Résultats semestriels 2020

Chiffre d’affaires : 229,5 M€

Résultat opérationnel d’activité (1) : 9,4 M€

Paris La Défense, le 21 septembre 2020 à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers au 30 juin 2020.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare :

« La pandémie Covid-19 a eu un impact particulièrement sensible sur l’activité et les résultats du Groupe pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France. La mobilisation immédiate du management, des équipes opérationnelles et de grands clients du Groupe, combinée au soutien apporté par le dispositif d’activité partielle mis en place par les autorités publiques, a cependant permis de le limiter autant que possible.

Elle a également permis un retour accéléré à des niveaux normaux d’activité. Préparé en avril, il est effectif dès juin dans notre cœur de métier, l’ingénierie nucléaire, et largement entamé à fin juin dans le reste de nos activités. Le Groupe opère sur des secteurs peu cycliques qui résistent bien à la crise actuelle. La pertinence de son positionnement stratégique et la confiance de ses clients français et internationaux, acquise et entretenue de longue date grâce à la capacité technique, d’adaptation et d’écoute de ses équipes, sont les clés de ce redressement rapide.

La marche actuelle des affaires, le carnet de commandes du Groupe et les nombreux appels d’offres auxquels il est appelé à répondre ouvrent de bonnes perspectives pour 2021 ».

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) S1 2019 S1 2020 Chiffre d’affaires 246,5 229,5 Résultat opérationnel d’activité – ROPA (1) 15,6 9,4 en % du CA 6,3% 4,1% Résultat net consolidé (2) 14,3 0,5 En millions d’euros (M€) 31/12/19 30/06/20 Endettement (cash) net (3) 51,6 45,1







ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DU 1ER SEMESTRE 2020

Le 1er semestre a été marqué par l’impact négatif très significatif de la pandémie Covid-19 sur le chiffre d’affaires, le ROPA et la marge opérationnelle consolidés, malgré les mesures de prise en charge publique, pour l’essentiel en France, de l’activité partielle d’un certain nombre de salariés et d’exonération des cotisations employeurs correspondantes. Cet impact a été particulièrement sensible pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France.

La marche des affaires du Groupe s’est très sensiblement et rapidement améliorée à compter de la fin de cette période. Le chiffre d’affaires des activités d’ingénierie nucléaire (contributives à plus de 60% au chiffre d’affaires consolidé) enregistré au mois de juin 2020 a ainsi été légèrement supérieur, à périmètre constant, à celui du mois de juin 2019.

·Chiffre d’affaires

Au 1er semestre 2020, Assystem enregistre une baisse de son chiffre d’affaires consolidé de 6,9% par rapport à celui enregistré au 1er semestre 2019, dont -9,4% en organique, +2,3% d’effet périmètre et +0,2% d’effet de la variation des taux de change.

Le chiffre d’affaires d’Energy & Infrastructure (206,2 M€ au 30 juin 2020) est en retrait de 6,2%, dont -9,0% en organique, +2,6% d’effet périmètre(4) et +0,2% d’effet de la variation des taux de change. L’effet de la pandémie a été plus faible sur les activités Nucléaire que sur les activités ET&I. Ces dernières devraient avoir retrouvé un niveau d’activité au moins égal à périmètre constant à celui de l’exercice 2019 au cours du 3ème trimestre 2020.

Avec un chiffre d’affaires de 20,2 M€, l’activité Staffing est en recul de -11,6%. Certains projets internationaux sont affectés par les fermetures de frontières.

·Résultat opérationnel d’activité (ROPA) et EBITDA(5)

Au 30 juin 2020, le ROPA consolidé est de 9,4 M€, contre 15,6 M€ au 30 juin 2019, en recul de 39,8%. La marge opérationnelle d’activité s’élève à 4,1%, contre 6,3% un an plus tôt.

Le ROPA d’Energy & Infrastructure est de 10,7 M€, soit une marge de 5,2% du chiffre d’affaires, contre respectivement 16,4 M€ et 7,5% au 1er semestre 2019.

Le ROPA du Staffing s’inscrit en net recul à 0,2 M€ contre 0,8 M€ un an plus tôt, avec une marge de 1,2% du chiffre d’affaires.

Les frais centraux du groupe (Holding), nets du ROPA des activités regroupées sous « Divers », ont un impact sur le ROPA consolidé de (1,6) M€ au 1er semestre 2020, comme au 1er semestre 2019.

