RALEIGH, Caroline du Nord et COLUMBUS, Ohio, 19 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ : PRAH) et Deep Lens, Inc., ont annoncé aujourd'hui une nouvelle relation stratégique visant à accélérer l'accès et le recrutement des patients pour des essais cliniques en oncologie. Cette relation réunit les meilleures technologies de leur catégorie qui améliorent l'identification, le dépistage et la mise en relation des patients atteints de cancer avec les essais cliniques de précision en oncologie à l'échelle mondiale, la solution combinée étant déployée sur Microsoft Azure.



La plateforme primée de dépistage des patients VIPERTM de Deep Lens est une technologie révolutionnaire déployée par les centres de traitement du cancer, les réseaux de soins intégrés (RSI) et les réseaux d'oncologie communautaire afin d'identifier et de mettre en relation avec des essais cliniques vitaux les patients en oncologie qui seraient autrement passés entre les mailles du filet et auraient raté l'occasion de s'inscrire. Le modèle de technologies et de services différenciés permet à Deep Lens de déployer son logiciel dans les centres de traitement du cancer et les réseaux de sites à l'échelle mondiale, gratuitement, afin de donner aux patients un meilleur accès aux thérapies dont ils ont besoin et qu'ils méritent, tout en fournissant une valeur significative en accélérant les délais d'étude et en mettant plus tôt sur le marché des thérapies révolutionnaires.

« Plus de 14 000 essais d'oncologie recrutent actuellement des patients, mais on estime que seuls 3 à 5 % des patients éligibles participent effectivement », a déclaré Kent Thoelke, directeur scientifique chez PRA Health Sciences. « Les défis auxquels est confronté le recrutement pour les essais cliniques sont multiples. Les promoteurs n'ont pas été en mesure de déterminer où se trouvent des patients spécifiques afin de les mettre en relation avec les études. Cela est sur le point de changer. Avec la technologie VIPER de Deep Lens, le processus d'identification des patients sera rationalisé grâce à une analyse instantanée des données dans les dossiers de santé électroniques, les systèmes pathologiques et les profils génomiques qui permettront la mise en relation des patients atteints de cancer avec des essais cliniques appropriés. »

En tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage machine via la plateforme VIPER, l'effort combiné entre PRA et Deep Lens fait bénéficier les essais cliniques d'une avancée essentielle qui permet de mettre plus efficacement en relation les patients éligibles avec des essais cliniques potentiels.

Comment fonctionne l'intégration VIPER

VIPER permet aux équipes de traitement du cancer, aux promoteurs d'essais cliniques et aux coordinateurs d'essais de mettre immédiatement et automatiquement en relation les patients avec les meilleurs traitements de précision et essais cliniques en oncologie, en fonction du profil génétique de leurs cancers.

VIPER est un service de cloud public conforme à la loi HIPAA qui accède aux données « derrière le pare-feu » sur les centres participants et assimile automatiquement les données des systèmes de pathologie au moment du diagnostic, ainsi que les dossiers médicaux électroniques et les résultats de tests génétiques des meilleurs laboratoires de tests génétiques à l'échelle mondiale. VIPER agit comme une plateforme de dépistage basée sur l'IA pour les coordinateurs de recherche et les équipes soignantes, tandis que les données anonymisées aident les promoteurs à savoir où les patients sont identifiés au cours du processus, où ils peuvent être exclus et pourquoi ils peuvent ou non avoir été enrôlés dans un essai une fois qualifiés. Actuellement, il n'existe sur le marché aucune solution de gestion des flux qui capture des données détaillées sur les patients dans leur continuum de soins.

Une fois que les patients auront été qualifiés pour des essais, le système VIPER orientera ces patients vers la plateforme de santé mobile leader du secteur de PRA, également déployée sur Azure, afin d'apporter aux fournisseurs du monde entier une expérience de dépistage et de gestion des essais centrée sur le patient de bout en bout.

La combinaison de la solution d'intelligence artificielle de VIPER, de la conception de flux de travail, de l'optimisation de la communication et des services de coordination de la recherche offre aux promoteurs et aux centres de recherche la meilleure opportunité de relier le bon patient, au bon essai, au bon moment. C'est la concrétisation de la médecine personnalisée.

« Cela va vraiment faire avancer les choses dans la recherche sur le cancer et permettre aux réseaux communautaires d'oncologie de rivaliser avec leurs concurrents beaucoup plus importants dans les centres médicaux universitaires et les centres généraux de lutte contre le cancer », a déclaré Kent Thoelke. « Avec Microsoft Azure soutenant PRA et Deep Lens, nous sommes convaincus que cette relation pourrait créer un modèle révolutionnaire dans la recherche sur le cancer, non seulement pour le dépistage des patients, mais aussi pour le développement de réseaux à flux tendus et d'autres nouveaux modèles commerciaux. »

« Deep Lens a connu une croissance spectaculaire avec une technologie cloud unique et un modèle commercial qui élimine les risques de son déploiement. Il a fallu la vision de PRA pour se rendre compte du potentiel d'une solution véritablement unique sur le marché », a déclaré Simon Arkell, co-fondateur et président de Deep Lens. « Avec un partenaire mondial et leader de l'industrie comme PRA collaborant avec Microsoft, nous prévoyons de développer notre présence mondiale de manière exponentielle, tout en augmentant considérablement les taux de réussite de la recherche en oncologie. En retour, cela permettra aux promoteurs d'essais de bénéficier d'une visibilité totale sur le processus de dépistage des patients afin de pouvoir commercialiser leurs traitements beaucoup plus rapidement. Ensemble, nous poursuivrons notre mission visant à trouver les bons patients pour les bons essais au bon moment. »

À propos de PRA Health Sciences

PRA Health Sciences est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, veuillez consulter le site www.prahs.com .

DEMANDES DES INVESTISSEURS : InvestorRelations@prahs.com

DEMANDES DES MÉDIAS : Laurie Hurst, directrice des Communications et des Relations publiques

hurstlaurie@prahs.com | +1 (919) 786-8435

À propos de Deep Lens

Deep Lens est une société de logiciels axée sur une approche révolutionnaire visant à recruter plus rapidement les patients atteints de cancer les mieux adaptés aux essais cliniques. En identifiant les patients au moment du diagnostic et en combinant les données de laboratoire, EMR et génomiques, VIPER, la plateforme cloud intégrée de Deep Lens, fournit aux équipes soignantes une visibilité et des flux de travail permettant d'accélérer le recrutement et de réduire les délais d'étude afin de commercialiser plus rapidement des thérapies qui changent la donne. En se développant avec des promoteurs, des fournisseurs et des partenaires stratégiques, Deep Lens remet en question le statu quo afin que les patients puissent obtenir les traitements qu'ils souhaitent et qu'ils méritent. Pour tout complément d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.deeplens.ai .