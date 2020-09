Sécurisation de l’activité

Signature d’une VEFA sur l’Arteparc de Fuveau sur plus de 6000 m²

Pour rappel, l’Arteparc de Fuveau est un projet global de plus de 15 000 m² de bureaux autour de 4 bâtiments dont les livraisons sont prévues au T4 2021 et en 2022 :

Bâtiment A d’environ 3000 m² sur lesquels deux BEFA (baux en état futur d’achèvement) ont déjà été signés sur 50% des surfaces),

Bâtiments B sur 3000 m²,

Bâtiment C sur plus de 2200 m² avec deux contrats de réservation signés sur plus d’un tiers des surfaces,

Bâtiment D sur plus de 6000 m² pour lequel Artea vient de signer une VEFA (vente en l’état de futur achèvement) pour un montant hors taxes de plus de 15 M€ HT,



Cette opération sécurise ainsi l’essentiel du programme.

Autres informations significatives

Artea annonce également l’obtention du financement pour un montant de 12 M€ permettant de financer 3 actifs à Aix (Green Corner, Canopée, Lotus). Les trois actifs seront livrés sur le 2ème semestre 2020 et 1er 2021 et sont aujourd’hui précommercialisés à 85%.

Enfin, Artea annonce aux actionnaires que le contrat de liquidité est suspendu temporairement pour des raisons techniques et qu’il sera réactivé prochainement.

Prochaine publication financière :

Résultats semestriels, le 30 septembre 2020

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe des concepts immobiliers innovants dits de 3ème génération en intégrant des services et en développant son concept « Hospitality at Work & Hospitality to Live ».

Depuis 20 ans, grâce à son écosystème, ARTEA propose des immeubles green produisant leurs propres énergies et une gamme de services à valeur ajoutée notamment au sein de ses ARTEPARC où l’on retrouve en plus du bureau : coworking, crèches, restaurants, salle de sport, santé… En 2009, ARTEA livre le 2ème immeuble à énergie positive de France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire à énergie positive de France. Ce concept a continué à évoluer pour être développé dans différentes grandes villes.

Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de 250 000 m² de bureaux et services green dont environ un tiers a été conservé en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