L’EBITDA(5) consolidé est, hors incidence de l’application de la norme IFRS16, de 11,4 M€ au 1er semestre 2020, soit 5,0% du chiffre d’affaires, à comparer à respectivement 17,4 M€ et 7,1% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2019.

·Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé

Le résultat opérationnel consolidé, après prise en compte des produits et charges opérationnels non liés à l’activité de (0,9) M€ et de paiements fondés sur des actions de 0,6 M€ s’élève à 7,9 M€, contre 14,1 M€ au 30 juin 2019.

La contribution d’Expleo Group au résultat d’Assystem, qui détient 38,2% du capital et des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de (5,6) M€, dont (10,5) M€ de quote-part de résultat net et 4,9 M€ de coupon des obligations convertibles.

Le résultat financier ressort à 0,8 M€. Il intègre un dividende de 3,1 M€ à recevoir de Framatome et une charge de (0,9) M€ enregistrée au titre du rachat des 49% de la société turque Assystem Envy qui n’étaient pas encore détenus par le Groupe.

Le résultat net consolidé s’établit à 0,5 M€ contre 14,3 M€ au 30 juin 2019, après prise en compte d’une charge d’impôt de (2,6) M€, contre (4,5) M€ au 1er semestre 2019.

·Informations sur Expleo Group

Sur le 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires d’Expleo Group, s'élève à 488,4 M€, à comparer à 544,2 M€ au 1er semestre 2019, soit un recul de 10,3%. L’activité au 1er trimestre 2020 était en légère progression par rapport au 1er trimestre 2019. Le recul d’activité sur le semestre est ainsi intégralement concentré sur le 2ème trimestre.

L’EBITDA d’Expleo Group (hors incidence d’IFRS16) est de 24,2 M€ sur la période, soit 5,0% du chiffre d’affaires consolidé, contre respectivement 47,5 M€ et 8,7% au 1er semestre 2019. Il a été pour l’essentiel enregistré au 1er trimestre.

Expleo Group a réalisé en 2019 environ 36% de son chiffre d’affaires dans le secteur de l’aéronautique et 30% dans le secteur de l’automobile. Ces deux secteurs, très affectés par les conséquences de la pandémie de COVID-19, ont fortement réduit leurs volumes d’affaires avec les sociétés spécialisées en recherche et développement externalisés, dont Expleo Group. L’impact sur le chiffre d’affaires et les résultats d’Expleo Group est en conséquence particulièrement marqué et durable.

Pour faire face à cette situation, Expleo Group a décidé de procéder à une restructuration de ses activités, pour l’essentiel en France. Le coût des mesures d’adaptation correspondantes n’est pas déterminé à la date d’arrêté des comptes semestriels d’Assystem.

FREE CASH-FLOW(6) ET ENDETTEMENT NET

Le free cash-flow du 1er semestre 2020 est, hors incidence de l’application de la norme IFRS16, positif de 21,3 M€. Avant effet des 29,1 M€ de reports d’échéances de dettes fiscales et sociales dont a bénéficié le Groupe dans le cadre des mesures prises par les autorités publiques, pour l’essentiel en France, il est de (7,8) M€, soit un niveau cohérent avec la saisonnalité habituelle des besoins en fonds de roulement du Groupe. Les reports d’échéances sont remboursables à hauteur de 18,8 M€ au 2nd semestre 2020, et pour le solde au 1er semestre 2021.

L’endettement net ressort à 45,1 M€ au 30 juin 2020, contre 51,6 M€ au 31 décembre 2019. La variation constatée de (6,5) M€ se décompose comme suit :

(21,3) M€ d’effet du free cash-flow (6) du 1 er semestre 2020 sur l’endettement ;

du 1 semestre 2020 sur l’endettement ; 8,7 M€ d’acquisitions de titres (acquisition de Corporate Risks Associates et du solde du capital d’Assystem Envy) et d’un fonds de commerce ;

6,1 M€ d’autres flux, dont 3,6 M€ d’acquisitions d’actions Assystem.





EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L’Assemblée générale du 26 juin 2020 a voté la distribution aux actionnaires d’Assystem d’un dividende de 1,0 € par action, dont le paiement a été réalisé le 10 juillet pour un montant total de 15,0 M€.

Le Groupe a cédé le 7 juillet 2020 à son co-actionnaire, pour un montant de 2,5 M€ dégageant une plus-value de cession nette d’impôt de 1,9 M€, sa participation majoritaire (50,04%) dans la société Eurosyn Développement (activité classée sous « Divers » et contribuant en 2019 et au 1er semestre 2020 à la totalité du chiffre d’affaires correspondant). Eurosyn Développement est en conséquence déconsolidée à compter du 1er juillet 2020.

