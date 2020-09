Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.9.2020 klo 9.45

Verkkokauppa.comin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2021

Verkkokauppa.com julkaisee vuonna 2021 seuraavat taloustiedotteet:

Tilinpäätöstiedote 2020 julkaistaan perjantaina 12.2.2021

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu perjantaina 23.4.2021

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu perjantaina 16.7.2021

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 22.10.2021

Tilinpäätös 2020 (vuosikertomus) julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 9.

Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021 Helsingissä klo 14. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa perusteluineen tai päätösehdotuksineen viimeistään 4.2.2021 yhtiön hallitukselle kirjallisesti osoitteeseen: Verkkokauppa.com Oyj, Hallitus, c/o hallituksen sihteeri, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs., 00220 Helsinki.

Verkkokauppa.com noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteiden, puolivuosikatsausten ja osavuosikatsausten julkistuksia. Tiedotteet ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.verkkokauppa.com heti julkistamisen jälkeen.

Lisätietoja:

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell

Talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.