnaissances confirment la capacité unique de l’équipe TELUS International à incarner jour après jour notre promesse Les clients d’abord et à veiller à ce que les citoyens aient accès aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour rester connectés aux gens et à l’information qui leur importent le plus. »

Depuis le début de 2020, TELUS International a reçu de nombreuses reconnaissances prestigieuses dans son secteur :

Ses solutions novatrices de premier ordre dans le domaine des assistants virtuels et de l’automatisation robotisée des processus ont été reconnues. En 2020, TELUS International a grandement aidé TELUS à gagner le prix Digital Transformation Award d’IT World Canada (ITWC) dans la catégorie des transformations numériques propulsées par l’intelligence artificielle.



d’IT World Canada (ITWC) dans la catégorie des transformations numériques propulsées par l’intelligence artificielle. Pour la deuxième année consécutive, TELUS International a été nommée « chef de file » et « joueur étoile » dans le rapport PEAK Matrix MD d’Everest Group , mettant ainsi en valeur la capacité de l’équipe à s’adapter rapidement à l’évolution de la demande et aux comportements des consommateurs pour répondre aux besoins de la clientèle de ses propres clients.

, mettant ainsi en valeur la capacité de l’équipe à s’adapter rapidement à l’évolution de la demande et aux comportements des consommateurs pour répondre aux besoins de la clientèle de ses propres clients. Grâce à sa passion pour la conception, la création et la fourniture de solutions numériques novatrices qui rehaussent l’expérience client de ses partenaires, TELUS International a reçu un prix Stevie dans la catégorie des solutions d’intelligence d’affaires pour l’analyse de l’expérience client, et dans la catégorie des fournisseurs de services à la clientèle impartis des prix Stevie 2020 pour la vente et le service à a clientèle .

. Pour reconnaître l’esprit novateur dont elle a fait preuve dans l’utilisation de technologies, de programmes et de médias de RH afin de veiller à la productivité, à la formation, à l’information et à la sécurité des employés pendant la COVID-19, TELUS International a obtenu le prix Stevie dans la catégorie de l’utilisation la plus novatrice des technologies de RH pendant la pandémie (É.-U.) des prix Stevie pour les employeurs remarquables .

. Aux prix Stevie d’affaires internationaux 2020 , TELUS International a été nommée « employeur exemplaire » pour les efforts additionnels qu’elle a déployés afin de veiller à ce que ses employés puissent travailler en toute sécurité et être payés pendant la pandémie de COVID-19. Elle s’est aussi classée au rang des entreprises ayant le mieux réagi en veillant sur le bien-être de ses employés, de ses clients et de ses concitoyens.



, TELUS International a été nommée « employeur exemplaire » pour les efforts additionnels qu’elle a déployés afin de veiller à ce que ses employés puissent travailler en toute sécurité et être payés pendant la pandémie de COVID-19. Elle s’est aussi classée au rang des entreprises ayant le mieux réagi en veillant sur le bien-être de ses employés, de ses clients et de ses concitoyens. Pour la quatrième année consécutive, TELUS International a été reconnue comme l’un des meilleurs fournisseurs de services d’impartition au monde, peu importe la taille et le secteur de croissance, en ce qui concerne les recommandations des clients, les prix et attestations, les programmes d’innovation et les programmes de responsabilité sociale par IAOP, qui a intégré TELUS International dans la liste Global Outsourcing 100 à titre de chefs de file avec un classement toute étoile en 2020.

« Ces prix et classements récents témoignent de la détermination avec laquelle les membres de notre équipe à l’étranger incarnent les valeurs fondamentales de TELUS : le travail d’équipe inspiré, la passion pour la croissance, le courage d’innover et la capacité à adhérer au changement et à saisir les occasions, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction, TELUS International. Après plus de 15 ans, ces valeurs se sont intégrées à l’ADN et à la culture de l’entreprise, et nous aident maintenant à nous distinguer en accordant la priorité aux clients et à la connexion humaine. »

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,8 milliards de dollars et à 15,3 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos de TELUS International

TELUS International mise sur la valeur des liens humains pour créer et offrir une expérience client novatrice de premier ordre, propulsée par des solutions numériques de prochaine génération. Forte de son équipe comptant près de 50 000 membres et de ses centres de service en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe et en Asie, TELUS International innove en matière d’expérience client grâce à la mise à profit des outils numériques, au travail d’équipe inspiré, à un mode de pensée dynamique et à une culture soucieuse d’accorder la priorité aux clients. Les solutions de l’entreprise couvrent l’expérience client, la modération de contenu, la transformation numérique, le télétravail, le cycle de vie des TI, les services-conseils et la consultation sur les technologies numériques, la confiance et la sécurité, et le soutien administratif. Pour soutenir l’entreprise à toutes les étapes de sa croissance, TELUS International agit en partenariat avec certains des plus grands perturbateurs sur le marché mondial dans les secteurs à croissance rapide des technologies, des services financiers et des technologies financières, des jeux, du tourisme d’accueil, de la santé, et de la technologie de l’information et de la communication. L’entreprise sert ses clients dans une cinquantaine de langues. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (site en anglais).