OBJECTIFS 2020 ET PERSPECTIVES

Assystem vise à réaliser pour l’exercice 2020 :

- un chiffre d’affaires consolidé de 485 M€(7), soit plus de 255 M€ au 2nd semestre contre 251 M€ au 2nd semestre 2019 (l’effet périmètre net sur la comparaison période à période étant d’un montant très limité) ;

- une marge opérationnelle d’activité de 5,0%.

Ces objectifs s’entendent hors conséquences d’un éventuel re-confinement sanitaire généralisé en France. Ils se fondent sur la marche actuelle des affaires et sur un carnet de commandes solide. Ce dernier et les nombreux appels d’offres auxquels, à date, le Groupe est appelé à répondre ouvrent de bonnes perspectives pour l’année 2021.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

Assystem annonce avoir mis à disposition du public ce jour et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2020. Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des résultats semestriels 2020 peuvent être consultés sur le site Internet du Groupe (www.assystem.com), rubrique "Finance/Information réglementée".

CALENDRIER FINANCIER 2020

21 septembre : Résultats semestriels 2020 – Réunion de présentation le 22 septembre à 8h30

27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 41 25 28 07







Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la communication

acdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29 Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15





ANNEXES

1/ Chiffre d’affaires et ropa par division

·chiffre d’affaires

En millions d’euros S1 2019 S1 2020 Variation

Totale Variation organique* Groupe 246,5 229,5 -6,9% -9,4% Energy & Infrastructure 219,9 206,2 -6,2% -9,0% Staffing 22,7 20,2 -11,1% -11,7% Divers 3,9 3,1 - -

* à périmètre comparable et taux de change constant.

·Résultat opérationnel d’activité (ROPA) (1)

En millions d’euros S1 2019 % du CA S1 2020 % du CA Groupe 15,6 6,3% 9,4 4,1% Energy & Infrastructure 16,4 7,5% 10,7 5,2% Staffing 0,8 3,4% 0,2 1,2% Holding et divers (1,6) - (1,6) -

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,5 M€ au S1 2019 et 0,5 M€ au S1 2020).





2/ Etats financiers

·Etat de la situation financiere consolidée

En millions d'euros 31/12/2019 30/06/2020 ACTIF Goodwill 84,6 85,8 Immobilisations incorporelles 12,2 15,1 Immobilisations corporelles 10,5 10,7 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 34,4 39,5 Immeubles de placement 1,4 1,4 Participations dans des entreprises associées 1,0 1,3 Titres Expleo Group mis en équivalence 91,2 77,8 Obligations convertibles Expleo Group 111,4 116,3 Titres et obligations convertibles Expleo Group 202,6 194,1 Autres actifs financiers (1) 143,8 144,0 Impôts différés actifs 4,5 5,8 Actif non courant 495,0 497,7 Clients et comptes rattachés 160,8 165,3 Autres créances 30,0 32,1 Actifs d'impôt courants 1,6 0,9 Autres actifs courants 0,5 3,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie (2) 29,2 33,6 Actif courant 222,1 235,2 TOTAL DE L'ACTIF 717,1 732,9 PASSIF 31/12/2019 30/06/2020 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 353,7 358,8 Résultat net part du Groupe 27,0 0,1 Capitaux propres part du Groupe 396,4 374,6 Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,2 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 396,7 374,8 Emprunts et dettes financières (2) 80,5 78,3 Dette locative au titre de droits d'utilisation 27,1 32,1 Engagements de retraite et avantages du personnel 18,4 18,7 Dettes sur acquisitions de titres 4,4 - Provisions non courantes 17,2 17,3 Autres passifs non courants 0,8 - Passif non courant 148,4 146,4 Emprunts et dettes financières (2) 0,3 0,4 Dette locative au titre de droits d'utilisation 7,7 8,0 Fournisseurs et comptes rattachés 32,7 31,2 Dettes sur immobilisations 1,2 0,5 Dettes fiscales et sociales 95,4 118,9 Dettes d'impôt courantes 2,7 1,9 Provisions courantes 3,0 3,0 Autres passifs courants 29,0 47,8 Passif courant 172,0 211,7 TOTAL DU PASSIF 717,1 732,9

(1) Dont au 30/06/2020, titres Framatome pour 136,7 M€.

(2) Endettement net au 30/06/2020 égal à 45,1 M€, dont :

- Emprunts et dettes financières non courants et courants : 78,7 M€,

- Trésorerie et équivalents de trésorerie : 33,6 M€.





