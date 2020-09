TORONTO, 21 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) et Pollara Strategic Insights ont publié aujourd’hui les résultats de leur Sondage auprès d’investisseurs canadiens en fonds communs de placement et fonds négociés en bourse, qui surveille l’attitude, les attentes et les comportements des investisseurs canadiens depuis 2006.



Le sondage de cette année comprend un volet sur l’investissement responsable pour la première fois. Le sondage porte également sur la confiance dans les fonds communs de placement et les FNB, la valeur des conseils, les discussions sur les frais et leur compréhension, et la satisfaction à l’égard des relevés préparés selon le MRCC2.

« Le sondage annuel de Pollara nous permet de mieux comprendre les investisseurs canadiens et de chercher à établir des politiques qui répondent le mieux à leurs besoins, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. Il est particulièrement intéressant de noter le vif intérêt que suscite l’investissement responsable, alors que nous continuons d’améliorer notre compréhension des stratégies, des produits et de la terminologie liée à cette approche. »

« En cette période d’incertitude, il est encourageant de constater que les investisseurs continuent d’accorder une grande confiance aux fonds communs de placement, a déclaré Lesli Martin, vice-présidente de Pollara Strategic Insights. Il est également encourageant de constater que les investisseurs en fonds communs de placement et en FNB sont de plus en plus satisfaits des relevés préparés selon le MRCC2. »

Principales constatations :

La confiance des investisseurs en fonds communs de placement dans les fonds communs de placement n’a jamais été aussi élevée, 92 % des répondants ayant indiqué qu’ils ont confiance envers les fonds communs de placement ou ont une confiance acceptable ou totale à l’égard de ceux-ci.

Le recours aux représentants pour l’achat de fonds communs de placement a diminué de façon constante depuis 2016, 75 % des investisseurs ayant indiqué qu’ils faisaient affaire avec un représentant en 2020.

La satisfaction à l’égard des représentants demeure très élevée; 96 % des investisseurs en fonds communs de placement ont indiqué être satisfaits de leur représentant, contre 98 % chez les investisseurs en FNB.

La satisfaction à l’égard de la qualité de l’information présentée sur les relevés préparés selon le MRCC2 a augmenté par rapport à l’an dernier pour toutes les principales mesures pertinentes mises en œuvre pour les investisseurs en fonds communs de placement et en FNB, notamment la présentation claire du taux de rendement et des frais payés.

Le quart des investisseurs en fonds communs de placement et en FNB détiennent actuellement des placements responsables.

La majorité des investisseurs en fonds communs de placement (61 %) et en FNB (61 %) qui ne détiennent pas de placements responsables actuellement indiquent qu’il est quelque peu probable, probable ou très probable qu’ils incluent ces placements dans leur portefeuille au cours des prochaines années.

Pollara a effectué des entretiens téléphoniques avec environ 1 000 porteurs de parts de fonds communs de placement ainsi qu’avec 500 porteurs de parts de FNB sélectionnés au hasard et âgés de 18 ans ou plus, qui prennent tout ou partie des décisions liées aux achats de produits de placement dans leur foyer.

Pour consulter la version intégrale du sondage, veuillez visiter le site IFIC.ca ou le site pollara.com.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

À propos de Pollara Strategic Insights

Fondé en 1980, Pollara Strategic Insights est un des principaux cabinets de recherche de plein exercice au Canada. Il est doté d’une équipe de chercheurs chevronnés passionnés par les études réalisées au moyen de solutions créatives et personnalisées concrètes. Pollara tire pleinement avantage de son ensemble complet de méthodes et de techniques d’analyse quantitative et qualitative de pointe pour fournir des conseils stratégiques appuyés par des études à un grand éventail de clients de tous les secteurs à l’échelle régionale, nationale et mondiale.

