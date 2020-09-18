北卡罗来纳州罗利和俄亥俄州哥伦布, Sept. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc.（NASDAQ: PRAH）和Deep Lens, Inc.今天宣布了一项新的战略关系，以加速肿瘤临床试验的患者获取和招募。该战略关系整合了一流的技术，通过部署到Microsoft Azure的合并解决方案，在全球范围内改进精准临床肿瘤试验的癌症患者识别、筛查和匹配。



Deep Lens的获奖VIPERTM患者筛查平台是由癌症中心、综合传输网络(IDN)和社区肿瘤学网络部署的突破性技术，用于识别肿瘤患者，并将其与挽救生命的临床试验进行匹配，以免他们因未得到注意而错失入组这些临床试验的机会。差异化的技术和服务模式使Deep Lens得以在全球范围的癌症中心和试验中心网络进行其软件的免费部署，以更好地为患者提供渠道来获得他们需要并且应该得到的治疗，同时通过加快研究进度并更早将颠覆性治疗方法推向市场来实现重要价值。

PRA Health Sciences首席科学官Kent Thoelke表示：“14,000多项肿瘤学试验目前正在招募患者，但据估计，只有3-5%符合条件的患者实际参与了试验。” “临床试验招募面临多方面的挑战，申办方无法确定特定患者的位置，以便将他们和研究进行匹配——这种情况即将改变。利用Deep Lens的VIPER技术，患者识别过程将通过即时分析电子病历、病理系统和基因组谱中的数据而得到简化，从而将癌症患者与适合的临床试验相匹配。”

PRA和Deep Lens之间的合作为临床试验匹配带来了重要进展，通过VIPER平台，利用人工智能(AI)和机器学习，更有效地将符合条件的患者与潜在临床试验联系在一起。

VIPER集成的工作原理

VIPER让癌症治疗团队、临床试验申办者和试验协调员能够根据癌症的基因谱，直接和自动地将患者与最精准的治疗和肿瘤临床试验匹配。

VIPER是一项符合HIPAA标准的公共云服务，能访问联网试验中心“防火墙后”的数据，并自动获取来自诊断时的病理系统以及从全球顶级基因检测实验室的电子病历和基因测试结果中获取的数据。 VIPER为研究协调员和治疗团队提供人工智能驱动筛查平台，而去身份识别的数据可帮助申办者辨识出患者在流程的哪个环节被识别、在哪个环节可能被取消资格，以及他们在通过资格审查后可能或不能入组试验的原因。目前，市场上没有任何工作流程解决方案可以捕捉到患者在其治疗全过程中的精细数据。

一旦患者有资格加入试验，VIPER系统将把这些患者转介到PRA行业领先的移动医疗平台（也部署在Azure上），为全球医疗机构提供以患者为中心的端到端筛查和试验管理体验。

VIPER的人工智能解决方案、工作流程设计、通信优化和研究协调服务的结合，为申办者和研究中心提供了在正确的时间将正确的患者与正确的试验相关联的最佳机会，这是个性化医疗的实现。

“这将真正给癌症研究带来改观，并使社区肿瘤网络能够与学术医疗中心和综合癌症中心这类规模更大的对手展开竞争，” Thoelke说。“凭借Microsoft Azure对PRA和Deep Lens的支持，我们相信这种关系可以在癌症研究中创造出一种颠覆性的模式，不仅针对患者筛查，而且还针对即时网络和其他新商业模式的开发。”

“通过独特的云技术和在部署中消除风险的商业模式，Deep Lens取得了显著的发展，我们公司与PRA有着相同的愿景，展望一种真正独特解决方案进入市场的无限可能，”Deep Lens联合创始人兼总裁Simon Arkell说。“凭像PRA这样与Microsoft合作的全球性行业领先合作伙伴，我们预计我们的全球业务覆盖将实现指数级增长，同时大幅提高肿瘤研究的成功率。这反过来能够让试验申办者对患者筛查过程一目了然，以便他们能够更快地将治疗方法推向市场。我们将继续共同完成我们的使命，在正确的时间为正确的试验找到正确的患者。”

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、南非、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，全球员工超过17500人。2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。要了解有关PRA的更多信息，请访问 www.prahs.com 。

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关于Deep Lens

Deep Lens是一家软件公司，专注于能够加快招募最匹配癌症患者参与临床试验的突破性方法。通过在诊断时识别患者，并将实验室、EMR和基因组数据相结合，Deep Lens的集成云平台VIPER为治疗团队提供可见性和工作流程，加快患者招募和临床研究时间表，从而将颠覆性的治疗方案更快推向市场。与申办者、医疗机构和战略合作伙伴共同成长，Deep Lens挑战现状，让患者能够获得他们想要得到和应该得到的治疗。如需获取更多信息，请访问： www.deeplens.ai 。