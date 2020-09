ROUYN-NORANDA, Québec, 18 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) souhaite faire une mise à jour à ses actionnaires au sujet de ses intérêts dans le dépôt aurifère Mooseland, localisé dans le comté d’Halifax en Nouvelle-Écosse ainsi que dans NsGold Corp.



Le 16 septembre 2020, NSGold Corporation (NSX-TSXV) a reporté une ressource minérale inférée actualisée de 3 454 000 tonnes avec une teneur moyenne diluée de 4,71 grammes par tonne contenant 523 000 onces d’or (non coupée 804 000 oz or). La mise à jour de la ressource par Patrick Hannon, M.A.Sc., P.Eng., FCIM et Doug Roy, M.A.Sc., P.Eng. de MineTech International localisée à Halifax, Nouvelle-Écosse a été faite avec une teneur de coupure de 2,0 grammes par tonne et un scénario d’une opération souterraine.

Globex a vendu la propriété Mooseland à NSGold en 2010, après quoi NSGold compléta 58 forages ainsi que des essais métallurgiques montrant une bonne récupération de l’or.

NSGold cherche à obtenir des offres pour l’achat de la compagnie. Il existe plusieurs mines d’or en opération en Nouvelle-Écosse, incluant la mine d’or Moose River Consolidated appartenant à Atlantic Gold Corporation, située approximativement à 13 kilomètres de la mine d’or Mooseland.

La vente potentielle de la corporation présente des avantages pour Globex puisque Globex possède 1 745 408 actions de NSGold et détient une redevance brute de métal (GMR) de 2% sur toute production future.

Pour plus d’information sur une potentielle transaction de NSGold, les investisseurs sont invités à consulter le communiqué de presse de NSGold du 16 septembre 2020.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com