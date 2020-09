Le consortium de R&D de Nouveau Monde, dirigé par le professeur Lionel Roué de l’Institut national de la recherche scientifique, avance son programme exclusif d’anode pour batteries lithium-ion avec une importante percée technologique



SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 21 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société de matériel d’anode pour batteries et d’applications spécialisées Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX-V : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) a le plaisir d’annoncer que son consortium de recherche et développement, dirigé par le professeur Lionel Roué de l’Institut national de la recherche scientifique (« INRS »), a fait d’importants progrès dans le développement de son matériel d’anode pour batteries lithium-ion (« Li-ion »). L’équipe a fait une percée importante en élaborant un matériel d’anode enrichi de silicium avec une meilleure capacité spécifique et un cycle de vie plus long – et ce faisant, a optimisé le procédé de production et la rentabilité prévue de la Société, avec un engagement démontré envers le développement durable.

Nouveau Monde poursuit ses activités de recherche, de développement et de commercialisation de ses solutions avancées d’anodes pour batteries pour les marchés en pleine expansion du véhicule électrique et du stockage d’énergie. Nouveau Monde travaille avec des experts de renommée mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, en vue d’optimiser la conception et le procédé de transformation des particules de matériel d’anodes. Les essais réalisés ont donné d’excellents résultats, et Nouveau Monde avance présentement les étapes d’ingénierie détaillée et d’approvisionnement pour son procédé intégré de fabrication d’anodes pour batteries. La mise en service des installations de démonstration est d’ailleurs prévue pour la mi-2021. Le procédé de transformation durable et exclusif de Nouveau Monde limite l’utilisation d’additifs chimiques et tire profit de l’hydroélectricité propre du Québec afin d’assurer une production verte et responsable.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous fournirons aux grands fabricants de batteries et de véhicules un matériel d’anode carboneutre qui respectera les spécifications de performance les plus strictes, en quantités importantes et à faible coût – et nous le ferons en respectant les plus hautes normes ESG tout en assurant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. »

Percée dans l’industrie

Cette bourse met en lumière les avantages du partenariat avec l’équipe du Dr Lionel Roué à l’INRS ; l’optimisation du matériel d’anode pour batteries de Nouveau Monde devrait permettre d’augmenter sensiblement la rentabilité de la Société. Les pratiques novatrices que Dr Roué et Nouveau Monde ont développées améliorent substantiellement les taux de récupération du graphite fin et utilisent le silicium pour former une particule secondaire de grande valeur, qui peut être utilisée comme matériau actif pour les anodes de batteries Li-ion. Les particules et le liant de graphite de Nouveau Monde serviront de tampon contre le gonflement des nanosphères de silicium. Le composite qui en résulte aura une meilleure capacité et un cycle de vie plus long, comblant ainsi les lacunes normalement associées au silicium. De plus, les plus petites particules de graphite sont plus appropriées pour les applications à charge rapide.

Arne H. Frandsen, président du conseil de Nouveau Monde Graphite, a déclaré : « Cette importante innovation technologique, qui consiste à recycler un sous-produit en un matériau anodique de grande valeur, aura le potentiel d'augmenter considérablement la rentabilité du Nouveau Monde. Elle démontre également nos fortes capacités de R&D dans le domaine des matériaux pour piles ainsi que l'importance que nous accordons à la durabilité et à notre empreinte carbone nulle. »

Le matériel d’anode de graphite-silicium devrait jouer un rôle de plus en plus important pour améliorer la capacité des batteries Li-ion. Nouveau Monde est déterminée à rester à l’avant-plan de la technologie et à travailler avec ses clients potentiels – son équipe de R&D est déjà en train de concevoir des produits avancés à base de graphite où l’interaction entre le graphite et le silicium est bien optimisée. Dr Roué et son équipe sont des experts de renommée mondiale dans ce domaine et collaborent activement avec des chefs de file de l’industrie comme SAFT, Renault et HPQ Silicium.

Afin de reconnaître et favoriser l’innovation de pointe, le gouvernement canadien a offert à Nouveau Monde une bourse pour optimiser cette technologie. Ceci fait suite à une évaluation officielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (« CRSNG ») du Canada et démontre le leadership et le soutien du gouvernement en vue d’établir la position du Québec à l’avant-plan de l’électrification en Amérique du Nord.

Perspectives sur le marché du véhicule électrique

La révolution des véhicules électriques continue de s’accélérer partout dans le monde. Les ventes de véhicules électriques en Europe en 2020 ont déjà dépassé celles de l’année entière en 2019 et s’approchent rapidement de celles du plus grand marché au monde, la Chine. En même temps, la pression pour assurer une chaîne d’approvisionnement fiable et écologique hors-Chine s’accentue – Nouveau Monde sera un fournisseur important pour ce marché, offrant des matériaux pour anodes carboneutres entièrement fabriqués en utilisant l’hydroélectricité du Québec.

De plus, les débouchés commerciaux pour Nouveau Monde en Amérique du Nord sont significatifs. Le nombre de projets d’usines de piles à combustible et de véhicules électriques continue de grimper en Amérique du Nord, et Nouveau Monde est la mieux placée pour devenir le principal fournisseur d’anodes pour cette industrie émergente, comme en témoigne la carte ci-dessous.

Ayant accès à l’hydroélectricité abordable, à l’expertise industrielle et aux infrastructures bien établies du Québec, ainsi qu’aux solides appuis des gouvernements et de ses actionnaires institutionnels, Nouveau Monde offre aux investisseurs une occasion très intéressante de tirer profit de la révolution mondiale du véhicule électrique, tout en respectant l’environnement.



Biographie du professeur Lionel Roué

M. Roué, Ph. D., du centre Énergie Matériaux Télécommunications de l’INRS, a développé une programmation scientifique centrée sur l’étude de nouveaux matériaux d’électrodes pour diverses applications d’intérêt industriel (batteries, production d’aluminium, etc.). Au cours des dernières années, une part importante de ses activités de recherche a été consacrée à l’étude d’anodes de Si pour batteries Li-ion et au développement de méthodes de caractérisation in situ appliquées aux batteries. Il est l’auteur de plus de 150 publications, incluant une vingtaine d’articles et deux brevets pour des anodes de Si pour batteries Li-ion. M. Roué a obtenu le prix Energia de l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie pour ses travaux dans ce domaine.

À propos de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)

L’INRS est un établissement universitaire exclusivement dédié à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa fondation en 1969, l’INRS a joué un rôle actif dans le développement économique, social et culturel du Québec et se classe au premier rang en matière d’intensité de recherche au Québec et deuxième au Canada. L’INRS est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires situés à Québec, Montréal, Laval et Varennes, qui possèdent une expertise dans les domaines stratégiques suivants : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, et Santé Biotechnologie. L’INRS forme une communauté de plus de 1 400 étudiants, stagiaires postdoctoraux, professeurs universitaires et employés.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux verts d’anodes pour batteries à l’extérieur de la Chine. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde Graphite deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement en matériaux robustes et fiables tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

