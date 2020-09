Casa Systems, Inc.

September 18, 2020 12:12 ET

Mediacom Communications setzt als erstes Unternehmen neue DA2200-Knoten von Casa Systems als Teil seines 10G Smart Home ein und demonstriert damit die Vision der Kabelbranche in Bezug auf zukünftige Gigabit-Konnektivität und symmetrische Dienste

ANDOVER, Massachusetts (USA), Sept. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems, Inc. (Nasdaq: CASA), ein führender Anbieter von nativ für die Cloud entwickelten, virtuellen und physischen Infrastrukturtechnologielösungen für Mobilfunk-, Kabel- und Telekommunikationsfestnetze, hat heute die Einführung seiner DAA-Knoten (Distributed Access Architecture) der zweiten Generation bekanntgegeben – DA2200 und DA1250. Beide sind wichtige Neuzugänge im Bereich der Kabelinfrastrukturlösungen der nächsten Generation des Unternehmens, zu denen auch das virtuelle CCAP ( vCCAP ) gehört, das jetzt bei Kunden in Nordamerika und China eingesetzt wird. In Kombination bieten diese Lösungen eine offene, konvergierte Plattform im Web-Maßstab, um Multi-Services über ein Glasfasernetz mit hoher Verfügbarkeit bereitzustellen. Mit diesen Produkten läutet Casa Systems eine neue Ära von immersiven Multi-Gigabit-Kundenerlebnissen für Kabelbetreiber auf der ganzen Welt ein.

„Jetzt, da Kabelbetreiber auf Netzwerke umsteigen, die zunehmend konvergiert, verteilt, softwaredefiniert und virtualisiert werden, ist Casa erneut führend bei DAA-Knoten der zweiten Generation und vCCAP-Lösungen, die offen, skalierbar und vollständig kompatibel sind sowie die höchstmögliche Verfügbarkeit bieten“, so Jerry Guo, CEO von Casa Systems. „Als die weltweite Pandemie die Breitbandnutzung in Wohngebieten beschleunigte, konnten die Kabelbetreiber die gestiegene Nachfrage befriedigen, indem sie zusätzliche Kapazitäten für ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur lizenzierten. Jetzt gehen sie auf DAA über, um Mehrfamilienhäuser bedienen zu können, neue geografische Gebiete zu erschließen und die Kapazität durch flexiblere und kostengünstigere virtualisierte Lösungen zu erweitern.“

Der neue DA2200 von Casa wird von Mediacom für den 10G Smart Home-Event in Ames, Iowa (USA), eingesetzt, dem ersten Feldversuch der Kabelbranche mit der Multi-Gigabit-fähigen 10G-Plattform. Die Implementierung des 10G Smart Home unterstreicht das Engagement von Casa, Kabelbetreibern bei der Bereitstellung fortschrittlicher Dienste mit ihren branchenführenden Breitbandinfrastrukturprodukten zu helfen.

DA2200 und DA1250 von Casa Systems sind sichere verteilte Zugriffsknoten mit hoher Dichte, die Gigabit+-Durchsatz und Unterstützung von 204 MHz für symmetrische Dienste mit hoher Aufteilung bieten. Der DA1250 wurde für platz- und leistungsabhängige Umgebungen entwickelt und eignet sich ideal für Straßenschränke, Mehrfamilienhäuser, Gastgewerbe und Unternehmen. Der DA2200 von Casa Systems, der normalerweise tief in den Strängen des Netzwerks montiert ist, wurde mit Blick auf die Zukunft für einen nahtlosen Übergang zu Vollduplexdiensten, DOCSIS mit erweitertem Spektrum (1,8 GHz) konzipiert und ist DOCSIS® 4.0-fähig. Beide Produkte werden derzeit weltweit mit mehreren Betreibern eingesetzt oder befinden sich in Testversuchen.

Die Kunden von Casa für vCCAP und Remote PHY-Knoten mit verteiltem Zugang zielen auf den Mehrfamilienhausmarkt ab, um Verbrauchern und Unternehmen hochauflösende Video-, Gigabit-Breitband- und Sprachdienste anzubieten. Während die Verfügbarkeit immer wichtig ist, wird sie in Mehrfamilienhäusern und anderen dicht besiedelten Wohngebieten mit einer zunehmenden Anzahl von Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, noch wichtiger. Im Gegensatz zu den vCCAP-Lösungen der Mitbewerber bietet nur Casa eine echte N+1-Hochverfügbarkeitsoption, die erhebliche Einsparungen bei den Kosten für Server, Hubs, Strom und anderen damit verbundenen Kosten bietet.

Weitere Informationen zum gesamten Portfolio an Kabellösungen von Casa, einem führenden Anbieter von Kabelarchitekturen der nächsten Generation, finden Sie unter https://www.casa-systems.com/solutions-MSO.html .

Über Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq: CASA) setzt voll auf 5G und bietet physische, virtuelle und nativ für die Cloud entwickelte 5G-Infrastruktur sowie Netzwerkinfrastruktur vor Ort bei seinen Kunden, um Hochgeschwindigkeitsdaten- und Multi-Service-Kommunikationsnetzwerke zu realisieren. Unsere Kern- und Randkonvergenztechnologie ermöglicht öffentliche und private Netzwerke sowohl für Kommunikationsdienstleister als auch für Unternehmen. Die Produkte von Casa Systems bieten eine höhere Leistung, eine verbesserte Netzwerkflexibilität und Skalierbarkeit, eine höhere betriebliche Effizienz und niedrigere Gesamtbetriebskosten. Casa ist in mehr als 70 Ländern vertreten und zählt über 475 Tier 1- als auch regionale Dienstanbieter auf der ganzen Welt zu seinen Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.casa-systems.com .