·Compte de résultat consolidé



En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2020 Chiffre d'affaires 246,5 229,5 Charges de personnel (177,0) (174,6) Autres produits et charges d'exploitation (47,6) (38,0) Impôts et taxes (0,4) (0,6) Amortissements et provisions opérationnels courants, nets (6,4) (7,4) Résultat opérationnel d’activité 15,1 8,9 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées 0,5 0,5 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 15,6 9,4 Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (1,2) (0,9) Paiements fondés sur des actions (0,3) (0,6) Résultat opérationnel 14,1 7,9 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) (0,3) (10,5) Produits des obligations convertibles EG 4,4 4,9 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (1,0) (0,5) Autres produits et charges financiers 1,6 1,3 Résultat avant impôt des activités poursuivies 18,8 3,1 Impôt sur les résultats (4,5) (2,6) Résultat net des activités poursuivies 14,3 0,5 Résultat net des activités cédées ou en cours de cession - - Résultat net consolidé 14,3 0,5 dont : Part du Groupe 14,1 0,1 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,2 0,4





·Tableau de flux de tresorerie consolide



En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2020 ACTIVITE ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 15,6 9,4 Amortissements et provisions opérationnels courants, nets 6,4 7,4 EBITDA 22,0 16,8 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité (18,2) 20,4 Impôts versés (3,2) (3,3) Autres flux (1,9) (1,4) Flux nets de trésorerie liés à l'activité (1,3) 32,5 Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités poursuivies (1,3) 32,5 Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées ou en cours de cession - - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, dont : (5,4) (5,8) Acquisitions d'immobilisations (5,4) (5,8) Cessions d'immobilisations - - Free cash-flow (6,7) 26,7 Dont free cash-flow des activités poursuivies (6,7) 26,7 Dont free cash-flow des activités cédées ou en cours de cession - - Acquisitions de titres de sociétés, nettes de cession (9,3) (8,7) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (14,7) (14,5) Dont flux nets de trésorerie des activités poursuivies (14,7) (14,5) Dont flux nets de trésorerie des activités cédées ou en cours de cession - - OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (0,9) (1,1) Emissions d'emprunts 24,0 - Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières - (2,2) Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (4,6) (5,4) Dividendes versés (16,3) (1,0) Autres mouvements sur capitaux propres de la mère 0,5 (3,6) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 2,7 (13,3) Variation de la trésorerie nette (13,3) 4,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 32,1 29,2 Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises (0,2) (0,3) Variation de la trésorerie nette (13,3) (4,7) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 18,6 33,6

* Y inclus charge financière.





3/ Evolution de l’endettement (cash) net

En millions d’euros Endettement net au 31/12/2019 51,6 Free cash-flow des activités poursuivies (21,3) Hors incidence d’IFRS 16 Acquisition de titres et de fonds de commerce 8,7 Opérations sur actions propres (3,6) Autres flux (2,5) Dont (1,0) M€ de dividende versé aux actionnaires minoritaires et (1,1) M€ de produits et charges financiers Endettement net au 30/06/2020 45,1

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres Au 31/12/2019 Au 31/08/2020 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 670 640 613 505 Actions gratuites et de performance en circulation 303 715 182 175 Nombre moyen pondéré d’actions 15 004 957 N/A Nombre moyen pondéré d’actions dilué 15 308 672 N/A

Actionnariat au 31 aout 2020

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 57,14% 73,99% Public (2) 38,94% 26,01% Autocontrôle 3,92% -

HDL Development est une holding contrôlée à 88,33% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem. Comprend 0,85% détenus par HDL.







([1]) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,5 M€ au S1 2020, comme au S1 2019).

([2]) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,2 M€ au S1 2019 et 0,4 M€ au S1 2020, soit un résultat net part du Groupe de 14,1 M€ au S1 2019 et de 0,1 M€ au S1 2020.

([3]) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, corrigés de la juste valeur des produits dérivés de couverture.

([4]) Provenant pour l’essentiel des activités de la société Asco, consolidée à compter du 1er octobre 2019.

([5]) ROPA, tel que déterminé hors incidence de l’application de la norme IFRS16 (soit 9,1 M€ au 1er semestre 2020), augmenté des dotations nettes aux provisions et aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles liés à l’activité.

([6]) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions. Le free cash-flow y inclus l’incidence d’IFRS 16 s’élève à 26,7 M€.

([7]) A comparer à 497,5 M€ en 2019.





