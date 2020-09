September 21, 2020 02:45 ET

Sponda Oy Lehdistötiedote 21.9.2020 klo 9:45

Spondan uudistama täyden palvelun toimitalo Arkadia n:o 6 on vuokrattu täyteen

Spondan täysin uudistama 23 000 neliön premium-kohde Helsingin ydinkeskustassa, Arkadiankatu 6:ssa, on vuokrattu täyteen. Talon keskeinen sijainti sekä kattavat palvelut näyttävillä ja monipuolisilla tilaratkaisuilla houkuttivat yrityksiä. Kysyntä oli vilkasta jo uudistushankkeen käynnistyessä keväällä 2018, ja viimeiset suuret vuokrasopimukset allekirjoitettiin elokuussa.

”Arkadia n:o 6:n täyteenvuokraus haasteellisena aikana on osoitus hyvin toteutetusta uudistushankkeesta ja kiinteistön korkeasta laadusta. Olemme toteuttaneet Helsingin keskustaan vuokralaisten toiveita vastaavat modernit ja dynaamiset toimisto- ja liiketilat täyden palvelun mukavuuksilla. Uudistustyö on toteutettu kiinteistön kulttuurihistoriallista arvoa vaalien”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo.

Moderni täyden palvelun toimitalo

Museoviraston suojeleman ulkokuoren sisällä toimii nyt sisätiloiltaan kokonaan uudistunut täyden palvelun talo, jonka monipuolinen palvelutarjonta helpottaa siellä toimivien vuokralaisten arkea. Aulapalvelut, kahvila- ja ravintolapalvelut, liikuntapalvelut, sosiaalitilat suihkuineen ja pukeutumistiloineen, pyöräparkit ja pyörien huoltotilat, tekevät arjesta sujuvampaa. Talossa työskentelevien hyvinvointia ja työn sujuvuutta halutaan tukea myös Arkadian aulaan suunnitteilla olevilla rentoutumis- ja vetäytymistiloilla.

Arkadia n:o 6:ssa on panostettu korkeaan sisäilman laatuun, joka takaa hyvän ja tasaisen ilmanvaihdon koko talossa. Laatutaso ylittää tavanomaiset sisäilmavaatimukset, ja tilojen käyttäjät pystyvät yksilöllisesti vaikuttamaan huonelämpötiloihin. Terveellinen sisäilma lisää tilojen viihtyisyyttä ja edesauttaa talossa työskentelevien hyvinvointia.

Kiinteistössä käytetään 100 % vihreää sähköä ja sen parkkihallista löytyy yhteensä 13 sähköautojen latauspistettä. Arkadia n:o 6 on myös suunniteltu energiatehokkaaksi, ja sille tavoitellaan Very Good -tason BREEAM-ympäristösertifikaattia.

Talon uusin vuokralainen on liikuntapalveluja tuottava ELIXIA.

”Mietimme liikuntakeskuksen avaamista samaan tilaan ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten ja nyt se tapahtuu oikeasti. Tämä on meille tärkeää, sillä tiedämme, että kuntokeskuksen sijainnilla on iso merkitys, jotta liikunnan harrastaminen on helppoa ja kynnys liikkeelle lähtemisestä madaltuu”, kertoo Jussi Raita, ELIXIA Finlandin Country Manager.

ELIXIA:n lisäksi Arkadia n:o 6:ssa toimivat Aktia, CBRE, Seriously Digital Entertainment, Vincit ja Wolt. Talon kahvilat ja ravintolat, joita ovat muun muassa Antell Pikkuarkadia, Itsudemo Sushi ja kaksikerroksinen huippuluokan ravintola Farang, tarjoavat kohtaamispaikkoja talon vuokralaisten lisäksi kaikille kaupunkilaisille. Lokakuussa avautuvan kahvila Antell Pikkuarkadian palveluista nautittaessa voi samalla ihailla Kiasman suuntaan avautuvaa näkymää.

Lisätietoja:

Harri Autio, Regional Manager, Office, puh. 040 846 6560, harri.autio@sponda.fi

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan. www.sponda.fi.