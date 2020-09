RALEIGH, N.C. e COLUMBUS, Ohio, Sept. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) e Deep Lens, Inc., anunciaram hoje uma nova relação estratégica para acelerar o acesso e o recrutamento de pacientes para ensaios clínicos oncológicos. A parceria reúne as melhores tecnologias da categoria que aprimoram a identificação, triagem e correspondência dos pacientes com câncer com ensaios clínicos oncológicos com base em precisão em todo o mundo, com a solução combinada sendo implantada no Microsoft Azure.



A premiada plataforma VIPERTM da Deep Lens de triagem de pacientes, é uma tecnologia inovadora implantada por centros de câncer, redes de entrega integradas (IDNs) e redes comunitárias de oncologia para identificar e combinar pacientes oncológicos com ensaios clínicos que podem salvar vidas que normalmente são negligenciados e não têm a oportunidade de se inscrever. O modelo diferenciado de tecnologia e serviços permite que a Deep Lens implante seu software em centros de câncer e redes de sites em uma base global, gratuitamente, para aprimorar o acesso dos pacientes às terapias que necessitam e merecem – oferecendo valor significativo, acelerando os cronogramas do estudo e proporcionando terapias inovadoras mais cedo.

“Mais de 14.000 ensaios oncológicos estão atualmente recrutando pacientes, mas as estimativas são de que apenas três a cinco por cento dos pacientes elegíveis realmente participam”, disse Kent Thoelke, Diretor Científico da PRA Health Sciences. “Os desafios enfrentados pelo recrutamento de ensaios clínicos são multifacetados e os patrocinadores não conseguiram encontrar os pacientes específicos, para os estudos - mas isso está prestes a mudar. Com a tecnologia Deep Lens 'VIPER, o processo de identificação do paciente será simplificado através da análise instantânea de dados dentro de registros eletrônicos de saúde, sistemas patológicos e perfis genômicos, para permitir a correspondência de pacientes com câncer com ensaios clínicos adequados.”

O trabalho da PRA com a Deep Lens proporciona um avanço essencial para a correspondência de ensaios clínicos para a conexão mais eficiente de pacientes elegíveis com potenciais ensaios clínicos, alavancando a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina através da plataforma VIPER.

Como funciona a integração da VIPER

A VIPER permite que as equipes de cuidados oncológicos, patrocinadores de ensaios clínicos e coordenadores de ensaios, combinem imediata e automaticamente os pacientes com base no perfil genético de seus cânceres com as melhores terapias de precisão e ensaios clínicos oncológicos.

A VIPER é um serviço de nuvem pública compatível com HIPAA que acessa dados “por trás do firewall” nos locais participantes e ingere automaticamente dados de sistemas de patologia no momento do diagnóstico, de registros médicos eletrônicos e resultados de testes genéticos dos principais laboratórios de testes genéticos do mundo. A VIPER atua como uma plataforma de triagem orientada por IA para coordenadores de pesquisa e equipes de atendimento, enquanto os dados não identificados ajudam os patrocinadores a determinar onde os pacientes estão sendo identificados no processo, onde eles podem ser desqualificados, e por que eles podem ou não ter se inscrito em um estudo uma vez qualificados. Atualmente, não há no mercado uma solução de fluxo de trabalho que capte dados granulares sobre os pacientes em seu continuum assistencial.

Uma vez que os pacientes tenham sido qualificados para ensaios, o sistema VIPER encaminhará esses pacientes para a Plataforma de Saúde Móvel líder do setor da PRA, também implantada no Azure, para fornecer uma experiência completa de triagem e gerenciamento de ensaios centrada no paciente para os provedores em todo o mundo.

A combinação da solução de inteligência artificial da VIPER, design de fluxo de trabalho, otimização de comunicação, e os serviços de coordenação de pesquisa oferecem aos patrocinadores e sites de pesquisa a melhor oportunidade de conectar o paciente certo, ao teste certo, no momento certo – é a realização da medicina personalizada.

“Isso realmente avançará a pesquisa de câncer e permitirá que as redes comunitárias de oncologia possam competir com concorrentes muito maiores em centros médicos acadêmicos e centros abrangentes de câncer”, disse Thoelke. “Com o Microsoft Azure por trás do PRA e da Deep Lens, acreditamos que essa parceria possa criar um modelo revolucionário na pesquisa do câncer, não apenas para o rastreamento de pacientes, mas para o desenvolvimento de redes just-in-time e outros novos modelos de negócios.”

“A Deep Lens aumentou drasticamente com a tecnologia de nuvem exclusiva e um modelo de negócios que remove o risco da sua implantação, e levou a visão da PRA para o potencial de lançamento de uma solução verdadeiramente única no mercado”, disse Simon Arkell, cofundador e presidente da Deep Lens. “Com um parceiro global líder do setor como a PRA colaborando com a Microsoft, esperamos ampliar exponencialmente nossa pegada global, enquanto aumentamos drasticamente as taxas de sucesso na pesquisa em oncologia. Por sua vez, isso permitirá que os patrocinadores de estudo tenham visibilidade total do processo de triagem do paciente para que possam lançar seus tratamentos mais rapidamente no mercado. Juntos, daremos continuidade à nossa missão de encontrar os pacientes certos para os testes certos, no momento certo.”

Sobre a PRA Health Sciences

A PRA Health Sciences é uma das principais empresas do mundo de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. As operações globais da PRA abrangem 75 locais em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio e mais de 17.500 funcionários no mundo todo. Desde 2000, a ARP já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos. Para mais informação sobre a PRA, visite www.prahs.com .

Sobre a Deep Lens

A Deep Lens é uma empresa de software focada em uma abordagem inovadora para recrutamento mais rápido de pacientes com câncer mais adequados para ensaios clínicos. Ao identificar pacientes no momento do diagnóstico e combinar dados laboratoriais, de EMR e genômicos, a VIPER, plataforma de nuvem integrada da Deep Lens, fornece às equipes de atendimento visibilidade e fluxos de trabalho para acelerar o recrutamento e acelerar os cronogramas do estudo para a oferta mais rápida de terapias inovadoras no mercado. Crescendo com patrocinadores, provedores e parceiros estratégicos, a Deep Lens desafia o status quo para que os pacientes possam obter as terapias que querem e merecem. Para mais informação, visite www.deeplens.ai .