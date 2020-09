Scandinavian Tobacco Group A/S

September 21, 2020 04:00 ET

September 21, 2020 04:00 ET

 Selskabsmeddelelse



Nr. 28/2020



København, 21. september 2020



Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Den 28. august 2020 informerede Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) om iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til DKK 300 millioner med det formål at justere selskabets kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forhold til koncernens aktiebaserede incitamentsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i overensstemmelse med EU-forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (Markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, de såkaldte Safe Harbour-regler. Aktietilbagekøbsprogrammet slutter senest den 26. februar 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 14. september - 18. september 2020:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK

Total, seneste opgørelse 283.320 28.190.854

14. september 2020 25.000 94.39 2.359.713

15. september 2020 25.000 94.50 2.362.538

16. september 2020 15.023 94.99 1.427.018

17. september 2020 15.024 94.95 1.426.454

18. september 2020 30.000 93.53 2.805.594

Total under tilbagekøbsprogrammet 393.367 38.572.530

En detaljeret oversigt over transaktioner i perioden 14. september – 18. september 2020 er vedhæftet denne meddelelse.

Efter de ovenstående transaktioner ejer STG i alt 669.875 egne aktier, svarende til 0,67% af den samlede aktiekapital.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com





Vedhæftet fil