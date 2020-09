Ageas annonce l’Assemblée Générale Spéciale d’ageas SA/NV

Ageas SA/NV organisera une Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires le jeudi 22 octobre 2020 à 10h30. Celle-ci aura lieu au Théâtre national, Boulevard Émile Jacqmain 111-115 à 1000 Bruxelles. Les actionnaires enregistrés auront également la possibilité de suivre la réunion virtuellement en diffusion. Dans le contexte actuel du Covid-19 et des mesures qui y sont liées, Ageas encourage ses actionnaires à utiliser la diffusion mis à disposition, et par conséquent à ne pas assister physiquement à l’assemblée.

Les actionnaires peuvent s’inscrire, voter et poser des questions si, à la date d’enregistrement, ils détiennent le nombre d’actions pour lesquelles ils ont indiqué leur intention d’exercer leur droit de vote et de poser des questions, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent le jour de l’assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l’assemblée en personne doivent faire connaître leurs intentions au plus tard le 16 octobre 2020 en communiquant leurs instructions à la société, à leur banque ou à leur institution financière, selon le cas.

La société devra être en possession des formulaires de vote et des procurations par lesquels les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote le 16 octobre 2020 au plus tard. Les actionnaires qui suivront l’assemblée virtuellement en diffusion ne pourront pas voter pendant la diffusion ou poser des questions directement.

Le formulaire de vote et le modèle de procuration sont disponibles sur le site Internet d’Ageas, www.ageas.com , ainsi que la convocation à l’assemblée, avec l’ordre du jour contenant les points suivants :

adoption d’un dividende brut intermédiaire pour l’exercice 2019,

nomination de M. Hans De Cuyper en tant que membre non indépendant du conseil d’administration de la société 1 ,

, rémunération de base du CEO d’Ageas,

prime de transition de M. Jozef De Mey.

La date d’enregistrement est le 8 octobre 2020 à minuit (CET).

Les questions relatives à cette assemblée peuvent être posées par e-mail à l’adresse general.meeting@ageas.com .

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse riche de quelque 190 années d’expérience et de savoir-faire. La compagnie propose à ses clients de détail et à ses clients professionnels des solutions Vie et Non-vie afin de répondre à leurs besoins actuels et futurs. Classée parmi les plus grandes compagnies d’assurance européennes, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Elle mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d’une combinaison de filiales à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières robustes et des distributeurs clés. Ageas compte parmi les leaders du marché dans la plupart des pays où elle est active. Ses effectifs comptent plus de 45 000 personnes et elle a réalisé des recettes annuelles de plus de 36 milliards d’euros en 2019 (tous les chiffres sont à 100 %).









1 Sous réserve de l'approbation «Fit & Proper» de la Banque nationale de Belgique







