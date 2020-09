Ageas kondigt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Ageas SA/NV organiseert op donderdag 22 oktober 2020 om 10u30 een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders. De vergadering zal plaatsvinden in het Nationaal Theater, Emile Jacqmainlaan 111-115 te 1000 Brussel. Geregistreerde aandeelhouders wordt ook de mogelijkheid geboden de vergadering virtueel te volgen via een webcast. Gezien de huidige Covid-19 context en de hieraan verbonden maatregelen moedigt Ageas zijn aandeelhouders aan om gebruik te maken van de aangeboden webcast en dus de vergadering niet fysiek bij te wonen.

Aandeelhouders kunnen zich registreren, stemmen en vragen stellen als zij op de registratiedatum houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij hun intentie hebben aangegeven om hun stemrecht uit te oefenen en vragen te stellen, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering aanhouden.

Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk wensen bij te wonen dienen hun intenties uiterlijk op 16 oktober 2020 kenbaar te maken door hun instructies mee te delen aan de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling, al naargelang het geval.

De stemformulieren en de volmachten waarmee aandeelhouders hun steminstructies kunnen doorgeven, moeten uiterlijk op 16 oktober 2020 in het bezit zijn van de vennootschap. Aandeelhouders die de vergadering volgen via webcast zullen niet kunnen stemmen tijdens de uitzending noch rechtsreeks vragen kunnen stellen.

Het stemformulier en het model van volmacht zijn beschikbaar op de website van Ageas, www.ageas.com evenals de oproeping, samen met de agenda met als punten

de vaststelling van een tussentijds brutodividend voor het boekjaar 2019,

de benoeming van de heer Hans De Cuyper als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap 1 ,

, de basisvergoeding van de CEO van Ageas,

de transitievergoeding van de heer Jozef De Mey.

De registratiedatum is 8 oktober 2020 om middernacht (CET).

Vragen over deze vergadering kunnen worden gemaild naar general.meeting@ageas.com .

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring.









1 Onder voorbehoud van de goedkeuring ‘Fit & Proper’ door de Nationale Bank van België







