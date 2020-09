OTTAWA, 18 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada incitent le gouvernement fédéral à prendre de fermes engagements à investir dans la relance économique du pays dans le prochain discours du Trône.



« L’établissement de programmes sociaux nationaux portant par exemple sur l’assurance-médicaments et les services de garde à l’enfance aidera à rectifier les iniquités structurelles que la pandémie a rendues d’autant plus évidentes », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada. « L’instauration d’un système de santé public plus fort qui englobe les services de santé mentale, les soins de longue durée et les soins à domicile aidera à protéger les personnes vivant au Canada pendant la pandémie et par après. »

La pandémie a souligné l’inséparabilité du bien-être économique, sanitaire et social du Canada. La solidité de la relance dépendra des efforts faits par le gouvernement pour combler les lacunes frappantes de notre filet de sécurité social et voir à ce que les communautés les plus vulnérables ne soient pas laissées pour compte.

L’établissement de la PCU répondait à l’insuffisance du Régime d’assurance-emploi du Canada, et le gouvernement devra renforcer le système pour contrer les pertes d’emplois actuelles et futures. De plus, le gouvernement doit investir dans la formation professionnelle et dans un programme national de services de garde à l’enfance pour rectifier les effets négatifs de la crise sur les femmes.

Les personnes de couleur, y compris les communautés noires et autochtones du Canada, se heurtent à des difficultés particulières que la pandémie a fait empirer. Le discours du Trône doit prévoir des mesures concrètes pour éliminer le racisme et la discrimination systémiques.

« Nous avons l’occasion de mettre nos communautés à l’abri des désastres actuels et futurs », ajoute M. Yussuff. « La population du Canada mérite un gouvernement prêt à relever le défi et à procéder à d’importants investissements qui soutiendront une forte relance favorable à tous. »

Le discours du Trône doit en outre comprendre un plan d’investissement dans la création d’emplois, notamment par l’établissement d’infrastructures vertes et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.