MONTRÉAL, 18 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacor Gold Mines Inc. (TSX : DNG) (Dynacor ou la Société), une société internationale de premier plan spécialisée dans l'achat et le traitement de minerai servant les mineurs artisanaux et les petits exploitants miniers (PEM), fournit une mise à jour sur son usine Veta Dorada dans le sud du Pérou.

L'approvisionnement en minerai d'or depuis la réouverture de l'usine dépasse les attentes de la direction. Pour juillet et août 2020, Dynacor a acquis 14 224 tonnes de minerai d'or et produit 8 625 onces. Les teneurs en or et l'approvisionnement en minerai sont en constante augmentation mois après mois depuis la réouverture de l'usine. Les achats de minerai d'or en juin, juillet et août 2020 se sont élevés respectivement à 4 044, 6 075 et 8 149 tonnes. La direction prévoit que les achats de minerai au 3e trimestre 2020 (juillet-septembre) seront à leur plus haut niveau depuis le début de l'année.

Suite au confinement prononcé à l'échelle du pays en raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement péruvien a interdit toutes les opérations minières des mineurs artisanaux (ASM) du 16 mars au 4 juin 2020. Conformément aux restrictions de quarantaine imposées par le gouvernement, il était impossible et illégal de produire et de transporter quelque minerai de ASM que ce soit durant cette période. Le 4 juin 2020, le gouvernement péruvien a publié un décret approuvant la deuxième phase de reprise des activités économiques. Le 6 juin 2020, Dynacor a partiellement repris ses activités avec des prévisions de retour à sa pleine capacité d'exploitation de 300 tonnes par jour avant le 30 septembre 2020.

À PROPOS DE DYNACOR



Dynacor est une société payant des dividendes et ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d’expérience. En 2019, la Société a produit 80 677 onces d’or.

Dynacor produit de l’or responsable aussi bien d’un point de vue social qu’environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d’entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l’horlogerie et des secteurs de l’investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l’éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS



Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Dynacor (TSX: DNG / OTC: DNGDF)

Site Web: https://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold



Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Dynacor

Dale Nejmeldeen

Directeur, Relation aux actionnaires

Dynacor

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 230)

Courriel : investors@dynacor.com

PDF disponible : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/e4ccd2d4-db35-42ab-bc04-4cfd269e1395