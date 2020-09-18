北卡羅來納州拉里格及俄亥俄州哥倫布, Sept. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) 及 Deep Lens, Inc. 今天宣佈建立新的策略關係，為腫瘤臨床試驗加速接觸及招募患者。此合作關係結合一流的技術，為全球的精確臨床腫瘤學試驗改善癌症患者的識別、篩選及匹配過程，並將綜合解決方案部署至 Microsoft Azure。



Deep Lens 屢獲殊榮的 VIPERTM 患者篩選平台是由癌症中心、綜合交付網絡 (IDN) 及社區腫瘤學網絡部署的突破性技術，以識別及匹配腫瘤患者，以免他們在其他情況下成漏網之魚，並錯過參與的機會。與別不同的技術及服務模型允許 Deep Lens 在全球免費為癌症中心及研究中心網絡部署其軟件，以讓患者更易獲得他們所需及應得的治療，同時透過加速研究時間及將改變遊戲規則的治療方法推出市場，以提供顯著的價值。

PRA Health Sciences 科學總監 Kent Thoelke 說：「目前有超過 14,000 項腫瘤學試驗在招募患者，但估計實際只有 3-5% 符合資格的患者能參與其中。臨床試驗招募面臨多方面的挑戰，贊助商一直無法確定與他們的研究匹配的具體患者在何方，但這即將發生變化。使用 Deep Lens 的 VIPER 技術，患者識別過程將透過電子健康記錄、病理系統及基因特徵的數據進行即時分析，以便將癌症患者匹配至合適的臨床試驗。」

PRA 及 Deep Lens 合力為臨床試驗匹配帶來了關鍵進展，透過 VIPER 平台利用人工智能及機器學習，以便更有效連接符合資格的患者與潛在的臨床試驗。

VIPER 整合的運作方式

VIPER 使癌症護理團隊、臨床試驗贊助商及試驗協調員能夠根據患者的癌症遺傳特徵立即自動將他們與最佳的精確治療方法及腫瘤學臨床試驗匹配。

VIPER 是一個符合 HIPAA 標準的公共雲端服務，可在參與的網站存取「防火牆後方」的數據，並在診斷時自動從病理系統中獲取數據，以及來自全球頂級遺傳測試實驗室的電子醫療記錄及基因測試結果。 VIPER 作為研究協調員及護理團隊的人工智能驅動篩選平台，而去除識別身份的數據可幫助贊助商確定正處於識別過程的患者，其可能會被取消資格，以及他們符合資格時為什麼可能會或不會納入試驗。目前，市場上沒有工作流程解決方案可以擷取有關患者護理連續群中的詳細數據。

一旦患者符合參加試驗的資格，VIPER 系統將把這些患者轉至 PRA 業界領先的流動健康平台，該部署在 Azure 的平台為全球提供者帶來以患者為中心的篩選及試驗管理端到端經驗。

VIPER 結合人工智能解決方案、工作流程設計、通訊優化及研究協調服務，為贊助商及研究中心提供了最佳機會，以便在適當的時間將合適的患者與適合的試驗連接，以實現個人化醫學。

Thoelke 說：「這將真正推動癌症研究的發展，並使社區腫瘤學網絡能與學術醫療中心及綜合癌症中心的更大競爭對手競爭。憑藉 Microsoft Azure 作為 PRA 及 Deep Lens 之後盾，我們相信這種關係將為癌症研究創造一個改變遊戲規則的模型，不僅用於患者篩選，還用於即時網絡及其他新業務模型的開發。」

Deep Lens 聯合創始人暨總裁 Simon Arkell 說：「Deep Lens 憑藉獨特的雲端技術及可從部署中消除風險的業務模型而獲得了極速發展，它透過 PRA 的願景來看到將真正獨特的解決方案推向市場的潛力。透過 PRA 等全球行業領先的合作夥伴與 Microsoft 合作，我們希望在全球達到呈幾何級數的增長，同時顯著提高腫瘤學研究的成功率。反過來，這將使試驗贊助商能夠完全了解患者的篩選過程，從而使他們的治療可更快推出市場。我們將一起繼續我們的使命，在適當的時間為合適的試驗找到適合的患者。」

關於 PRA Health Sciences 公司

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關 PRA 的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。

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關於 Deep Lens

Deep Lens 是一家軟件公司，致力於開創性的方法，以便更快招募最適合的癌症患者進行臨床試驗。透過在診斷時識別患者並結合實驗室、EMR 及基因組數據，Deep Lens 的集成雲端平台 VIPER 為護理團隊提供了一目了然的工作流程，以加速招募及縮短研究時間表，從而將改變遊戲規則的療法更快推出市場。隨著贊助商、提供者及策略合作夥伴的成長，Deep Lens 向現狀提出了挑戰，以便患者獲得他們想要及應得的治療方法。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.deeplens.ai 。