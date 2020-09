MONTRÉAL, 20 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) offre aux médias la possibilité de s’entretenir avec des agents de police en uniforme à propos l’importance de la sécurité ferroviaire aux passages à niveau ainsi que des dangers liés aux intrusions pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, qui se tiendra du 21 au 27 septembre.



Des membres de la Police du CN seront disponibles pour donner des entrevues aux médias pendant toute la semaine. Nous invitons donc les médias à communiquer avec le CN pour planifier des entrevues sur place, en studio ou en ondes, à la condition que les règles de distanciation soient respectées ou que les rencontres soient virtuelles. L’équipe de relations avec les médias du CN sera également heureuse de fournir des éléments visuels pour les entrevues filmées.

Le CN marquera le coup d’envoi de la Semaine de la sécurité ferroviaire en lançant une campagne de sensibilisation du public qui vise à réduire le nombre de collisions et d’accidents liés aux intrusions. Tout au long de la semaine, la Police du CN mènera des initiatives de sécurité à des gares de banlieue et à des passages à niveau pour rappeler aux usagers des trains de banlieue et aux automobilistes l’importance de la sécurité aux passages à niveau et les risques mortels liés aux intrusions sur les voies et dans les propriétés ferroviaires.

Source:

Mathieu Gaudreault

Conseiller principal

Affaires publiques et relations avec les médias

514 249-4735

mathieu.gaudreault@cn.ca