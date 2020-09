Mediacom Communications est la première société à déployer les nouveaux nœuds DA2200 de Casa Systems dans le cadre de son initiative 10G Smart Home, démontrant la vision de l'industrie du câble pour la future connectivité gigabit et les services symétriques

ANDOVER, Massachusetts, 18 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA), un fournisseur de premier plan dans les solutions de technologiques d'infrastructure physique et virtuelle natives du cloud pour les réseaux de télécommunications fixes, mobiles et câblés, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nœuds d'architecture d'accès distribué (DAA) Gén 2 – le DA2200 et le DA1250 – des nouveautés clés pour les solutions d'infrastructure câblée de nouvelle génération de la société qui comprennent également sa CCAP virtuelle ( vCCAP ) , une plateforme désormais déployée auprès des clients en Amérique du Nord et en Chine. Combinées, ces solutions constituent une plateforme convergente ouverte et à l'échelle du Web qui fournit plusieurs services sur un réseau de fibre optique profonde offrant une haute disponibilité. Avec ces produits, Casa Systems ouvre une nouvelle ère d'expériences client immersives multi-gigabit pour les câblo-opérateurs du monde entier.

« À un moment où les opérateurs de câbles se tournent vers des réseaux de plus en plus convergents, distribués, définis par logiciel et virtualisés, Casa est de nouveau en tête avec les solutions de nœuds et de vCCAP DAA Gén 2, car celles-ci sont ouvertes, évolutives, interopérables et dotées de la plus haute disponibilité », a déclaré Jerry Guo, PDG de Casa Systems. « Alors que la pandémie mondiale a entraîné une augmentation de l'utilisation du haut débit résidentiel, les câblo-opérateurs ont répondu à cette demande croissante en concédant sous licence une capacité supplémentaire sur leur zone de réseau existante. Aujourd'hui, ils se tournent vers la DAA pour l'étendre vers les MDU, pénétrer de nouvelles zones géographiques et accroître leur capacité à l'aide de solutions virtualisées plus flexibles et rentables. »

Le nouveau DA2200 de Casa alimente l' événement 10G Smart Home de Mediacom à Ames, dans l'Iowa, le premier essai sur le terrain de l'industrie du câble de la plateforme multi-gigabit de 10 G. Le déploiement de 10G Smart Home souligne que Casa s'engage à aider les câblo-opérateurs à fournir des services avancés avec ses produits d'infrastructure haut débit à la pointe de l'industrie.

Les nœuds d'accès distribués haute densité et sécurisés DA2200 et DA1250 de Casa Systems offrent un débit gigabit+ et une prise en charge de 204 MHz pour les services symétriques à division élevée. Conçu pour les environnements restreints en termes d'espace et de puissance, le DA1250 est idéal pour les armoires de rue, les unités à logement multiples (MDU), et les configurations hôtelières et d'entreprise. Le DA2200 de Casa Systems, qui est généralement monté sur un brin en profondeur dans le réseau, est conçu pour une transition en douceur vers des services duplex complets, une norme DOCSIS à spectre étendu (1,8 GHz) sans compter qu'il est compatible avec la norme DOCSISÒ 4.0. Les deux produits sont actuellement déployés ou en cours d'essai auprès de plusieurs opérateurs dans le monde entier.

Les clients du nœud PHY distant à accès distribué et de la vCCAP de Casa ont ciblé le marché des MDU pour offrir aux consommateurs et aux entreprises des services vidéo haute définition, à haut débit gigabit et vocaux. Bien que le temps de disponibilité soit toujours important, il devient encore plus impératif dans les MDU et autres zones résidentielles à forte densité à mesure que le nombre de personnes travaillant à domicile augmente. Contrairement aux solutions vCCAP concurrentes, seule Casa offre une véritable option de haute disponibilité N+1 qui permet de réaliser des économies significatives en termes de serveurs, d'espace de moyeu, d'énergie et d'autres coûts connexes.

De plus amples informations sur le portefeuille complet de solutions de câblage de Casa, un leader des architectures de câbles de nouvelle génération, sont disponibles à l'adresse https://www.casa-systems.com/solutions-MSO.html .

À propos de Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA) est une infrastructure 5G, physique, virtuelle et native dans le cloud 5G et un service de réseau sur le site des clients pour les réseaux de communication multi-services et de données à haut débit. Notre technologie de convergence centrale et périphérique permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises de proposer des réseaux publics et privés. Les produits de Casa Systems offrent des performances plus élevées, une flexibilité et une évolutivité réseau améliorées, une efficacité opérationnelle accrue et un coût total de possession plus faible (TCO). Commercialisé dans plus de 70 pays, Casa dessert plus de 475 fournisseurs d'accès de premier plan et régionaux à travers le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.casa-systems.com .

