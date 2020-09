MARE NOSTRUM



Plébiscite du Club des actionnaires :

Plus de 300 actionnaires membres du Club dès le 1er mois

1ère rencontre réussie



Grenoble, le 21 septembre 2020 – 18 h - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, totalise déjà plus de 310 membres à son Club d’actionnaires « Azur 4.0 », lancé il y a un mois. Cet engouement confirme le lien particulier qui unit le Groupe à ses actionnaires depuis son introduction en Bourse.

Afin de remercier les membres du Club de leur confiance et de leur fidélité, Mare Nostrum a organisé un moment de rencontre à l’occasion du match de rugby opposant le FC Grenoble à Montauban. 4 actionnaires membres du Club ont eu le privilège, après tirage au sort, d’assister au match ce vendredi 18 septembre en compagnie du management du Groupe. Cette rencontre qui s’est soldée par un match nul a permis aux heureux actionnaires de partager un moment de convivialité et d’échanges dans des conditions privilégiées.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, a déclaré : « Je suis très heureux du succès rencontré par notre club des actionnaires qui illustre cette volonté partagée d’entretenir une proximité et un lien durable avec nos actionnaires. Cette rencontre symbolique qui voyait s’affronter les 2 principales villes d’implantation du Groupe, Grenoble et Montauban, donne le coup d’envoi de nombreux événements du Club qui seront tout aussi riches en émotions. »

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

29 octobre 2020 : Résultats semestriels 2020

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu



Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr









