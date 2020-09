LAVAL, Québec, 21 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Stephen Reitknecht au poste de chef de la direction financière de Savaria, effectif le 21 septembre 2020.



Mot du président

« M. Reitknecht est titulaire d'un C.P.A. et possède 15 ans d’expérience dans divers secteurs, notamment les équipements médicaux et la distribution en gros. Il apporte de solides connaissances en consolidation multidevises, intégration d’équipes de soutien, normes IFRS et US GAAP et intégration d'acquisitions. M. Reitknecht travaillera principalement à partir de l’usine de fabrication de Brampton, en Ontario, Canada, où le vice-président des opérations et le chef de la direction de la société sont en poste », a déclaré M. Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.

« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à Savaria et de mettre à profit mon expérience au sein de cette société dynamique et diversifiée », a déclaré M. Reitknecht.

Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria, a ajouté : « Je suis heureux d'accueillir Steve dans notre équipe et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui pour atteindre nos objectifs de croissance mondiale. »

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, République tchèque, Pologne et Royaume-Uni), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1 430 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).

